צפו: קנג'י גורה חוגג עלייה למונדיאל עם קורסאו

שחקן מכבי חיפה לקח חלק משמעותי בהישג ההיסטורי של נבחרתו, שהעפילה לראשונה בהיסטוריה לגביע העולם וחגגה על משאית שעברה ברחובות יחד עם הקהל. צפו

|
קנג'י גורה (עמרי שטיין)
קנג'י גורה (עמרי שטיין)

אל ספרי ההיסטוריה של קורסאו נכנסו עשרות שמות חדשים, אחרי שהנבחרת הקטנה הצליחה לרשום הישג היסטורי ולהעפיל לראשונה אי פעם לגביע העולם שייערך בקיץ בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

אחד מאותם שמות הוא שחקנה של מכבי חיפה, קנג’י גורה, שהיה אחד מהבולטים בנבחרת כשבשמונה משחקים בהם שיחק, כבש שלושה שערים ובישל שלושה נוספים, בנוסף לסחיטת פנדל בהתפוצצות 0:7 על ברמודה.

צפו בחגיגות של גורה וקורסאו:

צפו: שחקן מכבי חיפה חוגג העפלה למונדיאל

לאחר ה-0:0 מול ג’מייקה, במשחק שחתם את קמפיין המוקדמות, שריקת הסיום נתנה אותותיה לחגיגות של אותו הישג היסטורי, שספק אם יחזור שוב. הנבחרת הקטנה ביותר אי פעם שתהיה במונדיאל חגגה במצעד מטריף במדינה, כשכמובן גם גורה לקח חלק בחגיגות ונראה בטירוף כמו יתר חבריו על המשאית שנסעה בין האוהדים.

