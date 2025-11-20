"כל מי ששיחק היום תרם, במחצית ראינו קליפים"

הפועל תל אביב הגיעה למילאנו, בירת האופנה העולמית וניצחה בסטייל את אולימפיה מילאנו 83:105 במסגרת המחזור ה-12 ביורוליג, ניצחון שמסמר אותה בפסגת הטבלה האירופית. מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס, התייחס לניצחון:

“אני רוצה לברך את הקבוצה, במחצית ראינו קליפים של היריבה. עבודה טובה של המאמנים שבחרו את הקליפים הנכונים. היינו צריכים לשנות גישה ברבע השלישי ועשינו את זה מיד כשעלינו לרבע הרביעי. כל מי שעלה מהספסל או עלה בחמישייה נתן היום משהו. אני מאוד מעריך אותם ואת מה שראיתי”.

הסנטר דן אוטורו, שהצטיין מול היריבה האיטלקית אמר: “תודה לאלוהים על עוד הופעה נהדרת שלי ושל שאר הקבוצה. היינו צריכים לשחק בהגנה טוב יותר, להדק אותה, ובחצי השני הראינו את זה. היינו צריכים שההגנה תטעין אותנו לשאר המשחק, הראנו עבודה קבוצתית נהדרת ואני שמח שניצחנו”.

דן אוטורו מרחף לטבעת (ראובן שוורץ)

על כך שהיה רחוק שלושה ריבאונדים מדאבל-דאבל: “אני כאן לעזור לקבוצה שלי לנצח, הם באו אחרי רצף של ארבעה ניצחונות אז עשיתי מה שהקבוצה שלי הייתה צריכה שאעשה ואני שמח שזה נגמר בניצחון”.

אלייז’ה בראיינט פרגן בסיום המשחק לחברו שבלט: “יש לנו המון כישרון בקבוצה. היום דן עשה את העבודה והוביל אותנו, יש לנו הרבה שחקנים בקבוצה שיודעים לשחק בהגנה ובהתקפה והצלחנו לנצח הערב”.