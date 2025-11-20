גמר האליפות הארצית בכדורסל תיכונים שב לצפון

חגיגה של כדורסל בצפון, כאשר טורניר הגמר של האליפות הארצית בכדורסל חזר לגליל העליון. בין קיבוצים לכפרים, האירוע שמתקיים כבר 30 שנה באזור הצפון שב לאחר שנתיים של היעדרות בעקבות מלחמת חרבות ברזל, כשהוא חוזר להציב את האזור כולו במרכז המפה.

הריאלי העברי חיפה, בן יהודה נס ציונה, רוטברג רמת השרון ומטרווסט רעננה הבטיחו את העלייה לליגה הראשונה בתום טורניר מרגש, שנערך בגליל העליון.

מצד הבנות הטורניר הכיל צמד בתים של שלוש קבוצות, כשהראשונה בכל בית זוכה להעפיל לליגה הראשונה בנוסף לרבע גמר הליגה. בנוסף התמודדו בארבעה משחקי רבע גמר שמונה קבוצות בנים מתוכן השתיים שניצחו בחצאי הגמר העפילו גם כן לליגה הבכירה ולרבע גמר הליגה הראשונה.

באולם בכפר גלעדי התמודדו דה שליט רחובות, ק"ש חולון ובן יהודה נס ציונה, במפגש בית משולש. במשחק הראשון היו אלה בן יהודה נס ציונה ששיחקו נגד דה שליט רחובות. מתחילת המשחק נס ציונה תפסה שליטה על המשחק ועלתה ליתרון משמעותי, אך רחובות, עם רוחה של המאמן דניאל בר שביט, נלחמה עד השנייה האחרונה והצליחה לצמצמם את התוצאה עד להפרש חד ספרתי אך הפסידה ואיבדה את הסיכוי להעפיל.

טורניר כפר גלעדי

מאמן "דה שליט רחובות" דניאל בר שביט הוא לוחם במילואים. לפני כ-3 שנים הקים יחד עם צוות בית הספר את קבוצת הבנות עליה סיפר: "חשוב לי לציין, מבחינת האימון זה אני ביחד עם תמיר פרץ היקר, המנהל המקצועי שלנו. זה התחיל לפני 3 שנים, זה סיפור מדהים. באנו במטרה לקדם את הספורט בנות בבית הספר דרך הכדורסל. בשיתוף פעולה גם עם הנהלת בית הספר ויחד עם הנהלת מכבי רחובות בנות. זה התחיל מ-2 שחקניות ועוד כמה שחקניות שפרשו מהכדורסל וחזרו, ומשם זה רק גדל.

הניצחון האמיתי של הקבוצה ההיא מלפני שלוש שנים, היא ששנה לאחר מכן פתחו מגמה של שחקניות צעירות לכיתות ז'-ט', מייצגים עכשיו נבחרת שמשחקת פה בגליל דרך עבודה מדהימה. אנחנו רוצים לייצר חממה מדהימה לבנות בעיר, שיהיה להן את המקום להגיע, את הבית ספר הנכון להגיע מבחינת הכדורסל וכמובן כמובן החינוך".

טורניר כפר גלעדי

בר שביט הוסיף לשתף על הקושי בשנתיים האחרונות. וכיצד הצליח לתמרן בין ארבעה סבבים ארוכים במילואים לצד הצעדת רחובות להישגים: "4 סבבי מילואים זה נכון. חשוב לי להזכיר שוב את הבית ספר המדהים שלנו ואת האגודה המדהימה שלנו, שהראו לי שהן הרבה מעבר למקום עבודה, אלה משפחה. תמכו בי בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות ואני שמח שאני נמצא במקום הנכון.

זאת הזדמנות להזכיר שיש פה קהל ובתי ספר, בהתמודדות הכי גדולה שיש פה בגליל העליון ולזכור שאנחנו איבדנו בשנתיים האלה המון אבדות קשות, הרבה משפחות ששילמו את המחיר היקר ביותר וזה בשביל שנוכל לשחק כאן היום. אז עם כל השמחה וההתרגשות חשוב לעצור רגע ולזכור את זה".

