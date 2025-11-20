יום חמישי, 20.11.2025 שעה 22:59
הפועל אשדוד גברה על מכבי ר"ג בכדוריד נשים

ניצחון מרשים: הקבוצה מעיר הנמל ניצחה 25:32 (13:15) במפגש הצמרת נגד האלופה. בנות הרצליה גברה 18:45 (10:24) על רמת השרון ושמרה על מאזן מושלם

ג'וליאנה בורגס לימה מול אנה סטורז'וק (הדר ואן קולא)
ג'וליאנה בורגס לימה מול אנה סטורז'וק (הדר ואן קולא)

הפועל אשדוד רשמה הערב (חמישי) ניצחון מרשים במפגש הצמרת, על האלופה מכבי הארזים רמת גן, 25:32 (13:15), במסגרת המחזור השביעי בליגת אתנה. הקבוצה מעיר הנמל מדורגת במקום השני (במאזן 1:6), בעוד הארזים במקום הרביעי (3:3). המוליכה ומחזיקת גביע המדינה, בנות הרצליה, גברה בדרבי השרון על א.ס רמת השרון 18:45 (10:24), והיא שומרת על מאזן מושלם של 7 ניצחונות בפסגה.

המחזור השביעי נפתח שלשום בניצחונה של הפועל ראשון לציון, המדורגת שלישית, על מ.כ חולון 25:27. במשחקים נוספים הערב, מכבי פתח תקווה ניצחה את נס ציונה 19:31, והיא עם 6 נק', כמו שלוש קבוצות נוספות (הארזים, חולון ורמת השרון). מכבי ראשון לציון רשמה את ניצחונה השני, כאשר היא גברה 30:37 על הפועל קרית אונו, היחידה ללא נקודות.

במשחק המרכזי באשדוד, אחרי מחצית ראשונה שקולה, הקבוצה מהדרום סיפקה הצגה במחצית השנייה, בה כבר הוליכה ביתרון של תשעה שערים. איוונה מיטרוביץ' הובילה את המבקיעות של אשדוד עם 12 שערים, ג׳וליאנה בורגס 5, יעל שוהם 3, אליין גומז, שחר דגן, נוי בונבידה, ניקול יחזקאל, סטפני שילמן והדר גז 2 כ"א. עצירות שוערות: קתרינה בנדוביץ'  עם 18 מתוך 35 זריקות, מעיין עמרם עם 5 מ-10, לין פרץ  עם 2 מ-2. להארזים: שרון אקלר 8, עמית איזק, שיר גבזה ואניה לזינסקי 4 כ"א, אנה סטרוז'וק 2, קרן טפליצקי, דניאלה דה סוסה, קרול מילר 1 כ"א. 

דניאלה דרגוייביץ (גיל שמאי)דניאלה דרגוייביץ (גיל שמאי)

ביתר מפגשי הערב, הרצליה כאמור לא התקשתה וגברה על שכנתה מרמת השרון. הרבו להבקיע עבורה: מאי יולזרי 7 שערים, דניאלה דרגוייביץ', לירן זגורי, כריסטינה שלפוק, שיר מחמלי, שירן אשכנזי 6 כ"א וטלי בראל טורקניץ 5. ברונה קאמבוים סיפקה 15 עצירות (מאור ציפור 5 ועמית שגב 4). כבשו לרמת השרון: ואריה סרוגין בן דוד 6, יוליה גרוס 4, דנה רומנו 3. במפגש בין מכבי פ"ת לנס ציונה, כבשו למנצחת פ"ת: טל ורול 7 שערים, שירה ובר 5, שיר בן ציון 4. ולריה פיז׳יקובה סיפקה 15 עצירות ב-48 אחוזים. יהל צאלח ועדן בנודיז הובילו את נס ציונה עם 4 כ"א, ליה ורנר 3. נעה הראל סיימה עם 7 עצירות.

במפגש בין מכבי ראשל"צ לקרית אונו, הרבו לכבוש לראשל"צ: מעיין ברומנד 11 שערים, דנה אמינוב ואנה בלוגאיביץ' 6 כ"א, גבנוסה רורואה 5. באונו בלטו פאידאת אדוול  עם 11 שערים, האני טאיו באבוטונד 7, נויה ארדן 5 והשוערת אמורה אמינזה 22 עצירות ב-46 אחוזים.

מחר בליגת ווינר לגברים, המחזור העשירי, שיפתח ב-14:00, הפועל אשדוד תארח את א.כ נס ציונה. מ.כ באר שבע מול עירוני רחובות. ב-15:00, מפגש הצמרת בין א.ס רמת השרון למכבי ת"א. בני הרצליה תארח את מכבי ראשל"צ והפועל קרית אונו את מ.כ חולון. האלופה הפועל ראשל"צ תהיה הקבוצה החופשית במחזור.

