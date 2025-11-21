אחרי 909 ימים: כך ברצלונה תעלה לקאמפ נואו

הליגה הספרדית חוזרת מהפגרה הבין-לאומית ובשקט בשקט לאחר המחזור ה-13 בלה ליגה תעבור כבר יותר משליש עונה. המשחק שמסומן כמרגש ביותר של המחזור הזה הוא כמובן בין ברצלונה לאתלטיק בילבאו, לא רק בזכות היריבות העתיקה והסגלים החזקים, אלא בשל עובדה שאלופת ספרד חוזרת לשחק בקאמפ נואו לראשונה מאז 2023.

909 ימים יעברו מאז משחקם האחרון של הקטלונים בבית האמיתי שלהם, החזרה הביתה מתרחשת מאוחר יותר ממה שקיוו במועדון, אך עדיף מאוחר מאשר אף פעם. איך ייראה ההרכב של האנזי פליק במשחק החגיגי ואיך ריאל ואתלטיקו מדריד צפויות לחזור מהפגרה? התשובות למטה.

האנזי פליק (IMAGO)

נציין כי בבארסה ישנו סימן שאלה גדול סביב מרקוס רשפורד, שעזב את האימון בשל שפעת חזקה, מה שמעורר ספק לגבי כשירותו למשחק החגיגי בקאמפ נואו המחודש. האנגלי, שכבש שישה שערים ובישל תשע פעמים העונה, הגיע הבוקר למתחם, אך הוחזר לביתו בשל אותם תסמינים. מנגד, לברצלונה יש חדשות טובות עם חזרתם של ז’ואן גארסיה וראפיניה בעוד שהיעדרות פדרי כמעט ודאית. המשחק נגד בילבאו יפתח לבארסה רצף מאתגר במיוחד לסיום 2025, כולל מפגשים מול צ'לסי, אתלטיקו מדריד ו-ויאריאל.

ולנסיה - לבאנטה (שישי, 22:00)

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, תיירי קוראה, ססאר טארגה, חוסה מנואל קופטה, חוסה גאיה, פפלו, אנדרה אלמיידה, חאבי גרה, לואיס ריוחה (דייגו לופס), ארנו דאנג’ומה ולוקאס בלטראן.

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ג'רמי טוליאן, מתיאס מורנו, אדריאן דה לה פואנטה (אונאי אגסבאל), מאנו סאנצ’ס, קווין אריאגה, קרלוס אלברס, אונאי ונסדור, רוג’ר ברוגה, איבן רומרו ואטה איונג.

אטה איונג (IMAGO)

אלאבס - סלטה ויגו (שבת, 15:00)

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, ג’וני אוטו, נאוול טנאליה, ג’ון פאצ’קו, יוסף אנריקס, אנטוניו בלאנקו, דניס סוארס, קרלוס ויסנט (קאלבה), עבדה רבאש (קרלס אלנייה), טוני מרטינס ולוקאס בויה.

ההרכב המשוער של סלטה ויגו: יונוץ ראדו, סרחיו קאריירה, חאבי רודריגס, קארל סטארפלט, מרקוס אלונסו, אוסקר מינגסה, איליאש מוריבה, הוגו סוטלו (פראן בלטראן), פראן ז’וטגלה (יאגו אספאס), בריאן סראגוסה (פבלו דוראן) ובורחה איגלסיאס.

בריאן סראגוסה (IMAGO)

ברצלונה - אתלטיק בילבאו (שבת, 17:15)

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז’ואן גארסיה, ז'ול קונדה, אריק גארסיה, פאו קוברסי, אלחנדרו באלדה, מארק קסאדו, פרמין לופס, דני אולמו, לאמין ימאל, מרקוס רשפורד (פראן טורס) ורוברט לבנדובסקי.

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל, אמריק לאפורט (אייטור פארדס), דני ויויאן, יורי ברצ’יצ’ה, מיקל חאורגיסאר, אויאן סאנסט, איניגו רואיס דה גלארטה, אלכס ברנגר, ניקו וויליאמס וגורקה גורוסטה (אונאי גומס).

לבנדובסקי חוגג (IMAGO)

אוססונה - ריאל סוסיאדד (שבת, 19:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, איניגו ארגויבידה, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, אבל ברטונס, מוי גומס, לוקאס טורו (איקר מוניוס), רובן גארסיה, איימאר אורוס, ויקטור מוניוס וראול גארסיה.

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, איגור סובלדייה, ג’ון מרטין, סרג’י גומז, יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס, גונסאלו גדש, אנדר ברנצ’אה (טאקה קובו) ומיקל אויארסבאל.

