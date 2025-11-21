יום ראשון, 23.11.2025 שעה 16:25
"לאמן את מסי? למה לא, אך החוזה שלי נגמר לפניו"

ברצלונה תחזור מחר (17:15, חי בערוץ ONE) לקאמפ נואו כשתארח את בילבאו, פליק אישר שז'ואן גארסיה יפתח בהרכב וגם דיבר על ראפיניה: "יקבל כמה דקות"

האנזי פליק (IMAGO)
האנזי פליק (IMAGO)

ברצלונה מוכנה ומתרגשת. מחר (שבת ב-17:15, שידור חי בערוץ ONE), הקטלונים יחזרו רשמית אחרי תקופה ארוכה מאוד לקאמפ נואו שעדיין בשיפוץ, שם יארחו את אתלטיק בילבאו במסגרת המחזור ה-13 של הליגה הספרדית. לקראת ההתמודדות, המאמן האנזי פליק דיבר במסיבת העיתונאים המסורתית.

“כולנו להוטים לחזור הביתה”, פתח את דבריו הגרמני והוסיף: “היריבה שלנו בעונה טובה וזו הזדמנות עבורנו לבחון איפה אנחנו עומדים”. על מצבו של מרקוס רשפורד הסביר: “היה לו חום אתמול והיום, אני בספק אם הוא יהיה זמין”, אך מנגד בישר חדשות טובות על ראפיניה: “הוא חוזר וזה צעד גדול, נראה כמה הוא ייתן לנו, אולי 5, 10 או 15 דקות. נראה”.

על הסאגה המתמשכת מול ההתאחדות הספרדית ומאמן נבחרת ספרד דה לה פואנטה בנוגע ללאמין ימאל: “הוא השחקן שלנו ואכפת לנו ממנו בדיוק כמו להתאחדות. זו החלטה טובה שהוא לא שיחק בשני המשחקים בפגרה, זה חשוב עבורו כדי להתמודד עם הפציעה בצורה טובה”. על כשירותו של פדרי: “לא מפעילים עליו לחץ, לא יודע אם יחזור נגד צ’לסי”.

ראפיניה (IMAGO)ראפיניה (IMAGO)

האיש על הקווים של הבלאוגרנה אישר שמחר ז’ואן גארסיה יחזור לפתוח בהרכב בין הקורות: “כן, גארסיה יעמוד בשער”. כמו כן, בארסה תשחק לפני ריאל מדריד במחזור הזה, ויכולה להלחיץ אותה אם תנצח משום שתגיע לשוויון נקודות איתה. פליק התייחס: “יש לנו דרך ארוכה, אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו”.

פליק נשאל האם היה רוצה לאמן את ליאו מסי, לאור הרחשים האחרונים בדבר קאמבק של הארגנטינאי למדים האדומים כחולים: “למה לא? הוא השחקן הכי טוב ב-10 השנים האחרונות ויותר. תמיד הערכתי את הכדורגל שלו. אבל הוא תחת חוזה עד 2028, ושלי עד 2027, אני לא חושב שזו שאלה בשבילי”.

