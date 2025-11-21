יום שישי, 21.11.2025 שעה 10:10
ליגת ווינר סל 25-26
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
8367-3985הפועל ירושלים
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

היחס ב-Winner לניצחון של מכבי ת"א על בולוניה

הצהובים יגיעו אחרי ההפסד בדרבי, כשניצחון או הפסד של פחות מ-3.5 נקודות שווה פי 1.80. וגם: היחסים בנס ציונה נגד רעננה ובבוסטון נגד ברוקלין

|
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)
שחקני מכבי תל אביב מאוכזבים (רועי כפיר)

יום של משחקים טובים בגזרת הענף עם הכדור הכתום, כשבמוקד היום (שישי), מכבי תל אביב תפגוש את וירטוס בולוניה במסגרת היורוליג (21:30), בניסיון להתאושש מההפסד בדרבי. בנוסף, נס ציונה תפגוש את מכבי רעננה במסגרת ליגת ווינר סל (13:00). ב-NBA, בוסטון תפגוש את ברוקלין בלילה שבין שישי לשבת.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

מכבי תל אביב מגיעה למחזור ה-12 ביורוליג, לאחר הפסד ליגה כואב במיוחד נגד היריבה העירונית, הפועל תל אביב. הצהובים אמנם ניצחו את משחק היורוליג האחרון, אך מגיעים כאנדרדוג למפגש. ניצחון של בולוניה ביותר מ-3.5 נקודות יהיה שווה פי 1.80, בעוד כל תוצאה אחרת, ניצחון צהוב או הפסד של הצהובים בפחות מ-3.5 נקודות, יהיה שווה את אותו היחס.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

בליגת ווינר סל, נס ציונה מגיעה כפייבוריטית למשחק נגד מכבי רעננה. ניצחון של הכתומים ביותר מחמש נקודות הפרש, יהיה שווה פי 1.80 על הכסף. ניצחון של האורחת, או הפסד בפחות מחמש נקודות יהיה שווה גם כן פי 1.80. לאוהבי הסיכונים, ניצחון של המארחים בחמש נקודות בדיוק יהיה שווה פי 9.00.

ב-NBA, בוסטון פייבורטית מובהקת למפגש נגד ברוקלין. הסלטיקס קיבלו יחס של פי 1.75 לניצחון שלהם ביותר מ-14.5 נקודות. כל תוצאה אחרת, ניצחון של הנטס או ניצחון של ברוקלין בפחות מ-14.5 הפרש, יזכה את המהמרים ביחס של פי 1.85. 

