רכש חדש לצעירי טירה: ולקוביץ שב לליגה א' דרום

חילופי שוערים בשורות צעירי טירה, המדורגת במקום האחרון בטבלת ליגה א' דרום. לאחר שבשבוע שעבר הנהלת הקבוצה הביעה את הסכמתה לבקשתו של מהדי זועבי להשתחרר מסגלה, מצטרף לשורותיה השוער פורז ולקוביץ בן ה-24, שמגיע במטרה לעזור לקבוצה לשפר את מעמדה בטבלת הליגה.

פורז ולקוביץ', החל את קריירת הבוגרים שלו בהפועל רמת השרון, קבוצת האם שלו. אחרי שלוש וחצי עונות בליגה הלאומית, כאשר בעונה השלישית שימש כשוער ראשון ברוב משחקי הקבוצה, עבר במחצית השנייה של עונת 2023/24 להפועל כפר שלם מליגה א' דרום, בשורותיה רשם 11 הופעות ועמה חגג זכייה באליפות הליגה והעפלה לליגה הלאומית.

במחצית הראשונה של העונה שעברה הגן על שערה של א.ס אדומים אשדוד מליגה א' דרום, אך בחצי השני שלה עבר להפועל עכו מהלאומית, בשורותיה רשם חמש הופעות.

פורז ולקוביץ (איציק בלניצקי)

כעת, מקווה השוער לחזור לשחק בצורה סדירה, לסייע לקבוצתו ולקדם את מעמדו. בשבוע הבא מצפה לשוער ולחבריו החדשים משחק חוץ מאתגר מול מכבי יבנה, שאמנם מדורגת במרכז הטבלה, אך בעלת חומר שחקנים מהדרג הראשון של הליגה.