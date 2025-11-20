יום חמישי, 20.11.2025 שעה 20:18
ספורט אחר

נחתם הסכם שיתוף פעולה בין ישראל וקוסובו

הוועדים הפראלימפיים של שתי המדינות הגיעו להבנות של חיזוק הקשרים ביניהם, כשנשיאת הארגון הקוסוברי ביקרה בארץ: "מה שראיתי כאן ממלא אותי השראה"

אינס סמירי, ניומזה אמיני, מוץ מטלון ותמר זיו (קרן איזיקסון)
אינס סמירי, ניומזה אמיני, מוץ מטלון ותמר זיו (קרן איזיקסון)

הסכם שיתוף פעולה נחתם בין הוועדים הפראלימפיים של ישראל וקוסובו. ניומזה אמיני נשיאת הוועד של המדינה מהבלקן, הגיעה לארץ וחתמה היום (חמישי) על הסכם שיתוף פעולה עם מקבילה הישראלי משה מוץ מטלון. 

במסגרת ההסכם שני הוועדים יעבירו מידע רפואי, מחקרי, מדעי וטכנולוגי, ויקיימו מחנות אימונים משותפים, תחרויות, השתלמויות מאמנים, כנסים ומפגשים מקצועיים. במהלך ביקורה הייתה אמיני באימוני נבחרת החתירה ורוכבי אופני יד, וכן סיירה באתרי תיירות ובמקומות הקדושים.

משה מוץ מטלון אמר: "שמחתי שגב' אמיני נעתרה להזמנתי אחרי שפגשתי בה בכנס הבינלאומי שהתקיים לאחרונה בסיאול, והגיעה כאורחת שלנו לישראל. אני בטוח שהברית החדשה שנרקמה בינינו תביא תועלת לשני הוועדים ואני מקווה שנוכל לתרום מהידע והניסיון שצברנו, לוועד הצעיר של קוסובו, שמצטרפת לשותפים שלנו ביוון וקפריסין, ואני צופה שיהיו הסכמי שיתוף פעולה נוספים, חלקם מפתיעים”.

ניומזה אמיני: "אנחנו ארץ קטנה שמאוד מחויבת ומחוברת לספורט הפראלימפי, ומה שראיתי כאן ממלא אותי השראה. אעביר הלאה את המודל שראיתי פה. אני מודה לכם על האירוח החם ומקווה שתבואו גם אתם אלינו ותכירו את הספורט, התרבות והאנשים שלנו".

לטקס חתימת ההסכם הגיעו גם מ"מ יו"ר הוועד הפראלימפי הישראלי דודי וינרב, המנהל המקצועי של הוועד ד"ר רון בולוטין, שגרירת קוסובו בישראל אינס דמירי ושגרירת ישראל בקוסובו תמר זיו.

