22/11/2025 22:00
אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO)
פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE) יום המשחקים השני של המחזור ננעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד בלה סרמיקה, שם ויאריאל מהצמרת של הלה ליגה מארחת את מיורקה. מנור סולומון על ספסל המארחת.
ערב המחזור, הצהובים רחוקים רק חמש נקודות מריאל מדריד המוליכה והם יודעים שניצחון כאן יצמק את הפער, כאשר חניכיו של מרסילנו בעונה מדהימה עם 26 נקודות ב-12 מחזורים. לפני הפגרה, ויאריאל נכנסה לכושר נפלא עם שלושה ניצחונות ברציפות.
מהצד השני של המתרס, מיורקה עם 12 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כאשר היא יודעת ששלוש נקודות דווקא באצטדיון כמו לה סרמיקה יתנו לה בוסט אדיר לקראת מאבקי התחתית. לפני הפגרה, האדומים השיגו ניצחון עם 0:1 יקר על חטאפה.
שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כאשר ויאריאל ניצחה 1:2 בחוץ במשחק הראשון אי שם בספטמבר 2024, ובמשחק השני זה נגמר בנוקאאוט גדול מאוד של הצוללת הצהובה, כאשר היא ניצחה 0:4 בלי בעיות בכלל את האורחת דאז.
מחצית שניה
-
'68
- חילוף גם אצל מיורקה כשפבלו טורה פינה את מקומו בשביל סרג'י דרדר
-
'67
- ברגסטורם עיכב את המשחק וראה את הכרטיס הצהוב
-
'63
- פאפה גאי האחרון שעלה לדשא בפעימה במקום תומאס פארטה
-
'63
- איוסה פרס יצא גם כן, כשטאני אולוואשי עלה
-
'63
- חילוף משולש בוויאריאל. ג'רארד מורנו יצא וז'ורז' מיקאוטדזה נכנס
-
'60
- אחרי רבע שעה די שחונה מפתיחת המחצית השנייה, ג'רארד מורנו הוריד מסירה יפה לאלברטו מוליירו, שמהאוויר בעט לידיים של לוקאס ברגסטורם
מחצית ראשונה
-
'42
- הזדמנות טובה לוויאריאל. מורנו הקפיץ לרחבה, אלברטו מוליירו נגח לידיים של ברגסטרום
-
'34
- הזדמנות טובה למיורקה. וירז'ילי חתך לרחבה וניסה רוחב נהדר, שחלף על פני כולם ולואיז ג'וניור קלט
-
'30
- הזדמנות אצל ויאריאל. ניקולה פפה קיבל את הכדור באגף, עבר לרגל שמאל וניסה בעיטה לפינה, הכדור חלף ליד הקורה
-
'23
- כמעט המהפך של מיורקה. הגנת ויאריאל טעתה בענק, מטאו ג'וזף קיבל את הכדור ברחבה וניסה להקפיץ מעל לואיז ג'וניור, אך השוער יצא נהדר והדף
-
'20
- אחרי הקצב הגבוה בדקות הראשונות, הוא ירד מעט והקבוצות מתקשות להגיע למצבים
-
'8
- שער! מיורקה השוותה ל-1:1: טירוף בלה סרמיקה. השוויון הגיע מהר, פבלו טורה הכניס כדור נהדר לסאמו קוסטה שבנגיעה בעט שטוח לרשת
-
'6
- שער! ויאריאל עלתה ל-0:1: טירוף בלה סרמיקה. פדראסה הגביה מצד שמאל, איוסה הוריד למורנו שכבש בקלות
-
'1
- השופט חוסה לואיס גוזמן הוציא את ההתמודדות לדרך!