טורניר כפר גלעדי

בן יהודה נס ציונה, שניצחה את רחובות, ניצחה גם את חולון במשחק השני וזכתה בעלייה לליגה הראשונה. באולם הר וגיא התמודדו 3 קבוצות בנות נוספות – הריאלי חיפה, בית ירח וחקלאי כדורי בבית משולש באותה המתכונת. אולם הר וגיא בקיבוץ דפנה בו נערך המשחק, ספג פגיעה ישירה מטיל מיירט במהלך המלחמה, הוא שופץ לאחרונה וחזר לפעילות בשנה החולפת.

הריאלי חיפה ניצחה במשחק הראשון את בית ירח בהפרש גדול, 25:58, והמתינה למנצחת במשחק הבא, בין חקלאי כדורי לבית ירח. המשחק בין כדורי לבית ירח היה מתוח ובקצב טוב, במחצית התוצאה עמדה על 19:27 לבית ירח. בית ירח המשיכה להגדיל את הפער ברבע השלישי, בסופו עמדה התוצאה על 30:39. הרבע הרביעי היה סוער במיוחד, כדורי בריצה יפה וכמה חטיפות כדור הצליחה לצמצם את התוצאה ל-7 נקודות הפרש, אך בית ירח שמרה על ההובלה וניצחה, 47:55.

טורניר קיבוץ דפנה

מאמן בית ירח רז גל סיכם את הטורניר ואמר: "לבנות הייתה חוויה גדולה, לי זה עושה הרבה עבודה אבל בשביל זה אני בתחום הזה. אושר גדול, כל מי שמארגן את האירוע הזה באמת כל הכבוד. כיף שזה חזר לגליל העליון, כיף אדיר. השנה גם השקיעו וישנו פה בבית מלון. אני יודע מהבנות שהן מאוד נהנו, באמת כיף גדול ושרק ימשיכו הרבה חוויות טובות מהספורט".

"זאת התרגשות גדולה לחזור לצפון, הייתי פה עם הבנות של בית ירח לפני 5 שנים, לפני המלחמה, אז עוד ישנו באכסניית אנה, היה כיף והיה אדיר. אז עלינו לשלב השני, היום זה הישג היסטורי של בית ירח. פעם שעברה שהיינו פה הפסדנו את שני המשחקים ביום השני. היום אפילו ניצחנו משחק אחד בשלב הגמר. גם היסטוריה לבית ירח וגם כיף לחזור לגליל אני מאוד אוהב את הגליל. הלוואי ולא יהיו הפסקות יותר, לפחות ב-50 השנים הקרובות".

טורניר קיבוץ דפנה

הריאלי חיפה, שניצחה במשחק הראשון ב-33 נקודות הפרש, הסתפקה במשחק השני מול כדורי ב-18 נקודות וניצחה גם שם, ובכך הבטיחה עלייה לליגה הראשונה. בכפר בלום נערכו צמד משחקי משחקי הגמר של הבנים. בכדורסל הרבה יותר מותח ואגרסיבי שיחקו במשחק הראשון תיכון חדרה נגד רוטברג רמת השרון, אלופת מחוז תל אביב. המחצית הראשונה הייתה צמודה מאוד והסתיימה ב-22:25 לטובת רמת השרון.

הרבע השלישי הוסיף להיות צמוד. שלשה מדויקת של נועם כץ, מספר 7 של חדרה, צמצמה את התוצאה לנקודה אחת בלבד 1:30 לסוף הרבע השלישי. שלשה של רמה"ש מהצד השני שמרה על יתרון 4, שגדל ל-6 עם סיום הרבע. 3:47 דקות חלפו, עד שאיתמר כהו מספר 15 בחדרה קלע נקודה אחת מהעונשין, שהיו הנקודות הראשונות בכל הרבע הרביעי.

טורניר קיבוץ דפנה

רמה"ש קלעו את הנקודות הראשונות שלהם ברבע הרביעי רק אחרי 4:30 דקות. סל גדול שהגדיל את הפער ל-8 נקודות, 2:30 דקות לסיום. הדקות האחרונות המשיכו להיות ללא קליעה, מצד שתי הקבוצות, והמשחק נגמר 34:42 לרמה"ש שניצחה והעפילה לליגה הבכירה.

ניצן רבינוביץ' מאמן רמה"ש סיפר בהתרגשות על הניצחון: "כיף לגמרי שלושה ימים של טורנירים. לא עשינו משהו שונה, כן אמרנו להמשיך אותו דבר, להישאר מרוכזים להישאר ביחד, זה מה שמאפיין אותנו פה בטורניר הזה. אנחנו באים אותו דבר לליגה הראשונה, צנועים, מגובשים לגמרי. אני חושב שהרגישו פה את זה עלינו. אני חייב לציין שהייתה אחלה הפקה, איפה שישנו, גם המתקנים, אנחנו שיחקנו בכפר בלום. אחלה של ארגון, באמת שאפו".

חדרה - רמת השרון

משחק הגמר השני של הבנים, נערך בין דה שליט רחובות (היחידה עם נציגות גם בגברים וגם בנשים), ומטרווסט רעננה. המשחק נפתח בריצת 0:6 מהפנט של רעננה שעלתה ליתרון מבטיח ונראתה בשליטה משריקת הפתיחה, עם דיוק נהדר מהשלוש. את הרבע הראשון סיימה רעננה כשידה על העליונה ובפער משמעותי של 2:16. המומנטום האדום נמשך גם ברבע השני עם שליטה כמעט מוחלטת של מטרווסט רעננה.

למרות דקות אחרונות טובות של רחובות, הפער בסוף החצי הראשון עמד על 14:32. עופר כספי מרעננה ניהל את המשחק בצורה מופלאה, חילק כדורים בהתקפה ולא התבייש לקחת את הכדור לידיים. ברבע השלישי רעננה המשיכה עם משחק הגנה אגרסיבי וטוב והותירה את רחובות על 18 נקודות בזמן שהיא עצמה קלעה 44. המשחק נגמר בניצחון גדול ולאחר משחק חד צדדי של רעננה 29:53.

חדרה - רמת השרון

ארז רייכרט, מאמן מטרווסט רעננה, שהגיע לקבוצה בשנה האחרונה סיפר על התחושות לאחר הניצחון: "וואו. קודם כל, אין מאושר ממני לילדים המדהימים האלה, לבית ספר, לעיר. התרגשות שיא. שלושה ימים מטורפים של כדורסל, מאחל לכל נער וילד שמשחקים כדורסל מסגרת כזאת. תחושות מדהימות".

"קודם כל, הילדים קיבלו את ההגעה לצפון בצורה מאוד מיוחדת. האליפות בגליל הפכה להיות שם דבר, כל אחד רוצה לקחת פה חלק, אז להגיע לפה כבר היה הישג בפני עצמו. שאפו גדול להתאחדות בתי הספר שהפיקה פה אירוע מעולה, הייתה פה חוויה אדירה. אמרתי שוב, השחקנים פה השיגו הישג, אבל כולם ביחד, העירייה, הבית ספר, השחקנים, המנהל המקצועי שלנו לירון, באמת הפכו את זה ביחד לחוויה מושלמת”.

חדרה - רמת השרון

“תמיד אפשר לשאוף להגיע עד הסוף. אחד הדברים שדיברנו עליו לאורך האליפות פה, שהיא אליפות נורא אינטנסיבית, זה להישאר רעבים. להישאר רעבים, התחלנו ואז עוד עוד עוד. שייקחו בשתי ידיים את ההזדמנות הזאת, לא אהיה יומרני ואגיד שנלך עד הסוף, אבל אנחנו נתכונן למשחק הבא הכי טובים שיש, את זה אני יכול להבטיח".

ענבל זלמנוביץ', הממונה הארצית על החינוך הגופני, סיפרה על הטורניר: "אני אגיד קודם כל שאנחנו ביומיים מרגשים מאוד. אנחנו פה באליפות הכדורסל לתלמידי כיתות י'-יב' גברים ונשים, אחרי שנתיים שבאמת הייתה הפסקה בגלל המצב במדינה. יומיים שבהם התלמידים והתלמידות שלנו שיחקו על המגרש משחקים מרגשים מאוד. אנחנו רוצים לתת להם את החוויה לא רק להביא את המצוינות שלהם למגרש, אלא גם לתת את החוויה החברתית ולאפשר להם להתחבר בינם לבין עצמם, גם בתוך המגרש וגם מעבר למגרש, ולהוביל את הערכים שאנחנו מחנכים את התלמידים שלנו במערכת החינוך.

