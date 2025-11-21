יום שישי, 21.11.2025 שעה 14:04
שולמייסטר חתם בקריית שמונה עד לתום העונה

עקב פציעתו של בילאל שאהין שייעדר קרוב לחודשיים, במועדון הצפוני החתימו את המגן בן ה-28 עם אופציה לעונה נוספת. על מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE

איציק שולמייסטר (חג'אג' רחאל)
איציק שולמייסטר (חג'אג' רחאל)

עירוני קריית שמונה הודיעה היום (שישי) על החתמתו של איציק שולמייסטר. במועדון הצפוני פירטו: “שולמייסטר שמשחק בעמדת המגן השמאלי חתם באמצעות סוכנו גלעד קצב על חוזה עד לתום העונה, כאשר למועדון קיימת אופציה לעונה נוספת”. על מועמדותו של שולמייסטר לצפוניים פורסם לראשונה ב-ONE.

שולמייסטר בן ה-28, שיחק בעונה שעברה במדי הפועל חדרה, שם רשם 24 הופעות בליגת העל, רובן בהרכב. עכשיו כאמור מצטרף שוב לליגה הבכירה, הפעם לחבורה של שי ברדה.

המגן גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, הוא הושאל במשך השנים להפועל ראשון לציון, מ.ס כפר קאסם, הפועל פתח תקווה ואחי נצרת. בעונת 2022/23 עבר ליפו, ולאחר מכן עבר להפועל חדרה.

שולמייסטר למעשה סומן ובסוף הוחתם בעקבות בילאל שאהין, שסובל מקרע כפול באזור שריר התאומים וצפוי להיעדר לתקופה של בין שישה לשמונה שבועות. שאהין, שהפך לאחד מתגליות העונה של המאמן שי ברדה, נפצע במשחק מול עירוני טבריה וייעדר מרצף המשחקים הקרוב של הקבוצה.

