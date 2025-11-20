יום חמישי, 20.11.2025 שעה 22:57
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
2310-2510מכבי ת"א2
2013-2310בית"ר ירושלים3
1820-2010מכבי נתניה4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1214-1210הפועל חיפה9
1114-1210עירוני ק"ש10
1118-1610הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

המיזם של מכבי חיפה למניעת אלימות וגזענות

בעקבות אירועי פיצוץ המשחק נגד מכבי ת"א בעונה שעברה, אחרי שהקהל שלו השליך אבוקות לדשא, המועדון מהכרמל יצא ביוזמה מבורכת. הפרטים המלאים בפנים

|
אבוקות בסמי עופר (רדאד ג'בארה)
אבוקות בסמי עופר (רדאד ג'בארה)

בעונה שעברה, אחד מהמשחקים הגדולים בכדורגל הישראלי, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, פוצץ לאחר מחצית אחת בלבד, לאחר שאוהדי הירוקים השליכו אבוקות במהלך המחצית הראשונה. היום (חמישי) המועדון מהכרמל הודיע על מיזם חדש בשם ‘הכדור בידיים שלנו’, למניעת אלימות וגזענות בספורט, בעקבות אירועי אותה התמודדות עם הצהובים.

כך נכתב באתר המועדון: “אירועי המשחק שלא הגיע לסיומו גרמו להדים רבים, והולידו פרויקט נגד אלימות במגרשי הספורט בבתי הספר בעיר. כחלק מהפרויקט ביוזמת הטוטו, מכבי חיפה ועיריית חיפה, הגיעו שחקני הקבוצה ונציגי המועדון לסדרת הרצאות לתלמידי בתי הספר בחיפה.

“מטרת המפגשים הנה הדגשת האחריות של כל אוהד, שחקן ובעל תפקיד, ליצירת אווירה חיובית ביציע ובמגרש. מהלך ההרצאות דנו השחקנים ובני הנוער בהשלכות של אלימות על המשחק, על האוהדים ועל המועדון והדרכים להימנע מאלימות. מכבי חיפה רואה בבתי הספר שותף טבעי לחינוך, לדו קיום, לסובלנות ולערבות הדדית”.

אבוקה נזרקת בדיוק בהתקפה של מכבי תל אביב (רדאד גאבוקה נזרקת בדיוק בהתקפה של מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

עוד הוסיפו במכבי חיפה: “פעילות ההסברה במהלך השנה הקרובה מהווה צעד נוסף בדרך ליצירת מרחב ספורט נקי מאלימות, כזה המאפשר לקהל ליהנות מחוויית המשחק ומההגעה לאצטדיון. המועדון מתכוון להמשיך ולהעמיק את שיתופי הפעולה עם הטוטו, אשר רואה בפעילות זו פעילות חשובה, ערכית ובעלת משמעות”.

מנכ”ל הטוטו, מאיר ברדוגו, מסר: “הטוטו שמח לשתף פעולה עם מכבי חיפה בתכנית ‘הכדור בידיים שלנו’, למניעת אלימות בספורט. הטוטו רואה חשיבות רבה במאבק באלימות בספורט ובאלימות בכלל. בעזרת הסדנאות והמפגשים של בני הנוער עם מועדון מכבי חיפה וכוכבי הקבוצה, אשר משמשים השראה למאות אלפים ברחבי הארץ, נוכל לסייע בקידום ערכים של סובלנות, כבוד הדדי, הגינות וספורטיביות אצל דור העתיד”. 

אבוקות מעלות עשן בסמי עופר (רדאד גאבוקות מעלות עשן בסמי עופר (רדאד ג'בארה)

גם מנכ”ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, הוסיף: "יש לנו אחריות חינוכית וערכית כלפי האוהדים שלנו. בשיתוף הטוטו ועיריית חיפה יצאנו למסע שמטרתו לחזק תרבות של כבוד, הקשבה וספורטיביות. אני מאמין שככל שנדבר עם הדור הצעיר וניתן להם כלים להתמודדות נכונה, כך נחווה פחות אלימות בספורט ובכלל".

נציג עיריית חיפה, אור שמש, מנהל בתחום הספורט בחינוך הפורמלי, אמר: “עיריית חיפה רואה בשיתוף הפעולה עם מכבי חיפה והטוטו נדבך מרכזי בעבודה החינוכית שלנו. המפגשים מוכיחים כמה כוח יש לספורט כאשר הוא מלווה במסרים של אחריות אישית, סובלנות וקבלת האחר. אנו נמשיך לעודד יוזמות מהסוג הזה, כדי שביחד נוכל לגדל דור של אוהדים ושחקנים שמכבד את המשחק, את היריב ואת הסביבה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
