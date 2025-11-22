רבע 1, 04:40: הפועל העמק - ראשל"צ 15:11

הפועל תל אביב הקבוצה היחידה בליגת ווינר סל ללא הפסד, אך אם נשים בצד את האדומים, ייתכן שהקבוצה החמה בליגה היא הפועל העמק. הצפוניים נמצאים ברצף מדהים של חמישה ניצחונות, ובשעה זו הם מנסים את השישי כשהם מארחים את מכבי ראשון לציון בגן נר.

חניכיו של שרון אברהמי פתחו את העונה במפעל הבכיר בישראל עם הפסד דווקא בדרבי, אך מאז ידעו להתאושש לחלוטין. העמק חגגה נגד בני הרצליה, הפועל ירושלים, הפועל ב”ש/דימונה, מכבי עירוני רמת גן ומכבי רעננה, והיא ממש לא רוצה לעצור כעת.

מנגד, ראשון לציון נועלת את הטבלה עם ניצחון אחד בלבד, לפני כמעט חודש נגד הפועל ב”ש/דימונה. חוץ מזה, העולה החדשה הפסידה לר”ג, הפועל ת”א, הפועל ירשולים, בני הרצליה וקריית אתא, ושרון דרוקר ינסה לצאת מהמצב עם ניצחון חשוב.

רבע ראשון

חמישיית הפועל העמק: קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס, רועי נציה, ניב משגב וקיידן שדריק.

חמישיית מכבי ראשל”צ: חליל אחמד, אמין סטיבנס, ג’ראט קפלן, די ג’יי ברנס וקווה גרנט.