ברצלונה לובשת חג: המשמעות של הקאמפ נואו

יום חג לאוהדי ברצלונה. היום (שבת, 17:15, שידור ישיר בערוץ ONE), לאחר היעדרות של כשנתיים וחצי, אלופת ספרד חוזרת לבית האמיתי שלה, הקאמפ נואו, כשתפגוש את אתלטיק בילבאו. אחרי שתי עונות וקצת בהן הקטלונים נאלצו לשחק במונז’ואיק, האצטדיון האולימפי המיושן, הם חוזרים לשחק במקדש שלהם, במתכונת דומה למה שעשתה ריאל מדריד, בזמן שהוא עוד בשיפוצים. בואו נלמד קצת היסטוריה על המקום.

הקאמפ נואו, אשר פירושו בשפה הקטלונית הנו “מגרש חדש”, נפתח באופן רשמי ב-24 בספטמבר 1957, אחרי בנייה של קצת יותר משלוש שנים. באותו זמן, הוא היה יכול לאכלס בתוכו כ-93,000 מקומות, אך הוא עבר מאז חידושים רבים, שהגדילו את מספר המושבים בו, בנוסף לשדרוגים חזותיים.

מה שהרבה לא יודעים, הוא שלקראת מונדיאל 1982, אותו אירחה ספרד, נבנה יציע נוסף, שהגדיל את תכולתו של האצטדיון עד כדי 115,000 צופים. הדבר שרד קצת יותר מעשור, בו אירח הקאמפ נואו בין היתר את רבע גמר גביע העולם, גמר ליגת האלופות של 1989 וכן משחק הגמר של טורניר הכדורגל באולימפיאדת ברצלונה ב-1992. שנתיים לאחר מכן נערך עוד שיפוץ, שהקטין את האצטדיון לתכולתו עד לפני השיפוץ הנוכחי, כ-99,000 מקומות.

דייגו מראדונה בקאמפ נואו במהלך מונדיאל 82 (IMAGO)

אבל מה האירוע הכי גדול שנערך אי פעם במגרש העצום הזה? בהיותו האצטדיון של בארסה, ניתן לחשוב כי זה בוודאי משחק שלה, אבל רבים טוענים שמדובר בהתמודדות אחרת, שנחשבת לאחת מדרמות הכדורגל המדהימות והדרמטיות שהיו במשחק היפה.

26.5.1999, גמר ליגת האלופות בין מנצ’סטר יונייטד לבאיירן מינכן. השדים האדומים הגיעו לברצלונה אחרי שכבר זכו בפרמייר ליג ובגביע האנגלי, כשמה שנשאר להם להשלמת הטרבל ההיסטורי הוא רק לגבור על הגרמנים. הקבוצה של סר אלכס פרגוסון הייתה בפיגור 1:0 לכל אורך המשחק, כשהשופט החליט על שלוש דקות בלבד של תוספת זמן. ההמשך, היסטוריה. אחרי הדקה ה-90 האנגלים הבקיעו פעמיים, ביצעו מהפך היסטורי ודרמטי, והניפו את הגביע עם האוזניים הגדולות עם ניצחון 1:2.

אולה גונאר סולשיאר חוגג את שער הניצחון של יונייטד (IMAGO)

בואו נעבור למשחקים של קבוצת הבית, ברצלונה. כל כך הרבה רגעים היסטוריים קרו במגרש, מהחמישייה בקלאסיקו של ה’דרים טים’ בהובלת יוהאן קרויף כמאמן ועד ל’מאניטה’ של הקבוצה של פפ גווארדיולה. ה-0:3 על באיירן, הרביעייה ההיסטורית נגד מילאן, ואיך לא, ה-1:6 חסר התקדים מול פאריס סן ז’רמן. אי אפשר לספור את הלילות הקסומים שהמגרש האגדי סיפק לאוהדי הבלאוגרנה בפרט, והכדורגל בכלל.

מסי וניימאר חוגגים את ה-1:6 המפורסם (IMAGO)

אז במחזור האחרון של עונת 2022/23, בארסה, אז בהנהגת צ’אבי, שיחקה את משחקה האחרון עד היום בקאמפ נואו. צמד של אנסו פאטי (זוכרים אותו?), ושער של גאבי, קבעו ניצחון 0:3 לקטלונים מול מיורקה. מאז, האצטדיון נכנס לשיפוצים מסיביים, וברצלונה כאמור נאלצה לעבור לשחק ב’הר היהודים’.

מהשערים הגדולים ביותר שנכבשו בקאמפ נואו

החבורה של האנזי פליק, שהתחילה את העונה בצורה מגומגמת, חוזרת הביתה. אמנם השיפוץ עוד לא הושלם (צפוי להסתיים סופית ב-2027) וגם תכולת הקהל שיכולה להיכנס עדיין עומדת על רק 45,000 צופים, אבל העיר ברצלונה כולה לובשת חג היום, מתרגשת, ומקווה שהיא לעולם לא תצטרך עוד לנדוד. אחרי הכל, בית זה המקום שהלב נמצא בו, ובשביל אלופת ספרד, יש רק אחד כזה, הקאמפ נואו.