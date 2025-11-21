הפועל תל אביב משחקת נכון לכרגע את משחקי הבית שלה בהיכל מנורה, אך היום (שישי) המועדון האדום בישר לאוהדים כי בשבועות הקרובים צפויה להתקיים פגישת עדכון במשרדי עיריית ת”א, בהשתתפות נציגות אוהדי הקבוצה, בנוגע לפרויקט הקמת האולם החדש. עוד הוסבר כי המועדון מחויב להקמת אותו אולם.

ההודעה המלאה: “אוהדות ואוהדים יקרים, במהלך השבוע שעבר התקיימה פגישה בעיריית תל אביב בין הנהלת מועדון הכדורסל הפועל תל אביב, בראשות הבעלים גילי רענן, לבין סגן ומ"מ ראש העיר, מר ליאור שפירא, ומנהל רשות הספורט העירונית, מר אופיר וגמן.

בפגישה נדון פרויקט הקמת האולם החדש, אשר עתיד לשמש כאולמה הביתי של הפועל תל אביב. נציגי העירייה עדכנו, כי בימים אלה נערך סקר צרכים ומיקומים מקיף, בהשקעה עירונית של כ-1.5 מיליון ש"ח, שנועד לקדם את תכנון המתקן: אולם ספורט מודרני ורב-תכליתי, הצפוי להכיל כ-20,000 מקומות ישיבה”.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

עוד מתוכן ההודעה: “לבקשת המועדון, בשבועות הקרובים צפויה להתקיים פגישת עדכון נוספת במשרדי העירייה, בהשתתפות נציגות אוהדי הפועל תל אביב, לשם שיתוף ציבורי רחב בתהליך. זאת, בהמשך לפגישה שקיימו בעלי והנהלת הקבוצה עם נציגי האוהדים במשרדי המועדון בתחילת השבוע, שבמסגרתה עודכנו האוהדים בסטטוס הפרויקט.

בנוסף, בתאריך 3.11.2025 הוגשה לעירייה ערבות בנקאית חדשה, בהתאם לנדרש במכרז. השלב הבא: עם השלמת סקר הצרכים וגיבוש מסקנותיו - הצפויות להיות מוגשות עד פברואר 2026 - תקבע העירייה את מתווה הפעולה להקמת האולם החדש. עוד נציין, כי במהלך הפגישה הציגו הצדדים חזון משותף לשילוב המועדון בתוכניות הפיתוח העירוניות ולחיזוק מחלקות הנוער, מתוך רצון לייצר שיתוף פעולה ארוך טווח עם כלל הגורמים הרלוונטיים.

אנו מודעים לכך שהתהליך מתארך מעבר למצופה, אך חשוב להדגיש כי הוא מתקדם בעקביות ובתיאום מלא עם העירייה. המועדון מחויב לחלוטין להקמת האולם החדש, וימשיך לעשות כל שניתן במטרה לקדם את הפרויקט במהירות האפשרית. נמשיך לעדכן בכל צעד ובהתפתחות לאורך הדרך”.