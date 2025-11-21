פ.ס.ז' חוששת מחזרה של לואיס אנריקה לבארסה

הסביבה של פ.ס.ז' לעולם אינה נחה. אפילו ההצלחות האחרונות, הן המקצועיות והן הכלכליות, לא הרגיעו את הרוחות במועדון שלעתים קרובות נגררות סביבו שערוריות כאלה ואחרות. המועדון הפך לגדול, צמח לצד הישגיו המרובים ובכך הגביר את תשומת הלב התקשורתית. מצב מורכב שגורם לניתוחים שמערערים את האווירה אצל זוכת ליגת האלופות ב-2025.

הפרשה האחרונה מגיעה מדניאל ריולו. העיתונאי הפופולרי, הידוע בהצהרותיו השנויות במחלוקת שכמעט אף פעם לא משאירות איש אדיש, ניצל ראיון כדי להעריך את ההווה והעתיד של לואיס אנריקה. ריולו מעז לבקר את דמותו של לואיס אנריקה, שהפך לאליל של אוהדי פ.ס.ז', ומטיל ספק במחויבותו האמיתית למועדון ובכל מה שהוא מייצג.

"אני הרבה יותר ביקורתי כלפי אלה שמעריצים אותו מאשר כלפיו אישית. בכנות, אני לא רואה את האיכויות האנושיות שהוא אמור לייצג. הוא 100 אחוז בארסה. הוא אדם שמחליף קבוצות ללא הפסקה". האמת היא שהמאמן שחתם בפ.ס.ז' ב-2023 נמצא בעונתו השלישית ורק לפני כמה חודשים האריך את חוזהו עד 2027.

המציאות הזו לא ממש משכנעת את ריולו, שממשיך להיות בטוח שלואיס אנריקה לא מוריד את העיניים מברצלונה. ובמיוחד בהתחשב בכך שלכאורה, האנזי פליק יסיים את התחייבותו בברצלונה בקיץ 2027. בינתיים, מעבר לספקולציות ולאינטואיציות של דניאל ריולו, דבר אחד בטוח: לואיס אנריקה לא מפסיק לחזור על כך שהוא מאושר בפאריס.

"אני מאוד שמח להמשיך את הסיפור הזה עם פאריס סן ז'רמן. אני מרגיש מצוין כאן. יש לנו את כל מה שצריך כדי לעבוד בתנאים הטובים ביותר. אני מאמין שהעתיד נראה מדהים ואני מקווה להשיג הרבה הצלחות עם המועדון", אמר הספרדי בעת החתימה על החוזה החדש שלו.