יום שבת, 22.11.2025 שעה 23:46
יום שבת, 22/11/2025, 22:00אצטדיון לה סרמיקהליגה ספרדית - מחזור 13
מיורקה
דקה 86
2 1
שופט: חוסה לואיס גוזמן
ויאריאל
ליגה ספרדית 25-26
3115-3613ברצלונה1
3110-2612ריאל מדריד2
2610-2412ויאריאל3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1714-1212חטאפה7
1717-1213אתלטיק בילבאו8
1619-1812סביליה9
1618-1713ריאל סוסיאדד10
1618-1613סלטה ויגו11
1514-1312אלצ'ה12
1512-1113אלאבס13
1514-1212ראיו וייקאנו14
1321-1213ולנסיה15
1218-1212מיורקה16
1116-1013אוססונה17
1024-1112ג'ירונה18
924-1613לבאנטה19
מערכת ONE | 22/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO)
אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE) יום המשחקים השני של המחזור ננעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד בלה סרמיקה, שם ויאריאל מהצמרת של הלה ליגה מארחת את מיורקה. מנור סולומון על ספסל המארחת.

ערב המחזור, הצהובים רחוקים רק חמש נקודות מריאל מדריד המוליכה והם יודעים שניצחון כאן יצמק את הפער, כאשר חניכיו של מרסילנו בעונה מדהימה עם 26 נקודות ב-12 מחזורים. לפני הפגרה, ויאריאל נכנסה לכושר נפלא עם שלושה ניצחונות ברציפות.

מהצד השני של המתרס, מיורקה עם 12 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כאשר היא יודעת ששלוש נקודות דווקא באצטדיון כמו לה סרמיקה יתנו לה בוסט אדיר לקראת מאבקי התחתית. לפני הפגרה, האדומים השיגו ניצחון עם 0:1 יקר על חטאפה.

שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כאשר ויאריאל ניצחה 1:2 בחוץ במשחק הראשון אי שם בספטמבר 2024, ובמשחק השני זה נגמר בנוקאאוט גדול מאוד של הצוללת הצהובה, כאשר היא ניצחה 0:4 בלי בעיות בכלל את האורחת דאז.

מחצית שניה
  • '68
  • חילוף
  • חילוף גם אצל מיורקה כשפבלו טורה פינה את מקומו בשביל סרג'י דרדר
  • '67
  • כרטיס צהוב
  • ברגסטורם עיכב את המשחק וראה את הכרטיס הצהוב
  • '63
  • חילוף
  • פאפה גאי האחרון שעלה לדשא בפעימה במקום תומאס פארטה
  • '63
  • חילוף
  • איוסה פרס יצא גם כן, כשטאני אולוואשי עלה
  • '63
  • חילוף
  • חילוף משולש בוויאריאל. ג'רארד מורנו יצא וז'ורז' מיקאוטדזה נכנס
  • '60
  • החמצה
  • אחרי רבע שעה די שחונה מפתיחת המחצית השנייה, ג'רארד מורנו הוריד מסירה יפה לאלברטו מוליירו, שמהאוויר בעט לידיים של לוקאס ברגסטורם
מחצית ראשונה
ג'רארד מורנו (IMAGO)ג'רארד מורנו (IMAGO)
  • '42
  • החמצה
  • הזדמנות טובה לוויאריאל. מורנו הקפיץ לרחבה, אלברטו מוליירו נגח לידיים של ברגסטרום
  • '34
  • החמצה
  • הזדמנות טובה למיורקה. וירז'ילי חתך לרחבה וניסה רוחב נהדר, שחלף על פני כולם ולואיז ג'וניור קלט
  • '30
  • החמצה
  • הזדמנות אצל ויאריאל. ניקולה פפה קיבל את הכדור באגף, עבר לרגל שמאל וניסה בעיטה לפינה, הכדור חלף ליד הקורה
איוסה פרס (IMAGO)איוסה פרס (IMAGO)
  • '23
  • החמצה
  • כמעט המהפך של מיורקה. הגנת ויאריאל טעתה בענק, מטאו ג'וזף קיבל את הכדור ברחבה וניסה להקפיץ מעל לואיז ג'וניור, אך השוער יצא נהדר והדף
  • '20
  • אחר
  • אחרי הקצב הגבוה בדקות הראשונות, הוא ירד מעט והקבוצות מתקשות להגיע למצבים
שחקניה מיורקה חוגגים (IMAGO)
שחקני מיורקה חוגגים (IMAGO)שחקני מיורקה חוגגים (IMAGO)
שחקני מיורקה מאושרים (La Liga)שחקני מיורקה מאושרים (La Liga)
  • '8
  • שער
  • שער! מיורקה השוותה ל-1:1: טירוף בלה סרמיקה. השוויון הגיע מהר, פבלו טורה הכניס כדור נהדר לסאמו קוסטה שבנגיעה בעט שטוח לרשת
ג'רארד מורנו ואלברטו מוליירו (IMAGO)ג'רארד מורנו ואלברטו מוליירו (IMAGO)
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)
שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)שחקני ויאריאל חוגגים (La Liga)
  • '6
  • שער
  • שער! ויאריאל עלתה ל-0:1: טירוף בלה סרמיקה. פדראסה הגביה מצד שמאל, איוסה הוריד למורנו שכבש בקלות
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס גוזמן הוציא את ההתמודדות לדרך!
