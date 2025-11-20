יום חמישי, 20.11.2025 שעה 21:36
כדורסל ישראלי

פרו פלסטינים הפגינו לפני המשחק של הפועל ת"א

טרם ההתמודדות של האדומים כאורחים אצל מילאנו במסגרת היורוליג, הפגנה בעד הפלסטינים ונגד ישראל נערכה מחוץ לאולם על אדמת איטליה. צפו בתמונות

הפגנה פרו פלסטינית באיטליה לפני המשחק של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו פלסטינית באיטליה לפני המשחק של הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

המחזור ה-12 ביורוליג מפגיש בין מילאנו להפועל תל אביב, שמתארחת אצל האיטלקים. אחרי הניצחון על מכבי תל אביב בדרבי בליגה, האדומים של דימיטריס איטודיס ממשיכים לקפוץ בין הזירה המקומית לזירה האירופית.

בארץ המגף נערכו להגעת מחזיקת היורוקאפ הישראלית עם “קבלת פנים חמה”, על רקע המחאות נגד מדינת ישראל באירופה, שהתגברו בתקופת המלחמה. גם הערב (חמישי) התקיימה הפגנה פרו פלסטינית טרם ההתמודדות של הפועל ת”א, ממש מחוץ לאולם המדיולאנום פורום.

כזכור, ארגון האוהדים של מילאנו הכריז על אקט מחאה בפתיחת המשחק נגד האדומים: “לא נהיה שותפים לעבירה, ישראל ביצעה את הזוועות הנוראיות ביותר נגד אזרחים חסרי ישע. אנו מזמינים את כולם לבצע מחווה סמלית, החל מהכרזת ההרכבים ועד תחילת המשחק, על ידי נפנוף בממחטה לבנה כסימן של כבוד לקורבנות כל הפשעים שבוצעו בידי ישראל, וכמחאה נגד החלטת היורוליג לקבל קבוצות שמגיעות מאותה מדינה”.

המפגינים הפרו פלסטינים (ראובן שוורץ)המפגינים הפרו פלסטינים (ראובן שוורץ)
המפגינים באיטליה (ראובן שוורץ)המפגינים באיטליה (ראובן שוורץ)
הפגנה פרו פלסטינית לפני המשחק של הפועל ת"א (ראובן שוורץ)הפגנה פרו פלסטינית לפני המשחק של הפועל ת"א (ראובן שוורץ)
דגלי פלסטין בהפגנה (ראובן שוורץ)דגלי פלסטין בהפגנה (ראובן שוורץ)

קבוצה ישראלית נוספת שתשחק באיטליה מחר (21:30) היא מכבי תל אביב, שתפגוש את וירטוס בולוניה. בתקשורת האיטלקית סיפקו הצצה למה שמצפה לצהובים: “פעילים קראו להחרים את המשחק, מתוכננות הפגנות בזמן ההתמודדות עם דגלי פלסטין רבים”. בסוף הכתבה סיפקו אמירה מקוממת וקבעו ש”ליורוליג אין אומץ לסלק את הקבוצות מישראל”.