מיקל אויארסבאל (רויטרס)

ויאריאל - מיורקה (שבת, 22:00)

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג’ונירו, סנטיאגו מוריניו (פאו נבארו), חואן פוית’, רנאטו וייגה (רפא מרין), אלפונסו פדראסה (סרג’י קרדונה), תומאס פארטיי (דני פארחו), סנטי קומסנייה, ניקולה פפה, אלברטו מוליירו, ג’רארד מורנו וז'ורז' מיקאוטאדזה (טאני אולוואסאיי, איוסה פרס).

ההרכב המשוער של מיורקה: לוקאס ברגסטרם, פבלו מפאו, מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, מתאו מוריי (יוהאן מוחיקה), סרג’י דארדר, עומאר מסקראל (מאנו מורנאלס), סאמו קוסטה, יאן וירג'יל, טאקומה אסאנו (מתאו ג’וסף) ו-ודאט מוריצ’י.

יקבל דקות מהספסל? סולומון (IMAGO)

אוביידו - ראיו וייקאנו (ראשון, 15:00)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, נאצ’ו וידאל, דויד קרמו, דויד קוסטאס, חאבי לופס, סנטיאגו קולומבטו, לאנדר דנדונקר, פדריקו ויניאס (היית’ם חסן), איליאס שיירה, אלברטו ריינה וסולומון רונדון.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, אנדריי ראטיו, פלוריאן לז'ן, נובל מנדי, פפ צ'באריה, פתה סיס (אוסקר ולנטין), איסי פלאסון, אונאי לופס (אוסקר ולנטין), חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו (פראן פרס).

שחקני ראיו וייקאנו (רויטרס)

בטיס - ג'ירונה (ראשון, 17:15)

ההרכב המשוער של בטיס: אלברו ואייס, הקטור ביירין, נתן (דייגו יורנטה), מארק ברטרה, ג’וניור פירפו (ריקרדו רודריגס), סופיאן אמרבאט, פבלו פורנאלס (מארק רוקה), אנתוני, רודריגו ריקלמה (עבדה אזלזולי), ג’ובאני לו סלסו וקוצ’ו פרננדס.

ההרכב המשוער של ג'ירונה: פאולו גסאניגה, הוגו רינקון (דיילי בלינד) ארנאו מרטינס, ויטור רייס, אלכס מורנו, אקסל ויטסל, איבן מרטין, ויקטור ציגנקוב, עזדין אונאהי, בריאן חיל ו-ולדיסלב ואנאט.

אנתוני וקוצ'ו הרננדס חוגגים (IMAGO)

חטאפה - אתלטיקו מדריד (ראשון, 19:30)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, חואן איגלסיאס, עבד אל-אבקאר, דומיניגוש דוארטה, דז’נה דקונם (קיקו פמניה), דייגו ריקו, מריו מרטין (אלכס סנכריס), לואיס מייה, מאורו ארמבארי, אדריאן ליסו ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, מארק פוביל (חוסה מריה חימנס), דויד האנצ'קו, מתאו רוג’רי, קוקה, פבלו באריוס, ניקו גונסאלס (ג'וליאנו סימאונה), אלכס באאנה, חוליאן אלברס (טיאגו אלמאדה) ואנטואן גריזמן.

חוליאן אלברס (IMAGO)

אלצ'ה - ריאל מדריד (ראשון, 22:00)

ההרכב המשוער של אלצ'ה: מתיאס דיטורו (איניאקי פנייה), אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה (אדריה פדרוסה), אלייש פבאס, מארק אגואדו, רודריגו מנדוסה (מרטים נטו), רפא מיר ואלברו רודריגס (אנדרה סילבה).

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, טרנט אלכסנדר ארנולד, ראול אסנסיו, דין האוסן (דויד אלאבה), אלברו קאררס, דני סבאיוס (אדוארדו קמאבינגה), ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה, ג’וד בלינגהאם, ויניסיוס ג'וניור וקיליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה עם נעל הזהב (IMAGO)

אספניול - סביליה (שני, 22:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, לאנדרו קאבררה, קלמנס רידל (פרננדו קאלרו), קרלוס רומרו, טייריס דולאן (ז’ופרה), אדו אקספוסיטו, פול לוזאנו, פרה מייה, קיקה גארסיה (צ’ארלס פיקל) ורוברטו פרננדס.

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חואנלו, פביו קרדוסו (אנדרס קסטרין), מרקאו, גבריאל סואסו, בטיסטה מנדי, לוסיאן אגומה (נמניה גודל), ג’יבריל סו, פקה פרננדס, רובן ורגאס ואקור אדאמס.