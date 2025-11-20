פחות משנייה לסיום: אנדולו גברה על ברצלונה

עוד ערב יורוליג משוחק היום (חמישי), כשחוץ מהמפגש המרתק בין הפועל תל אביב למילאנו, ישנן התמודדויות מרתקות רבות. במשחק המוקדם, אנדולו אפס ניצחה 73:74 דרמטי במיוחד את ברצלונה, ממש כמעט על הבאזר.

אנדולו אפס – ברצלונה 73:74

הבלאוגרנה, שממוקמים גבוה בהרבה מהקבוצה הטורקית בטבלה, שלטו במחצית הראשונה, ממנה הם ירדו בהובלה דו ספרתית. בחצי השני הסיפור היה שונה, כשהקטלונים קלעו 9 נקודות בלבד ברבע השלישי מול 23 של אנדולו. משם, ב-10 הדקות האחרונות, המשחק היה צמוד, כשכל קבוצה לקחה את ההובלה בתורה, עד שהגיעה הדרמה. 0.3 שניות לסיום, המארחת, שהייתה בפיגור נקודה, קיבלה זריקות, כשאיסיה קורדיניר קלע את שתיהן וניצח את המשחק.