בגלל תאונה ביתית: קול פאלמר יחמיץ את ברצלונה

קול פאלמר, הכוכב האנגלי של צ'לסי ואחד השחקנים החשובים ביותר בסגל של אנצו מארסקה, שוב ייעדר מהמגרשים, והפעם בנסיבות יוצאות דופן במיוחד. פאלמר שבר את אצבע רגלו לאחר שנתקל בדלת בביתו, תאונה ביתית מפתיעה שדחתה שוב את חזרתו למשחק.

מארסקה אישר במסיבת העיתונאים שהפציעה לא חמורה, אך הדגיש כי פאלמר "לא יהיה זמין השבוע וגם לא בשבוע הבא". המשמעות: הוא יחמיץ את המשחק מול ברנלי, וגם את הקרבות הגדולים נגד ברצלונה וארסנל. מדובר במכה משמעותית עבור המאמן, שקיווה להשיב את השחקן לקראת התקופה הקריטית.

התאונה אירעה בדיוק כשפאלמר היה קרוב לחזור לשחק אחרי שהחלים מפציעה במפשעה שהשביתה אותו מאז 20 בספטמבר. במשחקו האחרון נגד מנצ'סטר יונייטד נאלץ לצאת אחרי 21 דקות בשל כאבים, ומאז לא לבש את המדים הכחולים ולא היה זמין גם לנבחרת אנגליה. העונה הספיק לרשום רק שלושה משחקים בפרמייר ליג, בהם כבש שער אחד, ועוד אחד בליגת האלופות.

קול פאלמר (רויטרס)

מארסקה סיפר בהומור מריר כי "זה מסוג הדברים שיכולים לקרות לכל אחד, קמים בלילה, נתקלים במשהו בבית". הוא ציין שפאלמר היה "קרוב מאוד" לחזרה מלאה מהפציעה הקודמת, אך כעת ייאלץ להמתין שוב עד שיחלים מהשבר.

בינתיים, צ'לסי תיאלץ להתמודד ללא מספר 10 שלה בשלושת המשחקים הקרובים, ברנלי, ברצלונה וארסנל, ולקוות שהפעם התאונה הביתית לא תידרדר למשהו ארוך טווח יותר.