מעשירי העולם: המיליארדר שמתקרב להפועל ת"א

הפועל תל אביב כבר הכניסה לאחרונה משקיעים חדשים למועדון וממשיכה לחפש אחר נוספים, כאשר האדומים בדרך לצירוף עוד משקיע – הפעם המיליארדר היהודי-אנגלי אלן הווארד, שנמצא כבר במו”מ מתקדם. מבחינת המספרים, מדובר על כך שהאחרון ירכוש 15% בתמורה ל-55 מיליון שקלים.

הווארד נולד באנגליה למשפחה יהודית. הוא למד בבית הספר התיכון Hasmonean Grammar School בהנדון, לונדון. לאחר שסיים תואר שני בהנדסה ב-Imperial College London, החל את דרכו הפיננסית ב-Salomon Brothers.

כיום, בן ה-61 הוא מנהל קרן גידור ומייסד-שותף של Brevan Howard Asset Management LLP. בפברואר 2013 דורג על ידי מגזין ‘פורבס’ כאחד מ-40 מנהלי קרנות הגידור המרוויחים ביותר. ב-2014 הגיע למקום ה-53 ברשימת העשירים של Sunday Times. לפי ‘פורבס’, נכון ל-2019 שוויו היה מוערך ב-1.6 מיליארד דולר. לפי הערכת פורבס המעודכנת לשנה, שוויו מוערך בכ-3.9 מיליארד דולר, מקום 929 בעשירי העולם.

עופר ינאי, יחלוק אחוזים עם הווארד? (רדאד ג'בארה)

הווארד שימש בוועדה המייעצת למשקיעים של הבנק הפדרלי של ניו יורק, והוא נמנה עם קבוצת מנהלים פיננסיים שנתנו מעת לעת ייעוץ לבכירים של ניו יורק בנושאי מדיניות כלכלית. ב-2019 הווארד פרש מתפקיד מנכ”ל Brevan Howard.

ב-2020 תמך הווארד בקרן הגידור One River Digital Asset Management ברכישת יותר מ-600 מיליון דולר בביטקוין ואתריום. לקרן היו התחייבויות שהיו אמורות להעלות את שווי החזקותיה לכמיליארד דולר ב-2021. בשנת 2020 נכלל הווארד ברשימת 50 האנשים המשפיעים ביותר (דירוג Bloomberg) ששינו את עולם העסקים הגלובלי.

קהל הפועל ת"א, יקבל משקיע נוסף? (רועי כפיר)

הווארד היה נשוי לסבין הווארד, צרפתייה, ולהם ארבעה ילדים. הם התגרשו ב-2015. בינואר 2020 התחתן עם קרוליין ביירון, ולהם שני ילדים. עוד קודם בחייו, ב-2010, עבר הווארד מלונדון לז’נבה, שווייץ. חמש שנים לאחר מכן רכש דירת יוקרה במיאמי ב-14.5 מיליון דולר. ב-2017 חזר ללונדון.

בנוסף לפועלו בתחום הכלכלי, הווארד פעיל גם במעגלים פוליטיים של המפלגה השמרנית בבריטניה. מאז 2019 תרם למפלגה 1.6 מיליון ליש”ט, כולל תרומה חד פעמית של מיליון ליש”ט באביב 2023.

ומה לגבי הזווית בכחול לבן? המיליארדר ייסד את קרן אלן הווארד, שפעלה עד סגירתה ב-2010 ותרמה לארגונים שהתמקדו בישראל, בחינוך על השואה ובסיוע לחסרי בית. הווארד ממשיך לתמוך בעמותות הפועלות למען חסרי בית.