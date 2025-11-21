יום שישי, 21.11.2025 שעה 18:28
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

פ.ס.ז' חוששת מחזרה של לואיס אנריקה לבארסה

הסביבה הקרובה של המועדון הצרפתי ממשיכה להיות משוכנעת שלמאמן הספרדי לא ייקח הרבה זמן עד שישוב לקאמפ נואו, כשהוא ופליק מחזיקים בחוזים עד 2027

|
לואיס אנריקה (IMAGO)
לואיס אנריקה (IMAGO)

הסביבה של פ.ס.ז' לעולם אינה נחה. אפילו ההצלחות האחרונות, הן המקצועיות והן הכלכליות, לא הרגיעו את הרוחות במועדון שלעתים קרובות נגררות סביבו שערוריות כאלה ואחרות. המועדון הפך לגדול, צמח לצד הישגיו המרובים ובכך הגביר את תשומת הלב התקשורתית. מצב מורכב שגורם לניתוחים שמערערים את האווירה אצל זוכת ליגת האלופות ב-2025.

הפרשה האחרונה מגיעה מדניאל ריולו. העיתונאי הפופולרי, הידוע בהצהרותיו השנויות במחלוקת שכמעט אף פעם לא משאירות איש אדיש, ניצל ראיון כדי להעריך את ההווה והעתיד של לואיס אנריקה. ריולו מעז לבקר את דמותו של לואיס אנריקה, שהפך לאליל של אוהדי פ.ס.ז', ומטיל ספק במחויבותו האמיתית למועדון ובכל מה שהוא מייצג.

"אני הרבה יותר ביקורתי כלפי אלה שמעריצים אותו מאשר כלפיו אישית. בכנות, אני לא רואה את האיכויות האנושיות שהוא אמור לייצג. הוא 100 אחוז בארסה. הוא אדם שמחליף קבוצות ללא הפסקה". האמת היא שהמאמן שחתם בפ.ס.ז' ב-2023 נמצא בעונתו השלישית ורק לפני כמה חודשים האריך את חוזהו עד 2027.

לואיס אנריקה (IMAGO)לואיס אנריקה (IMAGO)

המציאות הזו לא ממש משכנעת את ריולו, שממשיך להיות בטוח שלואיס אנריקה לא מוריד את העיניים מברצלונה. ובמיוחד בהתחשב בכך שלכאורה, האנזי פליק יסיים את התחייבותו בברצלונה בקיץ 2027. בינתיים, מעבר לספקולציות ולאינטואיציות של דניאל ריולו, דבר אחד בטוח: לואיס אנריקה לא מפסיק לחזור על כך שהוא מאושר בפאריס.

"אני מאוד שמח להמשיך את הסיפור הזה עם פאריס סן ז'רמן. אני מרגיש מצוין כאן. יש לנו את כל מה שצריך כדי לעבוד בתנאים הטובים ביותר. אני מאמין שהעתיד נראה מדהים ואני מקווה להשיג הרבה הצלחות עם המועדון", אמר הספרדי בעת החתימה על החוזה החדש שלו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */