צפו: קנג'י גורה חוגג עלייה למונדיאל עם קורסאו

אל ספרי ההיסטוריה של קורסאו נכנסו עשרות שמות חדשים, אחרי שהנבחרת הקטנה הצליחה לרשום הישג היסטורי ולהעפיל לראשונה אי פעם לגביע העולם שייערך בקיץ בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

אחד מאותם שמות הוא שחקנה של מכבי חיפה, קנג’י גורה, שהיה אחד מהבולטים בנבחרת כשבשמונה משחקים בהם שיחק, כבש שלושה שערים ובישל שלושה נוספים, בנוסף לסחיטת פנדל בהתפוצצות 0:7 על ברמודה.

לאחר ה-0:0 מול ג’מייקה, במשחק שחתם את קמפיין המוקדמות, שריקת הסיום נתנה אותותיה לחגיגות של אותו הישג היסטורי, שספק אם יחזור שוב. הנבחרת הקטנה ביותר אי פעם שתהיה במונדיאל חגגה במצעד מטריף במדינה, כשכמובן גם גורה לקח חלק בחגיגות ונראה בטירוף כמו יתר חבריו על המשאית שנסעה בין האוהדים.