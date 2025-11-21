יום שישי, 21.11.2025 שעה 14:04
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

רכש חדש לצעירי טירה: ולקוביץ שב לליגה א' דרום

השוער בן ה-24 שכבר הגן על שעריהן של הפועל רמת השרון והפועל עכו, מצטרף כעת לקבוצה שבמקום האחרון בטבלה, במטרה לעזור לה במשימותיה להישאר בליגה

|
פורז ולקוביץ (איציק בלניצקי)
פורז ולקוביץ (איציק בלניצקי)

חילופי שוערים בשורות צעירי טירה, המדורגת במקום האחרון בטבלת ליגה א' דרום. לאחר שבשבוע שעבר הנהלת הקבוצה הביעה את הסכמתה לבקשתו של מהדי זועבי להשתחרר מסגלה, מצטרף לשורותיה השוער פורז ולקוביץ בן ה-24, שמגיע במטרה לעזור לקבוצה לשפר את מעמדה בטבלת הליגה.

פורז ולקוביץ', החל את קריירת הבוגרים שלו בהפועל רמת השרון, קבוצת האם שלו. אחרי שלוש וחצי עונות בליגה הלאומית, כאשר בעונה השלישית שימש כשוער ראשון ברוב משחקי הקבוצה, עבר במחצית השנייה של עונת 2023/24 להפועל כפר שלם מליגה א' דרום, בשורותיה רשם 11 הופעות ועמה חגג זכייה באליפות הליגה והעפלה לליגה הלאומית.

במחצית הראשונה של העונה שעברה הגן על שערה של א.ס אדומים אשדוד מליגה א' דרום, אך בחצי השני שלה עבר להפועל עכו מהלאומית, בשורותיה רשם חמש הופעות. 

פורז ולקוביץ (איציק בלניצקי)פורז ולקוביץ (איציק בלניצקי)

כעת, מקווה השוער לחזור לשחק בצורה סדירה, לסייע לקבוצתו ולקדם את מעמדו. בשבוע הבא מצפה לשוער ולחבריו החדשים משחק חוץ מאתגר מול מכבי יבנה, שאמנם מדורגת במרכז הטבלה, אך בעלת חומר שחקנים מהדרג הראשון של הליגה. 

