יום שישי, 21.11.2025 שעה 01:18
כדורסל ישראלי

"בלייקני הקפיא את מילאנו", "הפער היה תהומי"

בתקשורת האיטלקית התלהבו מהחבורה של איטודיס, שרשמה ניצחון 83:105 אדיר על הקבוצה המקומית: "התחילה בהצגה מהרבע השלישי, יש לה כוח התקפי אדיר"

|
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)
שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב הצליחה לשמור על פסגת היורוליג למחזור נוסף, לאחר שחגגה הערב (חמישי) באיטליה עם 83:105 על מילאנו המקומית. דן אוטורו, אנטוניו בלייקני ושאר חבריהם עשו כל העולה על רוחם בעיקר במחצית השנייה, בדרך כאמור להסתכל על שאר היריבות במפעל האירופי מלמעלה.

בתקשורת האיטלקית התקשו להתעלם מהעליונות שהציגה החבורה של דימיטריס איטודיס על זו של מסינה: “הפועל התחילה בהצגה מהרבע השלישי”, נכתב ב’קוריירה דלו ספורט’, שם הוסיפו: “הקבוצה מישראל הציגה כוח התקפי אדיר”. על בלייקני נכתב: “הוא הקפיא את מילאנו”.

ב’יורו ספורט איטליה’ כתבו: “מילאנו נעלמה, המחצית השנייה הייתה רכבת הרים בשביל הפועל ת”א”. ב’ספורטאנדו’ רשמו באופן פיוטי: “הפועל הראתה את השרירים שלה ומילאנו קרסה. הפער בין הקבוצות היה תהומי”.

אנטוניו בלייקני עולה לזריקה (ראובן שוורץ)אנטוניו בלייקני עולה לזריקה (ראובן שוורץ)

המשחק הבא של הפועל ת”א ביורוליג יהיה נגד ריאל מדריד, ואחר כך האדומים של איטודיס יפגשו את וילרבאן – במטרה כמובן להמשיך להיות בראשות הטבלה כמה שרק אפשר.

