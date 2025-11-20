נחנך מגרש במזכרת בתיה ע"ש אדיר פורטוגל ז"ל

היום (חמישי) נחנך במזכרת בתיה, המושב בו גדל אדיר פורטוגל ז”ל, מגרש כדורגל לזכרו. סרן אדיר פורטוגל זכרונו לברכה, נפל ברצועת עזה במהלך נובמבר 2023, לאחר שחזר מהטיול הגדול בדרום אמריקה למילואים כדי להילחם למען המדינה.

לאורך כל חייו, אהב אדיר כדורגל בכל רמ”ח איבריו ואהד את מכבי תל אביב. כיום, שנתיים לאחר נופלו, המשפחה יחד עם המועצה ועמותת אור לתקומה, שיפצו את המגרש בו אדיר נהג לשחק עם חבריו וקראו לו על שמו. ״זה המעט שיכולנו לעשות כמועצה לטובת גיבור ישראל שהקריב את חייו למען המדינה, אנחנו כקהילה נעבוד למען הנצחת הנופלים״ סיפר ראש המועצה גבי גאון.

במסגרת אירוע הפתיחה, הגיעו כוכבי העבר של נבחרת ישראל: יוסי בניון, לירן שטראובר, פיני בלילי, משה סיני, שמעון גרשון ועוד למשחק נגד המשפחה והחברים של אדיר, שלבשו חולצה ורודה עם הכיתוב פורטו מאחורה ותמונתו מקדימה לזכרו. את ההתמודדות שפט השופט הבכיר של ישראל, אוראל גרינפלד.

״זאת זכות שלנו כשחקני נבחרת ישראל הוותיקה לקחת חלק באירועים מהסוג הזה, ההתרגשות פה גדולה, מלא ילדים ומשפחות וזה הכוח של הכדורגל״ סיפר שמעון גרשון שחקן העבר של נבחרת ישראל. ״אדיר שיחק במגרש הזה במשך שנים, הוא היה לוחמני במגרש ובצבא ואני מקווה שכל מי שיעלה וישחק במגרש הזה ייקח מהלוחמנות והעוצמות שלו״ שיתף אביו של אדיר ז״ל, אבי, שאף שימש כשוער הקבוצה שלו.

האירוע, יחד עם שיפוץ האצטדיון, נעשה בשיתוף עמותת אור לתקומה, שמסייעת למשפחות שכולות מאז ה-7 באוקטובר. מנכ״ל עמותת אור לתקומה, אביב חמו אמר: ״זכות גדולה לארגן את אירוע ההנצחה ולהקים את האצטדיון לזכרו של גיבור ישראל סרן במיל׳ אדיר פורטוגל ז״ל, יחד עם ותיקי נבחרת ישראל - זהו עם ישראל היפה! עם ישראל חי!״

ומה קרה במהלך המשחק עצמו? המשפחה עלתה ליתרון בדקה ה-15 והכפילה אחרי 3 דקות, אלא שמאור מליקסון ופיני בלילי עם שני שערים מהירים לפני הירידה למחצית השוו את התוצאה. לאחר החזרה מההפסקה הסיפור היה אחר לחלוטין עם צמד של בלילי, בניון ורביעיה של עופר שטרית הפכו את התוצאה ל-2:9 לוותיקי ישראל בסיום.