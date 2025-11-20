יום חמישי, 20.11.2025 שעה 20:18
כדורסל ישראלי

בנו של יו"ר מכבי ר"ג נחבל בראשו במהלך משחק

מזעזע: ילדו של חן שניידרמן התנגש בעוצמה בקיר מאחורי הסל במסגרת ליגת נערים א', ומאושפז בביה"ח. אביו מסר ל-ONE כי הרופאים אופטימיים. תיעוד קשה

|
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)
כדורסל אילוסטרציה (IMAGO)

מקרה נוראי התרחש אתמול (רביעי) בערב במשחק ליגת  נערים א' בין הפועל חוף הכרמל למכבי רמת גן. שחקן ר”ג, איתי שניידרמן, בנו של יושב ראש הקבוצה, חן שניידרמן, חדר לסל, החליק והתנגש בעוצמה בקיר הבטון שמאחורי הסל. הוא נחבל ופונה לבית החולים רמב”ם בחיפה, כשהוא סובל מדימום בראשו. 

אחרי שנשאל בנוגע לשלום הילד שלו, שניידרמן האב מסר ל-ONE כי הבן עדיין מאושפז להשגחה בבית החולים, אך הרופאים אופטימיים בנוגע למצבו.

קירות הבטון, הנמצאים מאחורי הסל בחלק מאולמות הכדורסל בישראל, כולל בליגת העל לבוגרים, כבר עוררו בעבר תרעומת גדולה מפי שחקנים, מאמנים והורי שחקנים צעירים, שהתריעו על סכנה ממשית לפגיעה בגוף השחקנים. 

צפו: רגע החבלה של איתי שניידרמן

יש לציין כי באולם בחוף הכרמל, בו נערך המשחק אתמול, ישנו מזרן דק בלבד כהגנה מקיר הבטון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */