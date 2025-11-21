רבע 1, 02:59: וירטוס - מכבי ת"א 14:19

עוד ערב של יורוליג הגיע, כאשר בשעה זו מכבי תל אביב מתארחת אצל וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-12 של המפעל האירופי. הצהובים יקוו לחבר ניצחון שני רצוף במפעל הבכיר בפעם הראשונה העונה, כשמנגד האיטלקים מקווים לחזור למסלול הניצחונות.

החבורה של עודד קטש מגיעה לאחר הפסד כואב בדרבי, 85:80 נגד הפועל תל אביב, במסגרת הליגה. הצהובים כחולים ינסו להתאושש, ולצבור מומנטום עם ניצחון שני רצוף אחרי שניצחו במחזור הקודם במפעל, 83:89 את בסקוניה.

מן העבר השני, בצד של המארחת, האיטלקים רוצים לחזור למסלול הניצחונות במפעל, לאחר שבמחזור הקודם נכנעו 88:81 לברצלונה. בולוניה רוצה לעלות לשישה ניצחונות במפעל, שיוכלו לקרב אותה אל המקום שמוביל לפליי-אין.

שתי הקבוצות נפגשו בעונה שעברה, בחודש מרץ, אז ניצחה מכבי תל אביב 67:77. לפני כן, במשחק הראשון בין השתיים בעונה החולפת, בולוניה היא זו שניצחה עם 77:84 בסיום. מי תנצח הערב?

רבע ראשון

חמישיית מכבי ת”א: תמיר בלאט, ג’ף דאוטין ג’וניור, גור לביא, רומן סורקין ואושיי בריסט.

חמישיית בולוניה: לוקה וילדוזה, קארסן אדוורדס, דריק אלסטון, קארים ג’אלוו ומוחמט דיוף.

# 05:00 – 10:00: האיטלקים החזיקו בהובלה בדקות ראשונות בזכות אדוארדס ודיוף שקלעו 6 נקודות כל אחד. רומן סורקין החזיק את מכבי ת”א עם 4 נקודות בדקות מפוזרות. בולוניה מובילה 7:14.