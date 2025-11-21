ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג, הלכה לעולמה

כואב. ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג, הלכה הבוקר (שישי) לעולמה. פיירברג נפטרה בביתה, כשהיא בת 74, לאחר שהתמודדה עם מחלה קשה בשנים האחרונות.

פיירברג כיהנה כראש העיר החל מ-1998 ועד יומה האחרון. היא פעלה רבות למען הספורט בעיר ולמען הצלחת מכבי נתניה. פיירברג ליוותה את בעלי הקבוצה החולפים וחיזקה את התמיכה העירונית במועדון. על שמה נקרא אצטדיון ׳מרים׳ בו משחקים הצהובים.

מהמועדון נמסר: ״משפחת מכבי נתניה כולה מרכינה ראש ומשתתפת באבל הכבד על לכתה בטרם עת של ראש עיריית נתניה, מרים פיירברג-איכר. מרים לא הייתה רק ראש עיר, היא הייתה הלב הפועם של נתניה והייתה תומכת נלהבת ואמיתית של מכבי נתניה לאורך כל הדרך. התמיכה שלה בקבוצה הייתה איתנה ובלתי מסויגת והיא עמדה מאחורינו כחומה בצורה, ברגעים של שמחה והצלחה וגם בתקופות מאתגרות וקשות יותר״.

מרים פיירברג איכר ורוס קסטין (עיריית נתניה)

״היא האמינה בנו, היא דחפה אותנו, והיא ראתה בקבוצה לא רק מוסד ספורטיבי, אלא חלק בלתי נפרד מהזהות והגאווה של העיר. החיבור שלה למועדון, לשחקנים ולאוהדים היה חם, אישי ואותנטי, מרים הייתה אשת חזון בעלת מעוף, יוזמה וכושר ביצוע שאין כדוגמתם. לא בכדי נקרא האצטדיון העירוני שנבנה על ידה - על שמה ומועדון הכדורגל מכבי נתניה מתגאה לשחק בו״.

״אנו שולחים תנחומים מעומק ליבנו למשפחה, לחברים ולכל תושבי העיר. הזיכרון של תרומתה האדירה, רוחה הטובה, והחיוך שתמיד ליווה אותה יישאר חקוק בלבנו לעד. יהי זכרה ברוך״.

מרים פיירברג ואייל סגל (חגי מיכאלי)

גם ההתאחדות לכדורגל הביעה צער: “מרים ז”ל ראתה חשיבות עצומה בתרומת הספורט והכדורגל בפרט לעיר, לתושבים ולצעירים, גברים ונשים. הייתה לנו זכות לשתף עמה פעולה לאורך שנים רבות וליהנות מאירוח משחקים בינ”ל, גביע המדינה ועוד באצטדיון שינציח את פועלה לעד. יהי זכרה ברוך”.

לפני שנה וחצי חשפה כי היא מתמודדת עם אתגר בריאותי מורכב בפוסט: "לצערי, החלה חרושת שמועות אודות מצב בריאותי בקבוצות וואטסאפ, לרבות פרטים אישיים שחלקם אף מאוד לא נכונים. כל מי שראה אותי נושאת את הנאומים קורעי הלב בימי השואה והזיכרון וראה אותי מתפקדת בחיי היום יום כולל האנשים שמקיפים אותי, לא היה מעלה על דעתו שבימים אלה אני נאלצת להתמודד עם אתגר בריאותי".

"אני רוצה לשתף אתכם ולומר לכם כי אני עטופה במשפחה, בצוות רפואי מדהים, בעובדים, בחברי מועצה ובתושבי נתניה שמשדרים לי אהבה ומעניקים לי תמיכה רבה", כתבה אז. "חשוב לי לציין שכפי שניהלתי את העירייה עד כה ביד רמה, אני ממשיכה ואמשיך להוביל אותה לגבהים נוספים וכפי שהתמודדתי עם אתגרים רבים במהלך חיי, כך בע"ה אתמודד גם עם אתגר זה. תודה על החיבוק, אוהבת ומאמינה בטוב".