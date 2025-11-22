יום שבת, 22.11.2025 שעה 18:50
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10555-5387עירוני נס ציונה
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9583-5437מכבי רעננה
8367-3985הפועל ירושלים
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

רבע 1, 04:40: הפועל העמק - ראשל"צ 15:11

ליגת ווינר סל, מחזור 7: שרון נגד שרון. הקבוצה הלוהטת של אברהמי רוצה להשיג ניצחון 6 ברצף, העולה החדשה של דרוקר לנסות לצאת מהמקום האחרון בטבלה

ניב משגב (חגי מיכאלי)
ניב משגב (חגי מיכאלי)

הפועל תל אביב הקבוצה היחידה בליגת ווינר סל ללא הפסד, אך אם נשים בצד את האדומים, ייתכן שהקבוצה החמה בליגה היא הפועל העמק. הצפוניים נמצאים ברצף מדהים של חמישה ניצחונות, ובשעה זו הם מנסים את השישי כשהם מארחים את מכבי ראשון לציון בגן נר.

חניכיו של שרון אברהמי פתחו את העונה במפעל הבכיר בישראל עם הפסד דווקא בדרבי, אך מאז ידעו להתאושש לחלוטין. העמק חגגה נגד בני הרצליה, הפועל ירושלים, הפועל ב”ש/דימונה, מכבי עירוני רמת גן ומכבי רעננה, והיא ממש לא רוצה לעצור כעת.

מנגד, ראשון לציון נועלת את הטבלה עם ניצחון אחד בלבד, לפני כמעט חודש נגד הפועל ב”ש/דימונה. חוץ מזה, העולה החדשה הפסידה לר”ג, הפועל ת”א, הפועל ירשולים, בני הרצליה וקריית אתא, ושרון דרוקר ינסה לצאת מהמצב עם ניצחון חשוב.

רבע ראשון

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב וקיידן שדריק.

חמישיית מכבי ראשל”צ: חליל אחמד, אמין סטיבנס, ג’ראט קפלן, די ג’יי ברנס וקווה גרנט.

