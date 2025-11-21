יום שישי, 21.11.2025 שעה 07:30
כדורסל עולמי  >> ליגת המכללות

מאייר קלע 6 נקודות, פרדו נותרה במאזן מושלם

הרכז הישראלי סיפק גם ריבאונד אחד, קבוצתו ניצחה 71:80 את ממפיס טייגרס ועלתה ל-0:5 במכללות. 7 נק' לבורג בטנסי, שארפ חגג עם 15 נק' ביוסטון

עומר מאייר בפעולה (IMAGO)
עומר מאייר בפעולה (IMAGO)

ליגת המכללות שוחקה הלילה (בין חמישי לשישי) והביאה איתה גם את אחד הנציגים הישראלים הבולטים שלנו, עומר מאייר. הרכז בן ה-19 אומנם לא פתח בחמישייה של פרדו, אך תרם 6 נקודות בניצחון 71:80 של קבוצתו על ממפיס טייגרס.

מאייר היה על הפרקט 12 דקות בסך הכל וסיפק גם ריבאונד אחד, פרדו ממשיכה בפתיחת העונה המצוינת שלה עם מאזן 0:5 מושלם, הכולל שלושה ניצחונות בית ועוד שני ניצחונות חוץ.

עוד בקבוצה של מאייר, פלטצ'ר לויאר הוביל את פרדו עם 20 נקודות וארבע שלשות, כש-CJ קוקס הוסיף 18 נקודות וארבע שלשות משלו. טריי קאופמן-רן תרם 12 נקודות, 11 ריבאונדים וארבעה אסיסטים לפני שיצא בעבירות.

בנוסף, עוד בגזרת הישראלים, איתן בורג רשם 7 נקודות, 3 אסיסטים ו-2 ריבאונדים ב-60:89 של טנסי על טנסי סטייט. כמו כן, גם עמנואל שארפ חגג. האמריקאי-ישראלי של יוסטון קלע לא פחות מ-15 נקודות, הוסיף 5 אסיסטים, 2 ריבאונדים וחטיפת כדור כשהקבוצה שלו הביסה 45:91 את ריידר.

