כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
123-144באיירן מינכן1
120-114ארסנל2
121-114אינטר3
103-104מנצ'סטר סיטי4
95-144פאריס סן-ז'רמן5
92-104ניוקאסל6
92-84ריאל מדריד7
94-94ליברפול8
96-84גלאטסראיי9
82-74טוטנהאם10
77-124ברצלונה11
76-94צ'לסי12
75-84ספורטינג ליסבון13
711-134בורוסיה דורטמונד14
77-84קרבאח אגדם15
75-34אטאלנטה16
69-104אתלטיקו מדריד17
57-94פ.ס.וו. איינדהובן18
56-44מונאקו19
55-24פאפוס20
510-64באייר לברקוזן21
410-84קלאב ברוז'22
411-74איינטרכט פרנקפורט23
49-44נאפולי24
35-64מארסיי25
38-74יובנטוס26
39-44אתלטיק בילבאו27
312-44אוניון סט. ז'ילואז28
28-54בודה גלימט29
28-24סלביה פראג30
29-24אולימפיאקוס31
16-24ויאריאל32
112-44פ.צ. קופנהאגן33
111-24קייראט34
08-24בנפיקה ליסבון35
014-14אייאקס36

שחקן ברצלונה שסירב לשחק במשחק נגד אינטר

הזוי: בביוגרפיה 'לבנדובסקי האמיתי', נטען כי כריסטנסן לא היה מוכן לעלות למגרש במהלך חצי הגמר הסוער של ליגת האלופות בעונה שעברה. הסיפור המלא

|
ראפיניה מאוכזב אחרי ההפסד לאינטר (IMAGO)
ראפיניה מאוכזב אחרי ההפסד לאינטר (IMAGO)

אחרי הסערה על פרסום הציטוט מספר הביוגרפיה על רוברט לבנדובסקי, ‘לבנדובסקי האמיתי’, בו נכתב כי ברצלונה ביקשה מהחלוץ שלה להפסיק להבקיע לקראת סיום עונת 2022/23, סיפורים נוספים יוצאים מהכתוב, כולל אחד שעורר היום (חמישי), סערה נוספת בקטלוניה.

לפי הספר, שחקן בארסה לכאורה סירב להיכנס למגרש ברגעים המכריעים של משחק הגומלין בין אינטר לבלאוגרנה בשנה שעברה בליגת האלופות, בדקות בהן אלופת ספרד הייתה זמנית בדרכה לגמר אחרי שערו של ראפיניה.

האירוע התרחש כאמור בשלבי הסיום של המשחק, כאשר הקבוצה האיטלקית תקפה בכל הכוח על מנת להשיג את השוויון ולהגיע להארכה. האנזי פליק פנה לספסל לכיוון אנדראס כריסטנסן, אך האחרון השיב שהוא לא יכול לעלות כי “כואב לו הגב”, הגרמני לא היה משוכנע שהבלם באמת פצוע, אך לא היה לו זמן להתלבט משום שזו כבר הייתה הדקה ה-89. 

אנדראס כריסטנסן. סירב לעלות למגרש (IMAGO)אנדראס כריסטנסן. סירב לעלות למגרש (IMAGO)

ההמשך ידוע, פליק החליט להכניס את רוברט לבנדובסקי, שלא היה כשיר ב-100%, במקומו של פראן טורס, על מנת שיהיה יותר כוח פיזי במגרש, אך זה לא עזר, בארסה ספגה את השוויון הכואב והפסידה את המשחק בהארכה. לא מדובר בפעם הראשונה שהבלם הדני מפספס משחקים מכריעים בגלל כאבים, כשאוהדי הקטלונים וגם אוהדי צ’לסי מכירים את התופעה הזאת אצלו. 

