מאחורי הקלעים של הפגישות עם בכירי היורוליג

מכבי תל אביב תפגוש הערב (שישי, 21:30) את וירטוס בולוניה במסגרת המחזור ה-12 של היורוליג, קצת יותר מיממה לאחר היומיים הדרמטיים מאין כמותם שעברו על הכדורסל הישראלי וכללו פגישות עם פאוליוס מוטיונאס ודייגו גיאן מנכ”ל היורוליג וראש אגף מבצעים של התחרות, שמשמש גם כמנכ”ל היורוקאפ, כאשר הפגישות נערכו בראשותם של דני פדרמן ושמעון מזרחי.

הצהובים אמנם יפגשו את הקבוצה מבולוניה באיטליה, אך כאמור הפגישות שנערכו בימים האחרונים, לפחות עד תחילתו של המשחק הערב ויערכו שוב לאחריו, היו גולת הכותרת וחשובות במיוחד. תחילה, הפגישות תוארו כמצוינות, כך שכמובן שישנה אופטימיות בנוגע לכך שכבר בחודש דצמבר נזכה לראות את משחקי היורוליג חוזרים ארצה לראשונה מאז ה-5/10, אז מכבי תל אביב סיפקה תצוגת תכלית נגד פרטיזן בלגרד במחזור הפתיחה.

הפגישות כאמור היו מצוינות, אבל מה קרה ביומיים הגורליים ומה הלאה? אז מעבר לאופטימיות המובנת, היומיים האחרונים היו לא פחות ממבצע שתוכנן לעילא ולעילא. הפגישות הראשונות היו ביום רביעי בערב עם הגעתם של השניים ארצה, הראשונה הייתה עם דני פדרמן, מבעלי מכבי תל אביב ונציגי המשטרה וכוחות הביטחון שנתנו ערבויות ביטחוניות לקיום המשחקים וחזרה לשגרה, כשלאחר מכן השניים יצאו לארוחת ערב במסעדה בתל אביב עם המנהל הספורטיבי של הצהובים קלאודיו קולדבלה וגל מקל מבעלי הפועל ירושלים.

קלאודיו קולדבלה ושמעון מזרחי (שחר גרוס)

הפגישות נמשכו אתמול כאשר מוטיונאס וגיאן הגיעו למתחם האימונים של מכבי תל אביב בהדר יוסף, שם נפגשו עם שחקני הקבוצה יחד עם שחקני הפועל ירושלים, שמעון מזרחי וגל מקל מבעלי שתי הקבוצות, קלאודיו קולדבלה, עודד קטש, שר התרבות והספורט מיקי זוהר, מנכ”ל המועדון אבי בן טל ונשות השחקנים. השחקנים עצמם סיפרו על הקשיים שנובעים מכמות הנסיעות והמשחקים מול היכלים ריקים בחו”ל לצד החיים כאן בארץ שחזרו למסלולם.

זוהר הציג מה קורה בארץ מבחינת מופעים והמטרה של כולם הייתה להראות שהחיים חזרו למסלולם ושאפשר וצריך לחזור לשגרה. השניים חוו את תל אביב ויצאו עם רשמים חיוביים ותמיכה בהחזרת המשחקים ארצה, אך הצעדים של מכבי תל אביב לא הסתיימו שם, שכן בימים הקרובים יוזמנו נציגי ארגון השחקנים, המאמנים והשופטים ארצה על חשבונם של הצהובים במטרה שיחוו גם כן את ישראל.

שחקני מכבי תל אביב (IMAGO)

בנוסף, מחזיקת גביע המדינה פנתה לכל הקבוצות שאמורות לשחק בארץ והודיעה להן שהן מוזמנות לשלוח נציגים ארצה, (שוב על חשבונה של מכבי תל אביב) לפני המשחקים כדי שיחוו את ישראל גם כן לפני הגעת קבוצותיהן ושיוכלו לראות כי הכל אכן בסדר ושהשחקנים אכן יכולים להגיע. יחד עם זאת, בנוגע לביקור הקבוצות בארץ, עדיין לא ברור כיצד הן יוכלו לשלוח נציגים לאור הלו”ז הצפוף של היורוליג ושל הליגות המקומיות.

נציגי היורוליג שגם תמכו בהחלטה עוד לפני שהגיעו ארצה והודיעו עליה לקבוצות היורוליג, עזבו אתמול את ישראל ויספרו על הרשמים שלהם מהביקור בארץ. נכון לכתיבת שורות אלו באירופה לא מכירים הצבעה שצפויה להיות בנושא, יתרה מכך, עדיין אין תאריך לפגישת היורוליג הבאה. יחד עם זאת, היא צפויה להיות במהלך עשרת הימים הקרובים, כאשר היה ויחליטו שכן ללכת להצבעה חשוב להזכיר שצריך הפעם רוב מיוחד, כלומר של שני שליש מסך המועדונים להם זכות הצבעה, כדי להפוך את ההחלט. כדאי לשים לב לקבוצות שכבר לא יגיעו ארצה העונה ולהשפעה, היות וברצלונה, ריאל מדריד ובסקוניה, שלוש הספרדיות, כבר לא ישחקו בישראל השנה. כמו כן, הצהובים כבר שיחקו משחקי בית נגד אולימפיאקוס ויפגשו גם את מילאנו בבלגרד עוד לפני החזרה ארצה.

שחקני מכבי תל אביב (רועי כפיר)

המהלך שהובילו הצהובים בראשותם של דני פדרמן שבזכותו גם נמנעה הרחקת הישראליות מהמפעל הבכיר של אירופה ושמעון מזרחי, נראה שהולך לכיוון חיובי. בינתיים בסביבת הקבוצה מתכוננים לבולוניה הערב ומזכירים: “במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב לא הצלחנו לעצור את הקו האחורי שלהם וזה מה שהפסיד לנו את המשחק, למרות שהיינו הרבה יותר טובים מהפועל תל אביב כמעט לכל אורכו”. במועדון בטוחים כי הקו האחורי של בולוניה לא נופל מזה של הפועל תל אביב, כך שההגנה מבחינתם היא המפתח.

בסביבת הקבוצה רוצים לנטרל את רעשי הרקע לאור המאזן הלא טוב ובטוחים כי ברוב שלבי המשחק מול קבוצתו של דימיטריס איטודיס הם עשו עבודה טובה, אך כעת הם מבהירים: “אנחנו צריכים לנצח כי אנחנו במצב לא טוב ביורוליג וצריכים לצאת מזה ולשמור. כדי לנצח אנחנו צריכים לעשות עבודה הרבה יותר טובה מול הקו האחורי. צריכים להרים את עצמנו ולהגיב להפסד ביום שני”.