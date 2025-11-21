יום שישי, 21.11.2025 שעה 07:28
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
58%994-104412מונאקו5
58%1021-102112ברצלונה6
58%976-105012ז'לגיריס7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
50%1006-102312ריאל מדריד11
45%895-86211באיירן מינכן12
45%977-98611פאריס13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

"קונצרט, המחצית הכי טובה שלנו בלי שאלה"

בהפועל ת"א התמוגגו מה-83:105 במילאנו: "רקדנו על הפרקט". ינאי: "הכי טובים מחוץ ל-NBA". בלייקני: "חלקנו את הכדור". הפצועים ייעדרו עד לפגרה

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב תהיה מחזור נוסף במקום הראשון ביורוליג. האדומים חזרו לנצח מאז ההפסד לפנרבחצ’ה ביורוליג כשצבעו את תל אביב באדום, אבל אתמול (חמישי) הם חגגו גם במילאנו עם 83:105 אדיר על האיטלקים, כולל מחצית שנייה מטורפת של 38:56.

חניכיו של דימיטריס איטודיס עם מאזן של תשעה ניצחונות בליגה הבכירה באירופה לצד שלושה הפסדים, וכאמור הניצחון על מסינה והשחקנים שלו הבטיח מחזור נוסף במקום הראשון, לפחות עד למפגש הבא נגד ריאל מדריד (20:00) ביום שלישי, כשלפני זה יש משחק בליגת ווינר סל נגד אליצור נתניה מחר (21:00). אגב, עופר ינאי לקח את הניצחון צעד קדימה וצייץ: “אנחנו הקבוצה הכי טובה מחוץ ל-NBA”.

במועדון היו מרוצים מאוד: “קונצרט, החצי השני היה בלי שאלה בכלל המרשים ביותר שלנו העונה, בכל משחק. רקדנו על הפרקט במחצית השנייה. אנחנו יכולים לנצח כל יריבה בכל מגרש בכל יום נתון, וניתן פייט לכל יריבה בוודאות. כמו תמיד, נשמח לילה ונמשיך כבר בהכנות לנתניה, אין לנו אפשרות למעוד באף משחק בליגה ולא נזלזל באף יריבה”.

בקבוצה החמיאו לכולם: “הפעם קשה לתת למישהו ספציפי. אלייז’ה זה אלייז’ה, אוטורו זה אוטורו, מוטלי, מיציץ’, ג’ונס במשחק הכי טוב שלו כאן, זה ניצחון של קבוצה”. ואכן, חמישה שחקנים קלעו בספרות כפולות, ולא סתם בספרות כפולות, אלא שניים שקלעו 20, אחד שקלע 18, אחד 17 ואחד 13, כשג’ונס גם חילק 10 אסיסטים.

מבחינה מקצועית, בהפועל תל אביב ראו שחקן חדש נכנס לרשימת הפצועים, כאשר טאי אודיאסי נקע את הקרסול באימון המסכם בארץ ולא המריא עם הקבוצה. הגבוה לא צפוי לשחק לא נגד נתניה וגם לא ריאל מדריד, כאשר הוא, כמו גם תומר גינת וים מדר, צפוי לחזור לאחר ההפסקה לטובת הנבחרת. ברונו קבוקלו גם כן אמור באזור אמצע דצמבר לשוב לפעילות.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

מבחינת חזרת המשחקים, במועדון מעידים שהם כמובן יודעים שהם לא יהיו בפגישה המכרעת של הקבוצות בעלי רישיון קבע, אבל בהפועל ת”א טוענים שהנציגים שהיו בישיבה יצאו מאוד אופטימיים ממנה, ומאמינים שלא תהיה בעיה עם חזרת המשחקים, בעיקר מהעובדה שהמנכ”ל ואחראי התחרויות של היורוליג הדגישו כמה הם תומכים במהלך.

כריס גכריס ג'ונס עולה לזריקה (ראובן שוורץ)

אנטוניו בלייקני אמר לאחר הניצחון על מילאנו: “היה ניצחון טוב מאוד בשבילנו. מילאנו קבוצה מצוינת, היא בדיוק ניצחה את אולימפיאקוס כאן, היא קיבלה את זאק לידיי בחזרה, זו קבוצה מצוינת. בשבילנו לצאת לכאן ולשחק ככה זה מצוין, חלקנו את הכדור, לג’ונס היו עשרה איסטסים. באופן אישי הרגשתי טוב, היו לי מבטים קלים בגלל שחברים שלי מצאו אותי, אני ממשיך לעבוד ומקווה להמשיך לקלוע. ריאל מדריד? עוד משחק לפני הפגרה וזה חשוב מאוד שנצא לפגרה עם ניצחון ואולי נקבל עוד כמה ימי חופש”.

