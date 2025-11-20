יום שישי, 21.11.2025 שעה 01:18
75%1018-110512הפועל ת"א1
73%902-96511הכוכב האדום2
67%1041-107212פנאתינייקוס3
64%886-94511אולימפיאקוס4
64%876-95111ז'לגיריס5
58%994-104412מונאקו6
58%1021-102112ברצלונה7
55%870-87011פנרבחצ'ה8
55%978-99111ולנסיה9
50%997-99712אולימפיה מילאנו10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
42%1017-98012אנדולו אפס15
42%1056-103112דובאי16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן20

"כל מי ששיחק היום תרם, במחצית ראינו קליפים"

מאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס, אמר לאחר הניצחון על מילאנו: "היינו צריכים לשנות גישה ברבע השלישי. מאוד מעריך את השחקנים ואת מה שראיתי"

דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)
דימיטריס איטודיס (ראובן שוורץ)

הפועל תל אביב הגיעה למילאנו, בירת האופנה העולמית וניצחה בסטייל את אולימפיה מילאנו 83:105 במסגרת המחזור ה-12 ביורוליג, ניצחון שמסמר אותה בפסגת הטבלה האירופית. מאמן האדומים, דימיטריס איטודיס, התייחס לניצחון:

“אני רוצה לברך את הקבוצה, במחצית ראינו קליפים של היריבה. עבודה טובה של המאמנים שבחרו את הקליפים הנכונים. היינו צריכים לשנות גישה ברבע השלישי ועשינו את זה מיד כשעלינו לרבע הרביעי. כל מי שעלה מהספסל או עלה בחמישייה נתן היום משהו. אני מאוד מעריך אותם ואת מה שראיתי”.

הסנטר דן אוטורו, שהצטיין מול היריבה האיטלקית אמר: “תודה לאלוהים על עוד הופעה נהדרת שלי ושל שאר הקבוצה. היינו צריכים לשחק בהגנה טוב יותר, להדק אותה, ובחצי השני הראינו את זה. היינו צריכים שההגנה תטעין אותנו לשאר המשחק, הראנו עבודה קבוצתית נהדרת ואני שמח שניצחנו”.

דן אוטורו מרחף לטבעת (ראובן שוורץ)דן אוטורו מרחף לטבעת (ראובן שוורץ)

על כך שהיה רחוק שלושה ריבאונדים מדאבל-דאבל: “אני כאן לעזור לקבוצה שלי לנצח, הם באו אחרי רצף של ארבעה ניצחונות אז עשיתי מה שהקבוצה שלי הייתה צריכה שאעשה ואני שמח שזה נגמר בניצחון”.

אלייז’ה בראיינט פרגן בסיום המשחק לחברו שבלט: “יש לנו המון כישרון בקבוצה. היום דן עשה את העבודה והוביל אותנו, יש לנו הרבה שחקנים בקבוצה שיודעים לשחק בהגנה ובהתקפה והצלחנו לנצח הערב”.

