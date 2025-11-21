יום שישי, 21.11.2025 שעה 14:04
ליגת ווינר סל 25-26
12632-6757עירוני קריית אתא
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
9407-4235הפועל חולון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
8367-3985הפועל ירושלים
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

רבע 3, 08:43: נס ציונה - מכבי רעננה 44:44

ליגת ווינר סל, מחזור 7: משחק צמוד ומרתק בלב המושבה. אחרי שהמארחת כבר הובילה בדו ספרתי, השליטה של האורחת בריבאונד ההתקפה הוביל לחזרתה למשחק

טייריס רדפורד (רועי כפיר)
טייריס רדפורד (רועי כפיר)

המחזור השביעי של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו בלב המושבה, שם מארחת עירוני נס ציונה את מכבי רעננה, למפגש ראשון ביניהן אי פעם בליגה הבכירה. שתי הקבוצות אומנם אוחזות במאזן זהה של 4:2, אבל נמצאות במומנטום שונה: המארחת תגיע להתמודדות אחרי שני ניצחונות רצופים, ואילו האורחת סוחבת אחריה רצף של שלושה הפסדים.

הכתומים, שפתחו את העונה עם שמונה הפסדים רצופים, התאוששו מעט בשני משחקיהם האחרונים, כולל ניצחון בית על אליצור נתניה 78:86 במוצ"ש האחרון, וינסו כעת לחבר רצף של שלושה ניצחונות ליגה לראשונה מאז העונה שעברה. החבורה מלב המושבה מדייקת עד כה ב-58.9% לשתיים, מה שמציב אותה רביעית בליגה ערב המחזור, אבל למרות זאת מגיעה בממוצע רק ל־77.5 נקודות למשחק, נתון שבו היא מדורגת אחת לפני האחרונה בטבלה.

העולה החדשה דווקא פתחה את עונת החזרה שלה לליגה הבכירה עם שני ניצחונות משלושה משחקים, אבל מהרגע שבו נקלעה למאזן שלילי היא לא מצליחה לצאת ממנו, ומצבה רק הלך והחמיר עם הפסד חוץ להפועל העמק 90:79 ביום ראשון האחרון. חניכיו של שי סגלוביץ' מאבדים בממוצע 18.5 פעמים במשחק, ומלבד הצורך לשמור על הכדור, יהיו חייבים גם לקבל תפוקה גדולה יותר מהזרים, לאחר שחסן דיארה, לנארד פרימן ונייט לאשבסקי חברו בגן נר רק ל־15 נקודות משותפות.

רבע ראשון: 16:22 לעירוני נס ציונה

חמישיית עירוני נס ציונה: קייסי שפרד, ספנסר וייס, ברייס בראון, אודוקה אזובוקיי ודזי רודריגז.

חמישיית מכבי רעננה: חסאן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, יותם חנוכי וטייריס רדפורד.

המשחק החל כבר עם הטבעה ולייאפ של אודוקה אזובוקיי, לנארד פרימן הגיב בצד השני עם לייאפ משלו. גם טייריס רדפורד קלע שתיים, ספנסר וייס צלף את השלשה הראשונה במשחק. חסאן דיארה קלע מחצי מרחק וצמצם את הפער לחמש. אזובוקיי שוב נתן דאנק מרשים. איתי מושקוביץ הכניס לייאפ. דזי רודריגז הוסיף שתי נקודות ונס ציונה נגעו ביתרון דו ספרתי. חן גיא הוריד ריבאונד וצמצם לשש הפרש.

רבע שני: 39:40 למכבי רעננה

שחר דורון הלך לקו והכניס זריקה אחת, טייריק סמית’ הגיב עם הטבעה בצד השני והוסיף לייאפ בהתקפה הבאה. הדו-קרב נמשך כשדורון קלע שתי נקודות נוספות לרעננה, רדפורד הוריד שוב לחמש הפרש. אזובוקיי הלך לקו וקלע פעמיים. מושקוביץ נשאר חופשי וצלף מחוץ לקשת. חואקין שוכמן הגיב עם שלשה בצד השני, והוריד לשתיים הפרש בלבד. יותם חנוכי חדר לצבע, השלים ריצת 0:7 וכפה שוויון. חנוכי המשיך להוביל את האורחת והעלה אותה ליתרון, כשחואקין שוכמן הוסיף שלשה. מושקוביץ קלע שלשה על הבאזר.

רבע שלישי:

דיארה פתח את החצי השני עם שלוש נקודות, טי ג’יי קליין הגיב עם שלשה משלו בצד השני, כשהוא מוסיף עוד שתיים בהתקפה הבאה.

