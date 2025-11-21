פיינגזיכט בלט במשחק האימון, ישתלב אצל בכר?

מכבי חיפה לא הציגה אתמול (חמישי) יכולת משופרת במשחק האימון מול הפועל עכו (1:2), זאת בהרכב חסר, אך במועדון וגם בקרב מי שצפו במשחק נרשמה התלהבות גדולה ממגן הנוער הצעיר, ינון פיינגזיכט, שנחשב למצטיין על כר הדשא.

פיינגזיכט, מגן שמאלי מוכשר, עשוי לזכות כבר בתקופה הקרובה בקידום משמעותי. על רקע מצוקת המגנים בקבוצה, לא מן הנמנע שהמאמן ברק בכר ישלב אותו בסגל הבוגר ואף בהרכב הפותח. הסיפור הגדול לגביו, שבסוף העונה הוא מסיים חוזה ובחיפה לא דאגו עד כה להאריך לו את ההסכם. לפיינגזיכט יש דרכון פולני ובמשחק קבוצת הנוער במסגרת ליגת האלופות מול אוסטריה וינה הוא בלט, וכבר יש התעניינות לגביו מעבר לים.

גיא מלמד, ששב לשחק לאחר שלא נכלל בסגל במשחק האחרון לטענת המועדון בשל פציעה, כבש שער יפה. עם זאת, יש הטוענים כי שוער עכו, תומר לטוינוב, היה צריך לעצור את הכדור. בחיפה מציינים כי מלמד ישתלב מעתה יותר ברוטציה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)

ביום ראשון תצא הקבוצה למיני-מחנה אימונים שייערך בחיפה. במסגרת המחנה יתקיימו שני אימונים ביום ראשון, ובימים שני ושלישי ייערך אימון בודד בכל יום. במועדון מדגישים כי אין רצון להעמיס על השחקנים, שכן הליגה חוזרת כבר בשבת. על אף שהמחנה מוגדר כ"מחנה אימונים", הוא למעשה מצומצם מאוד, הקבוצה תשוב להתאמן ביום שלישי בבוקר ולאחר מכן צפויים השחקנים להיות משוחררים.

מחוץ למגרש, אוהדי הקבוצה תלו הבוקר שלטים בכניסה וביציאה מעתלית נגד מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, המתגורר במקום, וקראו לו להתפטר. זאת על רקע המתיחות בין חלק מהאוהדים למועדון, לאחר שמכבי חיפה תבעה מספר אוהדים בעקבות פיצוץ המשחק בעונה שעברה מול מכבי תל אביב, תביעה שהובילה לחיוב של כ-1.7 מיליון שקלים.