יום חמישי, 20.11.2025 שעה 20:17
כדורגל ישראלי

נחנך מגרש במזכרת בתיה ע"ש אדיר פורטוגל ז"ל

בנוכחות המשפחה, החברים ו-ותיקי נבחרת ישראל, האצטדיון בו אדיר נהג לשחק ייקרא על שמו. אביו: "מקווה שכל מי שיעלה למגרש הזה ייקח מהלוחמנות שלו"

|
השלט של האצטדיון החדש שנחנך במזכרת בתיה לזכר אדיר פורטוגל ז
השלט של האצטדיון החדש שנחנך במזכרת בתיה לזכר אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד ג'בארה)

היום (חמישי) נחנך במזכרת בתיה, המושב בו גדל אדיר פורטוגל ז”ל, מגרש כדורגל לזכרו. סרן אדיר פורטוגל זכרונו לברכה, נפל ברצועת עזה במהלך נובמבר 2023, לאחר שחזר מהטיול הגדול בדרום אמריקה למילואים כדי להילחם למען המדינה.

לאורך כל חייו, אהב אדיר כדורגל בכל רמ”ח איבריו ואהד את מכבי תל אביב. כיום, שנתיים לאחר נופלו, המשפחה יחד עם המועצה ועמותת אור לתקומה, שיפצו את המגרש בו אדיר נהג לשחק עם חבריו וקראו לו על שמו. ״זה המעט שיכולנו לעשות כמועצה לטובת גיבור ישראל שהקריב את חייו למען המדינה, אנחנו כקהילה נעבוד למען הנצחת הנופלים״ סיפר ראש המועצה גבי גאון.

במסגרת אירוע הפתיחה, הגיעו כוכבי העבר של נבחרת ישראל: יוסי בניון, לירן שטראובר, פיני בלילי, משה סיני, שמעון גרשון ועוד למשחק נגד המשפחה והחברים של אדיר, שלבשו חולצה ורודה עם הכיתוב פורטו מאחורה ותמונתו מקדימה לזכרו. את ההתמודדות שפט השופט הבכיר של ישראל, אוראל גרינפלד.

משפחתו של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד גמשפחתו של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד ג'בארה)
ותיקי נבחרת ישראל (רדאד גותיקי נבחרת ישראל (רדאד ג'בארה)
ותיקי נבחרת ישראל יחד עם אבי פורטוגל מחזיקים חולצה עם הכיתוב פורטוגל לזכר אדיר ז"ל (רדאד גותיקי נבחרת ישראל יחד עם אבי פורטוגל מחזיקים חולצה עם הכיתוב פורטוגל לזכר אדיר ז"ל (רדאד ג'בארה)

״זאת זכות שלנו כשחקני נבחרת ישראל הוותיקה לקחת חלק באירועים מהסוג הזה, ההתרגשות פה גדולה, מלא ילדים ומשפחות וזה הכוח של הכדורגל״ סיפר שמעון גרשון שחקן העבר של נבחרת ישראל. ״אדיר שיחק במגרש הזה במשך שנים, הוא היה לוחמני במגרש ובצבא ואני מקווה שכל מי שיעלה וישחק במגרש הזה ייקח מהלוחמנות והעוצמות שלו״ שיתף אביו של אדיר ז״ל, אבי, שאף שימש כשוער הקבוצה שלו. 

האחים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד גהאחים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד ג'בארה)
המשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל בהכנות אחרונות למשחק (רדאד גהמשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל בהכנות אחרונות למשחק (רדאד ג'בארה)
משפחת פורטוגל נרגשת (רדאד גמשפחת פורטוגל נרגשת (רדאד ג'בארה)

האירוע, יחד עם שיפוץ האצטדיון, נעשה בשיתוף עמותת אור לתקומה, שמסייעת למשפחות שכולות מאז ה-7 באוקטובר. מנכ״ל עמותת אור לתקומה, אביב חמו אמר: ״זכות גדולה לארגן את אירוע ההנצחה ולהקים את האצטדיון לזכרו של גיבור ישראל סרן במיל׳ אדיר פורטוגל ז״ל, יחד עם ותיקי נבחרת ישראל - זהו עם ישראל היפה! עם ישראל חי!״

הקהל שהגיע לצפות ולעודד (רדאד גהקהל שהגיע לצפות ולעודד (רדאד ג'בארה)
אביו של אדיר פורטוגל חוגג שער שקבוצתו כבשה (רדאד גאביו של אדיר פורטוגל חוגג שער שקבוצתו כבשה (רדאד ג'בארה)
המשחק בין ותיקי נבחרת ישראל למשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד גהמשחק בין ותיקי נבחרת ישראל למשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד ג'בארה)
המשחק בין ותיקי נבחרת ישראל למשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד גהמשחק בין ותיקי נבחרת ישראל למשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד ג'בארה)
המשחק בין ותיקי נבחרת ישראל למשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד גהמשחק בין ותיקי נבחרת ישראל למשפחה והחברים של אדיר פורטוגל ז"ל (רדאד ג'בארה)
ותיקי נבחרת ישראל מברכים את יוסי בניון אחרי שכבש (רדאד גותיקי נבחרת ישראל מברכים את יוסי בניון אחרי שכבש (רדאד ג'בארה)
עופר שטרית ופיני בלילי חוגגים עם הכדור את השערים שכבשו (רדאד געופר שטרית ופיני בלילי חוגגים עם הכדור את השערים שכבשו (רדאד ג'בארה)

ומה קרה במהלך המשחק עצמו? המשפחה עלתה ליתרון בדקה ה-15 והכפילה אחרי 3 דקות, אלא שמאור מליקסון ופיני בלילי עם שני שערים מהירים לפני הירידה למחצית השוו את התוצאה. לאחר החזרה מההפסקה הסיפור היה אחר לחלוטין עם צמד של בלילי, בניון ורביעיה של עופר שטרית הפכו את התוצאה ל-2:9 לוותיקי ישראל בסיום.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */