יום שישי, 21.11.2025 שעה 11:34
כדורגל עולמי

הקשר בין אינייסטה לחסות של ישראל פרמייר טק

קבוצת הרכיבה החליפה את השם הרשמי ל"קבוצת האופניים NSN", חברה שנוסדה על ידי קשר העבר האגדי שהוא גם אחד מבעליה. וגם: השייכות הנוספת לברצלונה

|
אנדרס אינייסטה (IMAGO)
אנדרס אינייסטה (IMAGO)

קבוצת הרכיבה ישראל פרמייר טק הודיעה אתמול (חמישי) כי מעתה כבר לא תיקרא בשם הזה, אלא בשם ‘קבוצת האופניים NSN’. מדובר בראשית התיבות Never Say Never, כאשר הקבוצה עברה לחסותה של חברת הספורט והבידור הבינלאומית, כמו גם קבוצת הפיתוח הצעירה שלה.

אחד המייסדים והבעלים של NSN הוא אנדרס אינייסטה, קשר העבר האגדי של ברצלונה ונבחרת ספרד, לה העניק את גביע העולם ב-2010 עם שער הניצחון בגמר בדרום אפריקה על חשבונה של נבחרת הולנד.

NSN עצמה נוסדה בברצלונה, קבוצת הרכיבה אגב תהיה רשומה מעתה כקבוצה שוויצרית למעשה, ותתופעל בקטלוניה, בברצלונה ובג’ירונה, משום ששם שוכן הבסיס הלוגיסטי.

רוכבי ישראל פרמייר טק, NSN כעת (נועה ארנון)רוכבי ישראל פרמייר טק, NSN כעת (נועה ארנון)

המהלך בתחום האופניים מחזק את מעמדה של NSN כחברה מובילה בעולם הספורט והבידור מאז נוסדה לפני שבע שנים. מאז פיתחה החברה פרויקטים בעולמות הכדורגל, המוזיקה, ההפקה האודיו-ויזואלית, השיווק וניהול המותגים והכישרונות.

בשנת 2025 ארגנה NSN שבעה משחקי ידידות ברחבי העולם, כולל סיבוב משחקים בדרום אמריקה של אינטר מיאמי ומשחקים של אגדות הכדורגל של ריאל מדריד וברצלונה. בנוסף, NSN מחזיקה בקבוצת הכדורגל ״הלסינגור״ מהליגה השנייה בדנמרק ומנהלת מחלקה לייצוג כדורגלנים צעירים.

