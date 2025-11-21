חורף חם: על פלייאוף מוקמות המונדיאל באירופה

אז איטליה ניצלה מהגרלה אכזרית ומדאיגה. בפעם השלישית ברציפות חייבים הכחולים להתמודד בפלייאוף בניסיונם להעפיל למונדיאל, והם ממש לא רצו לפגוש את הנבחרות שהדיחו אותן בפעמיים הקודמות.

שבדיה שמרה על רשת נקיה בשני המפגשים, גנבה שער אחד בסטוקהולם ומנעה מג’אנלואיג’י בופון לנסוע למונדיאל השישי בחייו ב-2018. זו הייתה טרגדיה ספורטיבית, אבל האיטלקים היו בטוחים שהיא לא יכולה לחזור על עצמה. הם טעו, כי צפון מקדוניה הבקיעה שער מדהים בזמן פציעות בפאלרמו, העיפה את איטליה כבר בחצי גמר הפלייאוף ועלתה במקומה לגמר מול פורטוגל – בו, כמובן, הפסידה.

לפיכך, אלופת אירופה דאז לא השתתפה בגביע העולם גם ב-2022, והיה לה סיכוי של 50 אחוזים בדיוק לקבל שוב את אחת היריבות המדוברות. ובכן, זה לא קרה. למעשה, קיבלה איטליה את האופציה הנוחה ביותר על הנייר, כי צפון אירלנד נחותה נכון לעכשיו מרומניה. הנבחרת בהנהגת ג’נארו גאטוזו תארח את הנציגה הכי חלשה מהממלכה הבריטית, ואם תנצח אותה עשויה לפגוש גם את נציגה נוספת בדמותה של וויילס. הקרב הזה, אם וכאשר יהיה, יתקיים בקרדיף, ויהווה אתגר משמעותי עבור סקואדרה אזורה.

יוביל את האזורי למונדיאל? ג'נארו גאטוסו (IMAGO)

יהיה זה גם מאבק פיקנטי מאוד בין גאטוזו לקרייג בלאמי. מי היה מאמין כי שני הפרחחים האלה יהפכו למאמנים לאומיים? רק המחשבה על כך נראתה אבסורדית לגמרי, אבל המציאות עולה על כל דמיון. גאטוזו הצליח בחלק מהקבוצות שאימן וצבר נסיון עשיר למדי לפני שקיבל לידיו את איטליה, אך בינתיים עדיין לא הוכיח את עצמו במשרה החדשה, והתבוסה מול נורבגיה בסן סירו הדגישה שהוא לא טקטיקן מצטיין בלשון המעטה.

המסלול של בלאמי היה שונה בתכלית. הוא עבד כעוזרו של וינסנט קומפאני באנדרלכט ובברנלי, אך לא היה לו ניסיון מעשי כמאמן ראשי לפני שההתאחדות הוולשית הפתיעה והעניקה לו את המושכות בקיץ 2024. התוצאות היו חיוביות מאז, וכל המדינה מאוחדת מאחוריו כיום, במיוחד אחרי ניצחון 1:7 על המקדונים במחזור הסיום במוקדמות.

אז אפשר כבר לדמיין את גאטוזו מול בלאמי, אבל זה רחוק מלהיות ודאי. לאור ההיסטוריה, האיטלקים ממש לא יזלזלו בצפון אירים שמחולמים על העפלה ראשונה מאז 1986. כוכבים גדולים אין להם, למעט מגן ליברפול קונור בראדלי שמסוגל להתפתח בכיוון, אבל מאמן מצוין יש. מייקל אוניל, שכבר הצעיד את הנבחרת ליורו 2016 בקדנציה הראשונה שלו, יודע לסגור משחקים – וזה בדיוק מה ששבדיה וצפון מקדוניה עשו נגד איטליה בפעמים הקודמות. הכחולים לא כבשו מולם, ויהיו חייבים לעשות זאת לשם שינוי נגד יריבה מאורגנת ומלוכדת מאוד. זה לא יהיה פיקניק.

