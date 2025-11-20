יום חמישי, 20.11.2025 שעה 22:00
כדורסל עולמי  >> יורוליג
יורוליג 25-26
73%902-96511הכוכב האדום1
73%935-100011הפועל ת"א2
64%886-94511אולימפיאקוס3
64%959-96911פנאתינייקוס4
64%876-95111ז'לגיריס5
58%994-104412מונאקו6
58%1021-102112ברצלונה7
55%892-91411אולימפיה מילאנו8
55%870-87011פנרבחצ'ה9
55%978-99111ולנסיה10
45%895-86211באיירן מינכן11
45%977-98611פאריס12
45%907-92311ריאל מדריד13
45%928-89711וירטוס בולוניה14
45%953-94911דובאי15
42%1017-98012אנדולו אפס16
36%946-90511פרטיזן בלגרד17
27%1015-95011באסקוניה18
27%1031-98011מכבי ת"א19
25%1027-90712ליון וילרבאן 20

פחות משנייה לסיום: אנדולו גברה על ברצלונה

הכי דרמטי שיש: על אף פיגור דו ספרתי לאורך המחצית הראשונה, הקבוצה הטורקית הצליחה להתעשת, כשהלכה לקו 0.3 שניות לסוף וניצחה 73:74 פשוט אדיר

|
איסיה קורדיניר עם הכדור (IMAGO)
איסיה קורדיניר עם הכדור (IMAGO)

עוד ערב יורוליג משוחק היום (חמישי), כשחוץ מהמפגש המרתק בין הפועל תל אביב למילאנו, ישנן התמודדויות מרתקות רבות. במשחק המוקדם, אנדולו אפס ניצחה 73:74 דרמטי במיוחד את ברצלונה, ממש כמעט על הבאזר.

אנדולו אפס – ברצלונה 73:74

הבלאוגרנה, שממוקמים גבוה בהרבה מהקבוצה הטורקית בטבלה, שלטו במחצית הראשונה, ממנה הם ירדו בהובלה דו ספרתית. בחצי השני הסיפור היה שונה, כשהקטלונים קלעו 9 נקודות בלבד ברבע השלישי מול 23 של אנדולו. משם, ב-10 הדקות האחרונות, המשחק היה צמוד, כשכל קבוצה לקחה את ההובלה בתורה, עד שהגיעה הדרמה. 0.3 שניות לסיום, המארחת, שהייתה בפיגור נקודה, קיבלה זריקות, כשאיסיה קורדיניר קלע את שתיהן וניצח את המשחק.

