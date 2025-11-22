הרכבים וציונים



אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO) אנטוניו סאנצ'ס מול אלברטו מוליירו (IMAGO)

פגרת הנבחרות תמה וחזרנו ללחם ולחמאה שלנו, ואם אתמול המחזור ה-13 בליגה הספרדית החל לו, בשעה זו (שידור חי בערוץ ONE) יום המשחקים השני של המחזור ננעל לו עם מפגש מסקרן במיוחד בלה סרמיקה, שם ויאריאל מהצמרת של הלה ליגה מארחת את מיורקה. מנור סולומון על ספסל המארחת.

ערב המחזור, הצהובים רחוקים רק חמש נקודות מריאל מדריד המוליכה והם יודעים שניצחון כאן יצמק את הפער, כאשר חניכיו של מרסילנו בעונה מדהימה עם 26 נקודות ב-12 מחזורים. לפני הפגרה, ויאריאל נכנסה לכושר נפלא עם שלושה ניצחונות ברציפות.

מהצד השני של המתרס, מיורקה עם 12 נקודות בלבד ולא רחוקה בכלל מהקו האדום, כאשר היא יודעת ששלוש נקודות דווקא באצטדיון כמו לה סרמיקה יתנו לה בוסט אדיר לקראת מאבקי התחתית. לפני הפגרה, האדומים השיגו ניצחון עם 0:1 יקר על חטאפה.

שני הצדדים נפגשו פעמיים בעונה שעברה, כאשר ויאריאל ניצחה 1:2 בחוץ במשחק הראשון אי שם בספטמבר 2024, ובמשחק השני זה נגמר בנוקאאוט גדול מאוד של הצוללת הצהובה, כאשר היא ניצחה 0:4 בלי בעיות בכלל את האורחת דאז.