יום חמישי, 20.11.2025 שעה 19:21
ליגה איטלקית 25-26
2412-2611אינטר1
245-1211רומא2
229-1711מילאן3
2210-1611נאפולי4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
159-1311לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20

איך יוצר תוכן הפך לסקאוט בקבוצה מהסרייה א'?

פליקס ג'ונסטון עקב וניתח שחקנים של צ'לסי ברשת 'X' (טוויטר), עד שקיבל תפקיד רשמי בקומו של פברגאס מהליגה האיטלקית: "הייתי נשאר ער עד 2 בלילה"

ססק פברגאס (IMAGO)
ססק פברגאס (IMAGO)

כולם ברשתות החברתיות מציגים את עצמם כמומחים, אך במקרה הבא זה אפילו נכון. קומו מהסרייה א’, שכרה לאחרונה את פליקס ג’ונסטון, בן 20 בלבד, כסקאוט בקבוצה הבוגרת. ג’ונסטון, שתפקידו הקודם היה בכלל יוצר תוכן על צ’לסי ב-’X’ (טוויטר לשעבר) ועסק בניתוח שחקני האקדמיה של המועדון, מצא את עצמו לפתע חלק ממערך הסקאוט של הקבוצה אותה מאמן ססק פברגאס.

ג’ונסטון סיפר כי הכול התחיל בתקופת הסגר בקורונה, כשחבר המליץ לו להצטרף לטוויטר כדי לדבר על כדורגל. הוא לקח זאת ברצינות, צבר עוקבים וגילה את אקדמיית צ’לסי, בזכותה התאהב בצפייה במשחקי הנוער ובמעקב אחרי הכישרונות הצעירים, ומשם החל לבצע סקאוטינג עצמאי.

“הייתי נשאר ער עד 2 בלילה לצפות בכוכבים צעירים כמו קנדרי פאאס ואסטבאו, ובמקביל חיפשתי בעצמי כישרונות חדשים”, אמר הבריטי הצעיר בראיון ל-’BBC’. “עם הזמן החלתי לקבל הכרה מאנשים מתוך עולם הכדורגל, מה שהפך את הסקאוטינג מסתם תשוקה לאפשרות מקצוע אמיתית”. בששת החודשים האחרונים הקריירה שלו זינקה, ובאפריל הצטרף כיועץ סקאוטינג למועדון הדני ויילה.

אסטבאו. היום הוא מככב בצאסטבאו. היום הוא מככב בצ'לסי (IMAGO)

מנהל הרכש של קומו, שהיה בעבר ראש מערך הנתונים באלקמאר, התרשם מציוציו של ג’ונסטון וחיפש סקאוטים צעירים וחדשניים. תשעה שבועות אחרי שהתחיל התמחות, קיבל את התפקיד באופן מלא. כיום, במקביל ללימודיו במילאנו, תפקידו הוא לנתח שחקנים שמתקבלים דרך מערכות הנתונים של המועדון, לצפות בהם ולהגיש דוחות מקצועיים.

ג’ונסטון מודה שהמסלול שלו אינו המסלול המסורתי לסקאוטינג, אך מדגיש שקומו הוא מועדון חדשני שמאמין בגישות מודרניות ובכישרון צעיר, והדבר מוכיח את עצמו, כשהקבוצה מדורגת במקום השביעי בעונתה השנייה בלבד בסרייה א’. מעתה, הניתוחים והדעות של ג’ונסטון יועברו ישירות לפברגאס ולא לעוקבי הרשתות.

