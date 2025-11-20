מכאן תצא האלופה? הדרבי שמסעיר את איטליה

שמוליק מזרחי ואורן קדוש בתוכנית מיוחדת של הפודקאסט האיטלקי לקראת הדרבי של מילאנו. אינטר ומילאן ייפגשו ביום ראשון הקרוב (21:45, שידור ישיר ב-ONE2) למשחק שממנו אולי תצא זהות האלופה.

המספרים, הנתונים וההיסטוריה מאחורי הדרבים בין שני המועדונים בכל הזמנים. סגנון המשחק של קייבו מול אלגרי, שחקני המפתח ועל פתיחת העונה של לוקה מודריץ׳ ולאוטרו מרטינס. איך גרם מאמנה של מילאן, אלגרי, לרפאל ליאאו לחזור לחייך על הדשא. וגם: מה האירוע ההיסטורי שעלול לקרות לראשונה בדרבי של מילאנו. האזנה נעימה.