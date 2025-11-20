יום חמישי, 20.11.2025 שעה 22:58
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

מכאן תצא האלופה? הדרבי שמסעיר את איטליה

אינטר ומילאן ייפגשו ביום ראשון (21:45, שידור חי ב-ONE2) לקרב לוהט על העיר מילאנו. ההיסטוריה והמספרים, שחקני המפתח ומלחמת הסגנונות. האזינו

|
רפאל ליאאו מול אלסנדרו בסטוני (IMAGO)
רפאל ליאאו מול אלסנדרו בסטוני (IMAGO)

שמוליק מזרחי ואורן קדוש בתוכנית מיוחדת של הפודקאסט האיטלקי לקראת הדרבי של מילאנו. אינטר ומילאן ייפגשו ביום ראשון הקרוב (21:45, שידור ישיר ב-ONE2) למשחק שממנו אולי תצא זהות האלופה.

https://omny.fm/shows/onesport/3dd2510b-be2b-425d-8558-b39b0137a0e4/embed?style=cover"

המספרים, הנתונים וההיסטוריה מאחורי הדרבים בין שני המועדונים בכל הזמנים. סגנון המשחק של קייבו מול אלגרי, שחקני המפתח ועל פתיחת העונה של לוקה מודריץ׳ ולאוטרו מרטינס. איך גרם מאמנה של מילאן, אלגרי, לרפאל ליאאו לחזור לחייך על הדשא. וגם: מה האירוע ההיסטורי שעלול לקרות לראשונה בדרבי של מילאנו. האזנה נעימה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
