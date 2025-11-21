דווקא אנצ'לוטי יצר את המאמן הבא של ברצלונה?

קבוצת המילואים של ברצלונה, ברצלונה אתלטיק, מודרכת על ידי שחקן העבר ואגדת המועדון ז’וליאנו בלטי. האיטלקי שזכה עם הבלאוגרנה בשתי אליפויות ספרד והביא להם גם את ליגת האלופות עם השער המנצח בגמר של 2006, התראיין לתקשורת הקטלונית, דיבר על העתיד וגם סיפר כמה אנקדוטות מפתיעות.

בלטי נשאל על מערכת היחסים שלו עם האנזי פליק והשיב: “אנחנו נפגשים וגם מדברים לא מעט בוואטסאפ. אנחנו תמיד בקשר, מוודאים שקבוצת המילואים מוכנה וזמינה לצורכי הקבוצה הראשונה. אנחנו מחליפים רעיונות לגבי משחקים, העונה, הדינמיקה הקבוצתית ועוד”.

מגן העבר חשף כי דווקא קרלו אנצ’לוטי, מאמן נבחרת ברזיל ואקס ריאל מדריד, הוא זה שגרם לו להפוך למאמן: “הייתי פרשן, טיילתי עם ברצלונה כשגריר במהלך טרום העונה, עם אגדות בארסה. נתקלתי באנצ’לוטי והוא שאל אותי אם אני מאמן. אמרתי שלא. ובאותו רגע הוא העיר הערה שגרמה לי לחשוב. הוא אמר לי שעזרתי לו הרבה מבחינה טקטית במשחקים עם צ'לסי. שיחקתי כמגן, קשר כנף, קשר, ומשם עלה לי הרעיון לעמוד על הקווים”.

האנזי פליק (IMAGO)

עוד התייחס בלטי לשאלה האם הוא ירצה לאמן את הקבוצה הבוגרת של ברצלונה בהמשך הקריירה, אחרי פליק: “כרגע, אני מותאם למה שקבוצת המילואים דורשת, לתחרות, לדינמיקה של השחקנים האלה, כדי לוודא שהם מוכנים להרכב הבוגרים. בשנה שעברה התחלתי כעוזר בקבוצת הנוער, אחר כך עוזר בקבוצת המילואים, אחר כך מאמן קבוצת הנוער, ועכשיו מאמן קבוצת המילואים כי המועדון רואה שאני יכול גם לתרום הרבה לקבוצה הבוגרת”.

על איך הוא מנהל שחקנים שעושים את הקפיצה מדי פעם לסגל של פליק אמר: “אני תמיד מנסה להפוך את הסביבה שלנו פחות או יותר דומה לזו של הקבוצה הבוגרת, לא רק מבחינת דרישות האימונים, אלא גם בחיי היום יום שלנו”.