יום שישי, 21.11.2025 שעה 08:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%1470-154413דטרויט פיסטונס
69%1519-156313פילדלפיה 76'
67%1342-142612ניו יורק ניקס
64%1630-166914קליבלנד קאבלירס
62%1526-157713טורונטו ראפטורס
62%1549-159613מיאמי היט
58%1455-145912שיקגו בולס
57%1630-165714אטלנטה הוקס
54%1397-148713בוסטון סלטיקס
50%1602-163914אורלנדו מג'יק
43%1660-160514מילווקי באקס
31%1530-150713שארלוט הורנטס
17%1466-132612ברוקלין נטס
14%1718-154414אינדיאנה פייסרס
8%1657-146213וושינגטון וויזארדס
 מערב 
93%1594-180915אוקלהומה ת'אנדר
83%1370-150912דנבר נאגטס
82%1226-136111יוסטון רוקטס
77%1465-156113סן אנטוניו ספרס
69%1512-153313לוס אנג'לס לייקרס
62%1504-154813מינסוטה טימברוולבס
57%1615-167214פיניקס סאנס
53%1704-173115גולדן סטייט ווריורס
42%1493-147912יוטה ג'אז
38%1590-158613פורטלנד בלייזרס
29%1620-153414דאלאס מאבריקס
29%1663-157414ממפיס גריזליס
21%1735-156514סקרמנטו קינגס
15%1506-140613לוס אנג'לס קליפרס
15%1587-140613ניו אורלינס פליקנס

שיא קריירה למקסי, פילדלפיה גברה על מילווקי

הרכז קלע 54 נקודות בניצחון 114:123 על הבאקס, שסופרים הפסד רביעי ב-4 המשחקים האחרונים. 126:135 לסן אנטוניו על אטלנטה, אורלנדו חגגה על הקליפרס

|
טייריס מקסי בפעולה (רויטרס)
טייריס מקסי בפעולה (רויטרס)

ליגת ה-NBA המשיכה גם הלילה (בין חמישי לשישי) עם מספר משחקים, כאשר במוקד פילדלפיה ניצחה 114:123 את מילווקי. בנוסף, סן אנטוניו רשמה 126:135 על אטלנטה הוקס, בזמן שאורלנדו מג’יק חגגה גם היא עם 101:129 על הלוס אנג’לס קליפרס.

מילווקי – פילדלפיה 123:114

טייריס מקסי קבע שיא קריירה חדש עם 54 נקודות, אחרי שקלע גם את שתי זריקות העונשין שהשוו את התוצאה שבע שניות לפני סוף הזמן. מקסי הוסיף תשעה אסיסטים ושיחק יותר מ-46 וחצי דקות, יום אחרי שכבר שיחק 39 דקות מול טורונטו. ראיין רולינס ממילווקי רשם 32 נקודות, השווה את שיא הקריירה שלו, והוסיף שיא אישי של 14 אסיסטים, בזמן שהבאקס סופרים הפסד רביעי מתוך חמשת המשחקים האחרונים.

שתי הקבוצות שיחקו בלי הכוכבים שלהן: אצל המארחת, יאניס אנטטוקומפו הפצוע נעדר ומנגד, ג’ואל אמביד החמיץ משחק שישי רצוף בגלל הברך. בהארכה פילדלפיה פתחה עם חמש נקודות, כולל שלשה של ג’סטין אדוארדס. מילווקי עוד התקרבה, אבל קווינטין גריימס קבר שלשה חשובה, ומהצד השני רולינס החטיא שלשה על הבאזר, אחרי שמקסי קלע את העונשין שכפה כאמור את ההארכה עצמה.

סן אנטוניו – אטלנטה 126:135

דיארון פוקס קלע 26 נקודות וקלדון ג’ונסון הוסיף 25, כשהספרס רשמו ניצחון שלישי רצוף בלי ויקטור וומבניאמה. ניקיל אלכסנדר-ווקר בלט בצד של אטלנטה עם שיא קריירה של 38 נקודות ב-13 מ-17 מהשדה, וג’יילן ג’ונסון הוסיף 26. הספרס עומדים על מאזן חיובי של 4:11, רצף 15 המשחקים הראשונים הטוב ביותר שלהם מאז עונת 2016/17.

בנוסף, דייוויד ג’ונס גארסיה סיפק הופעה מרשימה עם 12 נקודות, שישה אסיסטים, חמישה ריבאונדים, שלוש חטיפות וחסימה – כולם שיאי עונה עבורו. לאחר שאטלנטה עלתה ל-100:101, הוא הוריד ריבאונד מעל שחקנים גבוהים ממנו ושלח מסירה ארוכה ליוליאן שמפניי, שהחזיר את היתרון. דקה לאחר מכן חטף לג’יילן ג’ונסון בדרך לדאנק של ג’רמי סוהאן. שמפניי סיים עם 20 נקודות, ושישה שחקנים של הספרס קלעו בספרות כפולות.

דיארון פוקס בדרך לטבעת (רויטרס)דיארון פוקס בדרך לטבעת (רויטרס)

אורלנדו – לוס אנג’לס קליפרס 101:129

המארחת הביסה ורשמה ניצחון תשיעי העונה, הניצחון השישי של העונה בבית. בצד השני, למרות 31 נקודות של ג’יימס הארדן, הקליפרס לא הצליחו להתעלות והמשיכו במתכונת ההפסדים שלהם עם תשעה כאלה בעשרת המשחקים האחרונים ובסך הכל הפסד מספר 11 מתחילת העונה. אצל המג’יק הובילו ג'יילן סאגס שקלע 23 נקודות וסיפק שבעה אסיסטים, פרנץ וגנר שהוסיף 20 נקודות וטריסטן דה סילבה שקלע 17.

תוצאות נוספות:

ממפיס גריזליס – סקרמנטו קינגס 96:137