את ערך האחריות, של עבודת צוות ובטח ובטח את כל הנושא של ההגינות בספורט. אני אגיד שביומיים האלה הילדים קיבלו במה משמעותית מאוד, גם לחבר ביניהם וגם במה רצינית להתפתחות שלהם”.

רעננה - רחובות

עוד הוסיפה: “אפשר לראות פה גם קהל שמעודד, גם שחקנים שעושים את העבודה על המגרש ונהנים מזה. אנחנו פה כדי לאפשר להם את החוויה הזאת. האליפות הזאת היא הוכחה שלחינוך הגופני יש השפעה, הוא משמעותי לילדים לאפשר להם חוסן וגם להביא את הספורט בצורה הכי טובה שלו".

רעננה - רחובות

רועי לוין מנהל האליפות שיתף: "אנחנו נמצאים באליפות הארצית, אליה הגיעו אלופות מחוז מכל הארץ, אליפות שהתחילה למעשה בספטמבר עם מאות קבוצות. לאליפות הארצית העפילו 6 קבוצות בנים ו-6 קבוצות בנות. הן משחקות פה על הזכות גם לעלות לליגה הראשונה השנה הזאת ברבע הגמר, וגם הבטיחו את העפלה לשנה הבאה. המהות של משרד החינוך היא שגם קבוצה שהתחילה בליגה השנייה תוכל לרוץ עד הסוף ולזכות באליפות בליגה הראשונה.

יש פה משהו שהוא הרבה יותר חשוב מספורט או כדורסל. בפן הערכי לחזור לפה לצפון אחרי 3 שנים קלנדריות, 2 לימודיות. המקום הזה חשוב לנו מאוד, אני גם חייתי פה בעבר ולחזור לפה אחרי השנתיים הקשות שהאנשים עברו פה. כיף לחזור הצפון הוא אזור מדהים, האנשים משתפים פעולה, ממש כיף. הטורניר פה מעל ל-30 שנה ויהיה גם בשנה הבאה".

רעננה - רחובות

אחיקם שושן, ראש תחום הספורט במועצה האזורית גליל עליון, שיתף על החזרת הטורניר לצפון וההתרגשות סביבה: "אנחנו שמחים לארח פה את אליפות התיכונים בכדורסל. אחרי שנתיים של מלחמה, יש המון תושבי הגליל העליון, הילדים הנערים, וכמובן גם כל המשפחות חלקן פונו מהאזור. חזרנו חזרה הביתה לגליל אחרי שלמעלה מ-30 שנה שאנחנו מארחים פה את האליפות.

אנחנו שמחים שזה חוזר אלינו. זה מראה על חוזק, על מסורת, על חוסן של התושבים. הכדורסל הוא חלק מהערכים שלנו, שאנחנו נותנים פה לילדים ולילדות ויש לנו חשיבות רבה להמשיך את הדבר הזה לעוד הרבה שנים. הייתם ב-4 מקומות, מכפר גלעדי שם יש לנו את האריה השואג ואפילו באולמות נוספים”.

רעננה - רחובות

עוד הוסיף: “הדבר הזה נותן לנו המון כוח, כי א' אנחנו דואגים שהמקומות יהיו מסודרים ונקיים ושהילדים יטפלו במקומות האלה. זה בעצם נותן את הבוסט גם לילדים שלנו שיצפו באליפות וגם לכל מי שמגיע מכל הארץ, שמגיעים ורואים את הגליל העליון פורח. זה בעצם מניע גם את הכלכלה, גם את הספורט, גם את בתי הספר וזאת המטרה.

אני אספר שתפסו אותי זוג הורים וסיפרו לי שהסיבה שהם חזרו לגליל זה בזכות הספורט. זה לא משנה אם זה כדורסל, שחייה, טריאתלון, רוגבי וכן הלאה. הם חזרו כי לילדים שלהם בעצם הייתה משמעות למה לחזור הביתה. הדבר הזה גורם לכולם להיות חלק מהעסקה. גליל עליון היא באמת אימפריה של ספורט".