ג'יאנלואיג'י דונארומה (IMAGO)

באשר לוויילס, היא תארח בחצי הגמר את בוסניה שמאמנה, סרגיי ברברז, היה גם הוא שחקן מופרע עם אופי בעייתי למדי על הדשא. כמו בלאמי, הוא קיבל את התפקיד באופן מפתיע בשנה שעברה ללא ניסיון קודם משמעותי. כמו בלאמי, הוא שיקם את הסגל והצעיד את הנבחרת להצלחה מרשימה במוקדמות – עד כדי כך שהיא לא הייתה רחוקה מהעפלה ישירה על חשבון אוסטריה במחזור הנעילה. עם אדין דז’קו, שיהיה בן 40 כאשר המשחק יתקיים במרץ, הוא חולם על סנסציה.

שבדיה היא הנבחרת החזקה ביותר מהעולות דרך ליגת האומות, ולמרות הכישלון המחפיר שלה במוקדמות עם 2 נקודות מ-6 משחקים, אף אחד לא רצה לקבל אותה אתמול. הגורל הזה נפל בחלקה של אוקראינה, וכך קיבלנו מפגש בין שתי נבחרות בצהוב-כחול. עד מרץ, המאמן החדש גרהאם פוטר אמור להתאקלם לתפקידו החדש, והאוהדים מקווים כי ויקטור יוקרש ואלכסנדר איסאק יגיעו לפלייאוף בכושר טוב.

מבחינת איכות הסגל, שבדיה בהחלט ראויה להיות במונדיאל, אך ייתכן כי הקהל הנייטרלי יעודד את אוקראינה שעדיין נמצאת במלחמה אכזרית מול התוקפנות הרוסית. בפלייאוף ההעפלה למונדיאל 2022, אלה היו החדשות הגדולות בעולם, וכולם קיוו לראות את האוקראינים מניפים את הדגל הלאומי בגביע העולם. זה לא קרה כי וויילס הדיחה אותם באופן דרמטי, ומעטים העריכו שהמלחמה תימשך עד המונדיאל הבא. זה המצב, ולאוקראינה, שאיכזבה בשלב הבתים ביורו 2024, יש הזדמנות לתקן.

ויקטור גיוקרש ואלכסנדר איסאק. יצליחו להוביל את שבדיה למונדיאל? (IMAGO)

היא אף תארח את הגמר אם תנצח את השבדים בחצי הגמר, אבל היכן יתקיימו שני המשחקים המדוברים? את המשחקים בטורניר המוקדמות אירחו האוקראינים על אדמת פולין ששמחה לקבל אותם בזרועות פתוחות. אלא שכעת היא הוגרלה נגד המנצחת בין פולין לאלבניה בגמר. לפיכך, במתכונת הנוכחית, אם ינצחו הפולנים את האלבנים הם עשויים להתמודד במשחק החוץ הגורלי דווקא בבית. סביר כי האוקראינים לא מעוניינים בכך, עם כל הכבוד לשכנות הטובה, וההתאחדות תנסה לאתר בית אלטרנטיבי למשחקים במרץ.

הנבחרת שנמצאת בתנופה הגדולה ביותר בקרב העולות לפלייאוף היא אירלנד. אחרי 5 שערים של הגיבור הלאומי החדש טרוי פארוט שהניבו ניצחון על פורטוגל וחגיגה מטורפת על חשבון הונגריה בבודפשט בזמן פציעות, הם מרגישים מוכנים לנצח כל מי שיעמוד בדרכם למונדיאל ראשון מאז 2002. המאמן האיסלנדי היימיר הלגרימסון כבר חולל נסים עם נבחרת מולדתו אותה העלה למונדיאל 2018, וכעת מאמינים הירוקים שהוא בדרך לנס נוסף.

