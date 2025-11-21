יום שישי, 21.11.2025 שעה 12:32
כדורסל ישראלי

המיליארדר שבמו"מ מתקדם להיכנס להפועל ת"א

אלן הווארד במשא ומתן מול האדומים על רכישת 15% בתמורה לכ-55 מיליון שקלים, כאשר ייתכן שגילי רענן ירכוש 5% נוספים. האחוזים של עופר ינאי יפחתו?

|
הפועל תל אביב (רועי כפיר)
הפועל תל אביב (רועי כפיר)

הפועל תל אביב במקום הראשון ביורוליג ובמקום הראשון בליגה, כאשר הפרויקט נמצא בשיאו, אך זה לא אומר שלא עובדים במועדון גם על העתיד ומנסים לקדם ולפתח את הבסיס הכלכלי, כאשר המיליארדר היהודי אנגלי אלן הווארד במשא ומתן מתקדם כדי לרכוש אחוזים אצל האדומים.

לחברת אדום ניהול בסל כיום יש 81% מהפועל תל אביב, ו-19% הנותרים אצל עמותת הפועל אוסישקין ת”א. מתוך 100% של עופר ינאי באדום ניהול בסל, 10% שייכים לגילי רענן, 15% למיקי מלכה ו-75% לינאי עצמו.

כעת, המשא ומתן מול הווארד הוא על רכישת 15%, כאשר במצב כזה ינאי יישאר עם 60%. ייתכן שגילי רענן, שמעורב מאוד, עשוי לרכוש עוד 5% וינאי יירד ל-55%, על מנת שלכולם יהיה 15%, כמובן חוץ מעופר עצמו שישמור מעל 51% לכל הפחות.

אם הכל יילך כשורה, הווארד צפוי לרכוש 15% בתמורה לכ-55 מיליון שקלים. הוא כאמור יהפוך לבעלים הרביעי אחרי ינאי, מיקי מלכה וגילי רענן.

