בנו של יו"ר מכבי ר"ג נחבל בראשו במהלך משחק

מקרה נוראי התרחש אתמול (רביעי) בערב במשחק ליגת נערים א' בין הפועל חוף הכרמל למכבי רמת גן. שחקן ר”ג, איתי שניידרמן, בנו של יושב ראש הקבוצה, חן שניידרמן, חדר לסל, החליק והתנגש בעוצמה בקיר הבטון שמאחורי הסל. הוא נחבל ופונה לבית החולים רמב”ם בחיפה, כשהוא סובל מדימום בראשו.

אחרי שנשאל בנוגע לשלום הילד שלו, שניידרמן האב מסר ל-ONE כי הבן עדיין מאושפז להשגחה בבית החולים, אך הרופאים אופטימיים בנוגע למצבו.

קירות הבטון, הנמצאים מאחורי הסל בחלק מאולמות הכדורסל בישראל, כולל בליגת העל לבוגרים, כבר עוררו בעבר תרעומת גדולה מפי שחקנים, מאמנים והורי שחקנים צעירים, שהתריעו על סכנה ממשית לפגיעה בגוף השחקנים.

צפו: רגע החבלה של איתי שניידרמן

יש לציין כי באולם בחוף הכרמל, בו נערך המשחק אתמול, ישנו מזרן דק בלבד כהגנה מקיר הבטון.