כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

רבע 1, 02:59: וירטוס - מכבי ת"א 14:19

יורוליג, מחזור 12: הצהובים פתחו בצורה לא טובה את המשחק, כשאדוארדס ודיוף מובילים את האיטלקים ליתרון. רומן סורקין היחיד שהופיע ומחזיק את מכבי

עוד ערב של יורוליג הגיע, כאשר בשעה זו מכבי תל אביב מתארחת אצל וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-12 של המפעל האירופי. הצהובים יקוו לחבר ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר בפעם הראשונה העונה, כשמנגד האיטלקים מקווים לחזור למסלול הניצחונות.

החבורה של עודד קטש מגיעה לאחר הפסד כואב בדרבי, 85:80 נגד הפועל תל אביב, במסגרת הליגה. הצהובים כחולים ינסו להתאושש, ולצבור מומנטום עם ניצחון שני רצוף אחרי שניצחו במחזור הקודם במפעל, 83:89 את בסקוניה. 

מן העבר השני, בצד של המארחת, האיטלקים רוצים לחזור למסלול הניצחונות במפעל, לאחר שבמחזור הקודם נכנעו 88:81 לברצלונה. בולוניה רוצה לעלות לשישה ניצחונות במפעל, שיוכלו לקרב אותה אל המקום שמוביל לפליי-אין.

שתי הקבוצות נפגשו בעונה שעברה, בחודש מרץ, אז ניצחה מכבי תל אביב 67:77. לפני כן, במשחק הראשון בין השתיים בעונה החולפת, בולוניה היא זו שניצחה עם 77:84 בסיום. מי תנצח הערב?

רבע ראשון

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, גור לביא, רומן סורקין ואושיי בריסט.

חמישיית בולוניה: לוקה וילדוזה, קארסן אדוורדס, דריק אלסטון, קארים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 05:00 – 10:00: האיטלקים החזיקו בהובלה בדקות ראשונות בזכות אדוארדס ודיוף שקלעו 6 נקודות כל אחד. רומן סורקין החזיק את מכבי ת”א עם 4 נקודות בדקות מפוזרות. בולוניה מובילה 7:14.

