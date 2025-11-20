עוז בלייזר זומן לסגל הנבחרת במקומו של ליף

ביום שני הקרוב, נבחרת ישראל תפתח את אימוניה לקראת החלון הראשון במשחקי מוקדמות אליפות העולם 2027. אריאל בית הלחמי, מאמן הנבחרת, זימן לסגל 14 שחקנים שכולם יצאו עם הנבחרת לצמד המשחקים מול גרמניה בחוץ ומול קרואטיה, משחק ביתי שייערך בריגה.

מי שחזר לסגל אחרי היעדרות של שלוש שנים הוא שחקן מכבי תל אביב תמיר בלאט, וכמו כן בהתחלה זומן שחקן נוסף של הצהובים – כאשר מדובר בטי ג’יי ליף.

אלא שמכבי ת”א הודיעה היום (חמישי) כי ליף יחמיץ את המפגש נגד בולוניה במסגרת היורוליג, וזאת בעקבות מתיחה בשריר התאומים. לאור אי הבהירות באשר לכשירותו של ליף לקראת משחקי הנבחרת בשבוע הבא, הוחלט לצרף לסגל במקומו את עוז בלייזר.

הסגל המלא: בר טימור, רועי הובר, תמיר בלאט, קאדין קרינגטון, נועם יעקב, יאיר קרביץ, יובל זוסמן, נתנאל ארצי, גיא פלטין, גור לביא, איתי שגב, עוז בלייזר, רומן סורקין, עידן זלמנסון.