המשימה הראשונה תהיה בפראג נגד צ’כיה ש”הצליחה” להפסיד לאיי פארו לפני חודש ולא נמצאת במיטבה. המנצחת תתמודד בקרב ביתי מול דנמרק או צפון מקדוניה. אם הכל ילך כשורה בקופנהאגן, לדנים לא אמורה להיות בעיה מהותית לעלות לגמר, ויש להניח שהם היו מעדיפים לפגוש בגמר את צ’כיה לו הייתה להם בחירה. הטראומה מהפיאסקו הדרמטי מול סקוטלנד בגלאזגו במחזור הנעילה במוקדמות טרי וצורם, ואירלנד היא נבחרת דומה במאפייניה לסקוטים.

שחקני דנמרק מאוכזבים. יסתבכו בפלייאוף? (IMAGO)

מצד שני, יש לדנים גם זכרונות מעולים מפלייאוף בדאבלין, כי הם עלו שם למונדיאל 2018 בזכות ניצחון 1:5 מכונן. כריסטיאן אריקסן אפילו הבקיע שלושער. כעת הוא מחפש מונדיאל רביעי בקריירה, ואולי בירת אירלנד שוב תאיר לו פנים.

לבסוף, טורקיה חולמת על העפלה חלקה עם סגל מוכשר מאוד של שחקנים צעירים, בראשות ארדה גולר וקנאן יילדיז. היא משחקת בקביעות באליפויות אירופה, ולכן התרגלנו לראות אותה על הבמה הגדולה בטורנירים הגדולים, כולל העפלה לרבע גמר יורו 2024. העניין הוא כי למונדיאל היא לא הגיעה מאז טיפסה למקום השלישי ב-2002. יתרה מזו, ההרפתקה ההיא בקוריאה ויפן הייתה היחידה שלה בגביע העולם מאז 1954. טורקיה פשוט לא מצליחה לשרוד

את המוקדמות, והמחסום הפסיכולוגי הזה עלול להיות לרעתה.

ההגרלה טובה יחסית עבור הנבחרת של וינצ’נזו מונטלה. היא פייבוריטית ברורה מול רומניה, אבל הפרט הפיקנטי נעוץ בכך שאת היריבה מאמן מירצ’ה לוצ’סקו – האיש שנכשל באופן מוחלט כמאמן טורקיה במוקדמות מונדיאל 2018 למרות הציפיות הגבוהות. כיום, בגיל 80, חולם המאסטרו הוותיק להיות המאמן המבוגר ביותר בתולדות גביע העולם. הוא רואה את דיק אדבוקאט בן ה-78 בדרך להיסטוריה כמאמן קוראסאו ויודע שהכל אפשרי. אם קוראסאו עלתה למונדיאל, ברור שגם רומניה מסוגלת לעשות זאת, גם אם הסיכויים לרעתה. ואם יחגוג באיסטנבול, שם הדריך בזמנו את גלאטסראי ואת בשיקטאש, יהיה זה אחד הסיפורים הטובים ביותר של השנה.

ארדה גולר (IMAGO)

סלובקיה או קוסובו ימתינו למנצחת בקרב המסקרן הזה, ושתיהן בהחלט יכולות להיות מרוצות מההגרלה – במיוחד מהביתיות בגמר. סלובקיה היא נבחרת אפרורית למדי, ואין לה דמויות בסדר גודל של מארק האמשיק, אבל היא מאוזנת מאוד, וביום טוב מסוגלת לנצח כל יריבה.

למשל, היא הייתה עדיפה על גרמניה בדרך ל-0:2 בספטמבר, גם אם הקמפיין נגמר בתבוסה 6:0 בלייפציג. באשר לקוסובו, העלייה הסנסציונית לפלייאוף בזכות צמד ניצחונות על שבדיה הביאה לאוהדים אושר רב. הנבחרת החדשה של אירופה תגיע עם התלהבות עצומה למפגש הגדול בתולדותיה. הסיכויים שלה קטנים, אבל משעמם זה בטוח לא יהיה.

לסיכום, אם אתם רוצים לדעת הימור על 4 העולות, נלך על איטליה, שבדיה, סלובקיה ואירלנד. תחזרו לכאן במרץ כדי להיזכר בתחזית ולראות אם היא התממשה.