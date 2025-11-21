יום ראשון, 23.11.2025 שעה 08:50
כדורסל ישראלי

עומר שם טוב נפגש עם מאמן לוס אנג'לס לייקרס

שורד השבי שנמצא בימים אלה בארצות הברית, הגיע למתחם האימונים בקליפורניה וגם העלה תמונה משותפת יחד עם ג'יי ג'יי רדיק שמוביל מהקווים את הקבוצה

|
עומר שם טוב וג'יי ג'יי רדיק (צילום מסך)
עומר שם טוב וג'יי ג'יי רדיק (צילום מסך)

שורד השבי עומר שם טוב נמצא בארצות הברית בימים אלה ולאחרונה הגיע לאוניברסיטה בקליפורניה, כדי לספר ולשתף את העדות שלו. בין היתר, נכח שם טוב במתחם האימונים של הלוס אנג’לס לייקרס ואף נפגש עם מאמן הקבוצה ג’יי ג’יי רדיק, כשהשניים גם עשו תמונה משותפת.

מאז חזר לישראל אחרי 505 יום בגיהנום בעזה, שם טוב גם זכה להיות אורח הכבוד של קבוצת הבייסבול בוסטון רד סוקס בפנוויי פארק, ואף זרק את הגשת הפתיחה המסורתית לפני המשחק.

כמו כן, עומר הופתע בעבר בשיחת וידאו מלא אחר מאשר כוכב מנצ’סטר סיטי ארלינג הולאנד, שהתקשר לשם טוב והתעניין בשלומו של שורד השבי אז בחודש אפריל האחרון.

