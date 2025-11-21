יום שישי, 21.11.2025 שעה 14:03
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הבלם הקמרוני יגיע סוף סוף להיבחן בהפועל חיפה

לונדון מאייפיה שכבר היה צריך להגיע לפני שבוע, ינסה להרשים את הצוות המקצועי של הצפוניים. הקבוצה נכנעה לנוף הגליל במשחק אימון: "מביך מאוד"

|
בלונדון מאייפיה (IMAGO)
בלונדון מאייפיה (IMAGO)

בעוד פגרת השזרוע דחתה את חזרת ליגת העל למגרשים השבוע, יש מי שעוד חושבת על רכש. הפועל חיפה הודיעה היום (שישי) כי הבלם הקמרוני, בלונדון מאייפיה, יגיע להיבחן בשורות הקבוצה בשבוע הבא, וינסה להרשים את הצוות המקצועי.

מאייפיה, בן 24, מתנשא לגבוה של 1.85, הוא שחקן חופשי, כשקבוצתו האחרונה הייתה רד סטאר פאריס מליגת המשנה בצרפת, במדיה ערך 57 הופעות במשך שלוש עונות. הבלם כבר היה צריך להגיע לפני שבוע, אך אז סיפר כי הוא צריך לשהות עם אימו בקמרון, והגעתו התעכבה.

לבלם יש הופעה אחת במדי נבחרת קמרון, ועוד שלוש הופעות במדי הנבחרת הצעירה. שוויו מוערך ב-350 אלף אירו על פי האתר ׳טראנספרמרקט׳, והוא ינסה להרשים את גל אראל בתקווה להצטרף לקבוצה.

גל אראל (עמרי שטיין)גל אראל (עמרי שטיין)

כמו כן, האדומים הפסידו במשחק אימון להפועל נוף הגליל מהליגה הלאומית 1:0. במועדון ביקרו את ההפסד ואמרו: ״מביך מאוד״. במחזור הבא בליגת העל תפגוש הפועל חיפה את הפועל באר שבע.

