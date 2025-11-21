יום שישי, 21.11.2025 שעה 11:34
כדורגל עולמי

"בנזמה חזר מהרופא, ראיתי שחקן מותש ומרוסק"

דשאן שפך פרטים חדשים על שחרורו של החלוץ מנבחרת צרפת רגע לפני מונדיאל 2022, בקרב גרסאות נגד מי שכינה אותו "שקרן": "קמתי וגיליתי שהוא כבר עזב"

קארים בנזמה דידייה דשאן (רויטרס)
קארים בנזמה דידייה דשאן (רויטרס)

לפני שלוש שנים, קארים בנזמה נאלץ לעזוב את נבחרת צרפת רגע לפני מונדיאל 2022 באירוע שעורר סערה גדולה. שלושה ימים בלבד לפני תחילת גביע העולם, החלוץ הוצא מהסגל בעקבות “פציעה בשריר”, אך הוא חזר לאימונים בריאל מדריד כבר באמצע דצמבר, מה שעורר תהיות לגבי הנסיבות האמיתיות של עזיבתו.

אז מה באמת קרה בקטאר רגע לפני הפרידה של אקס הבלאנקוס מהטריקולור? בצרפת חשפו פרטים חדשים – הרופא של הנבחרת הצרפתית טען אז כי “מצא פגיעה בשריר”, כשאתמול (חמישי) דידייה דשאן נתן את גרסתו בנוגע לאירוע, במהלך תביעת הדיבה שהגיש נגד דניאל ריולו, עיתונאי צרפתי שכינה אותו “שקרן” לאור המקרה.

“מצאתי את עצמי מול שחקן שמותש, מרוסק”, אמר המאמן הצרפתי, והמשיך: “כשהרופא חזר עם קארים וראיתי אותו ככה, הבנתי אותו. הייתי שחקן בעצמי ואני יודע מה זה לייצג את הנבחרת. עשיתי את המיטב לפחות לנחם אותו, וכששאלתי מה הוא חושב, בנזמה אמר לי: ‘זה סגור’”. 

בנזמה. מה באמת קרה שם? (אל איתיחאד)בנזמה. מה באמת קרה שם? (אל איתיחאד)

דשאן הוסיף: “יצאתי מהחדר שלו קצת אחרי חצות ואמרתי לו שאין דחיפות שיעזוב ושייקח את הזמן לארגן את החזרה לספרד. הלכתי לישון, קמתי בסביבות תשע בבוקר וגיליתי שקארים כבר עזב. שאלתי: ‘אוקיי, הוא חזר למדריד, מתי הוא מגיע?’, שלחתי אליו הודעה שקיוויתי לראותו והוא ענה לי מיד”, סיכם מאמן הטריקולור, מבלי לציין את תוכן השיחה.

