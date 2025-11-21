יום שישי, 21.11.2025 שעה 16:21
כדורגל ישראלי

פיינגזיכט בלט במשחק האימון, ישתלב אצל בכר?

מגן הנוער שהצטיין ב-1:2 של חיפה על עכו, מסיים חוזה בסוף העונה. מקרה ירין לוי יחזור? הכדור בידיי המאמן, יזניקו ל-11? וגם: מחנה האימון בעיר

|
ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)
ינון פיינגזיכט (לילך וויס-רוזנברג)

מכבי חיפה לא הציגה אתמול (חמישי) יכולת משופרת במשחק האימון מול הפועל עכו (1:2), זאת בהרכב חסר, אך במועדון וגם בקרב מי שצפו במשחק נרשמה התלהבות גדולה ממגן הנוער הצעיר, ינון פיינגזיכט, שנחשב למצטיין על כר הדשא.

פיינגזיכט, מגן שמאלי מוכשר, עשוי לזכות כבר בתקופה הקרובה בקידום משמעותי. על רקע מצוקת המגנים בקבוצה, לא מן הנמנע שהמאמן ברק בכר ישלב אותו בסגל הבוגר ואף בהרכב הפותח. הסיפור הגדול לגביו, שבסוף העונה הוא מסיים חוזה ובחיפה לא דאגו עד כה להאריך לו את ההסכם. לפיינגזיכט יש דרכון פולני ובמשחק קבוצת הנוער במסגרת ליגת האלופות מול אוסטריה וינה הוא בלט, וכבר יש התעניינות לגביו מעבר לים.

גיא מלמד, ששב לשחק לאחר שלא נכלל בסגל במשחק האחרון לטענת המועדון בשל פציעה, כבש שער יפה. עם זאת, יש הטוענים כי שוער עכו, תומר לטוינוב, היה צריך לעצור את הכדור. בחיפה מציינים כי מלמד ישתלב מעתה יותר ברוטציה.

גיא מלמד (עמרי שטיין)גיא מלמד (עמרי שטיין)

ביום ראשון תצא הקבוצה למיני-מחנה אימונים שייערך בחיפה. במסגרת המחנה יתקיימו שני אימונים ביום ראשון, ובימים שני ושלישי ייערך אימון בודד בכל יום. במועדון מדגישים כי אין רצון להעמיס על השחקנים, שכן הליגה חוזרת כבר בשבת. על אף שהמחנה מוגדר כ"מחנה אימונים", הוא למעשה מצומצם מאוד, הקבוצה תשוב להתאמן ביום שלישי בבוקר ולאחר מכן צפויים השחקנים להיות משוחררים.

מחוץ למגרש, אוהדי הקבוצה תלו הבוקר שלטים בכניסה וביציאה מעתלית נגד מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה, המתגורר במקום, וקראו לו להתפטר. זאת על רקע המתיחות בין חלק מהאוהדים למועדון, לאחר שמכבי חיפה תבעה מספר אוהדים בעקבות פיצוץ המשחק בעונה שעברה מול מכבי תל אביב,  תביעה שהובילה לחיוב של כ-1.7 מיליון שקלים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */