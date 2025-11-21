מאייר קלע 6 נקודות, פרדו נותרה במאזן מושלם

ליגת המכללות שוחקה הלילה (בין חמישי לשישי) והביאה איתה גם את אחד הנציגים הישראלים הבולטים שלנו, עומר מאייר. הרכז בן ה-19 אומנם לא פתח בחמישייה של פרדו, אך תרם 6 נקודות בניצחון 71:80 של קבוצתו על ממפיס טייגרס.

מאייר היה על הפרקט 12 דקות בסך הכל וסיפק גם ריבאונד אחד, פרדו ממשיכה בפתיחת העונה המצוינת שלה עם מאזן 0:5 מושלם, הכולל שלושה ניצחונות בית ועוד שני ניצחונות חוץ.

עוד בקבוצה של מאייר, פלטצ'ר לויאר הוביל את פרדו עם 20 נקודות וארבע שלשות, כש-CJ קוקס הוסיף 18 נקודות וארבע שלשות משלו. טריי קאופמן-רן תרם 12 נקודות, 11 ריבאונדים וארבעה אסיסטים לפני שיצא בעבירות.

בנוסף, עוד בגזרת הישראלים, איתן בורג רשם 7 נקודות, 3 אסיסטים ו-2 ריבאונדים ב-60:89 של טנסי על טנסי סטייט. כמו כן, גם עמנואל שארפ חגג. האמריקאי-ישראלי של יוסטון קלע לא פחות מ-15 נקודות, הוסיף 5 אסיסטים, 2 ריבאונדים וחטיפת כדור כשהקבוצה שלו הביסה 45:91 את ריידר.