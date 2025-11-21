יום שישי, 21.11.2025 שעה 14:05
כדורסל ישראלי

מעשירי העולם: המיליארדר שמתקרב להפועל ת"א

תרם לארגונים שהתמקדו בישראל ולחינוך על השואה, ייעץ לבכירים בבנק הפדרלי של ניו יורק ובעל שווי מוערך של 3.9 מיליארד דולר: הכירו את אלן הווארד

|
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב כבר הכניסה לאחרונה משקיעים חדשים למועדון וממשיכה לחפש אחר נוספים, כאשר האדומים בדרך לצירוף עוד משקיע – הפעם המיליארדר היהודי-אנגלי אלן הווארד, שנמצא כבר במו”מ מתקדם. מבחינת המספרים, מדובר על כך שהאחרון ירכוש 15% בתמורה ל-55 מיליון שקלים.

הווארד נולד באנגליה למשפחה יהודית. הוא למד בבית הספר התיכון Hasmonean Grammar School בהנדון, לונדון. לאחר שסיים תואר שני בהנדסה ב-Imperial College London, החל את דרכו הפיננסית ב-Salomon Brothers.

כיום, בן ה-61 הוא מנהל קרן גידור ומייסד-שותף של Brevan Howard Asset Management LLP. בפברואר 2013 דורג על ידי מגזין ‘פורבס’ כאחד מ-40 מנהלי קרנות הגידור המרוויחים ביותר. ב-2014 הגיע למקום ה-53 ברשימת העשירים של Sunday Times. לפי ‘פורבס’, נכון ל-2019 שוויו היה מוערך ב-1.6 מיליארד דולר. לפי הערכת פורבס המעודכנת לשנה, שוויו מוערך בכ-3.9 מיליארד דולר, מקום 929 בעשירי העולם.

עופר ינאי, יחלוק אחוזים עם הווארד? (רדאד געופר ינאי, יחלוק אחוזים עם הווארד? (רדאד ג'בארה)

הווארד שימש בוועדה המייעצת למשקיעים של הבנק הפדרלי של ניו יורק, והוא נמנה עם קבוצת מנהלים פיננסיים שנתנו מעת לעת ייעוץ לבכירים של ניו יורק בנושאי מדיניות כלכלית. ב-2019 הווארד פרש מתפקיד מנכ”ל Brevan Howard.

ב-2020 תמך הווארד בקרן הגידור One River Digital Asset Management ברכישת יותר מ-600 מיליון דולר בביטקוין ואתריום. לקרן היו התחייבויות שהיו אמורות להעלות את שווי החזקותיה לכמיליארד דולר ב-2021. בשנת 2020 נכלל הווארד ברשימת 50 האנשים המשפיעים ביותר (דירוג Bloomberg) ששינו את עולם העסקים הגלובלי.

קהל הפועל ת"א, יקבל משקיע נוסף? (רועי כפיר)קהל הפועל ת"א, יקבל משקיע נוסף? (רועי כפיר)

הווארד היה נשוי לסבין הווארד, צרפתייה, ולהם ארבעה ילדים. הם התגרשו ב-2015. בינואר 2020 התחתן עם קרוליין ביירון, ולהם שני ילדים. עוד קודם בחייו, ב-2010, עבר הווארד מלונדון לז’נבה, שווייץ. חמש שנים לאחר מכן רכש דירת יוקרה במיאמי ב-14.5 מיליון דולר. ב-2017 חזר ללונדון.

בנוסף לפועלו בתחום הכלכלי, הווארד פעיל גם במעגלים פוליטיים של המפלגה השמרנית בבריטניה. מאז 2019 תרם למפלגה 1.6 מיליון ליש”ט, כולל תרומה חד פעמית של מיליון ליש”ט באביב 2023.

ומה לגבי הזווית בכחול לבן? המיליארדר ייסד את קרן אלן הווארד, שפעלה עד סגירתה ב-2010 ותרמה לארגונים שהתמקדו בישראל, בחינוך על השואה ובסיוע לחסרי בית. הווארד ממשיך לתמוך בעמותות הפועלות למען חסרי בית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */