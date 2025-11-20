יום חמישי, 20.11.2025 שעה 17:24
כדורגל ישראלי

אימון מלא לבליץ', 9 שחקני מכבי ת"א יחזרו בשני

קשר הצהובים שוב התאמן עם חבריו, גם באימון הרציני יותר שנערך עם חזרת הצוות המקצועי בראשות לאזטיץ' לקריית שלום. שחקני הנבחרות קיבלו חופש ארוך

כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)
כריסטיאן בליץ' (Picture by Pedja Milosavljevic)

מכבי תל אביב ערכה היום (חמישי) אימון נוסף בקריית שלום, כאשר אחרי שאתמול העביר אותו צוות ממחלקת הנוער והיה זה אימון קל יחסית, הבוקר כבר העבירו אותו המאמן, ז'רקו לאזטיץ', והצוות שלו שחזרו לישראל כפי שתוכנן מראש.

אם אתמול האימון שנערך היה קל מאוד, היום כבר נערך אימון רציני יותר וגם אותו השלים הקשר הסרבי, כריסטיאן בליץ', שנראה כי הפציעה כמעט מאחוריו לגמרי.

זוהי עוד אינדיקציה טובה עבור מכבי ת"א בכל הנוגע לכשירותו של הקשר הסרבי לקראת חידוש ליגת העל וכמובן המשחק נגד ליון, אשר יתקיים בעוד שבוע. אולם, כפי שכבר דווח אתמול, עדיין לא הוחלט אם הוא ישחק בליגה האירופית או ישולב לדקות מועטות אחרי שהיה חשש גדול מאוד מהפציעה שלו כאשר התרחשה.

זז'רקו לאזטיץ' (שחר גרוס)

בתוך כך, גם היום יש לציין האימון לא היה בסגל מלא והיו בו שחקנים רבים מהנוער כמו עילאי בן סימון, לירן שפיגל ועוד.

הצוות המקצועי העניק מנוחה לתשעת השחקנים הבינלאומיים שהיו בנבחרות, כשמדובר במנוחה ארוכה יותר, והוחלט כי הם יצטרפו לאימונים עם שאר הקבוצה בתחילת השבוע הקרוב, ביום שני. רק אז אפשר להגיד יתחילו ההכנות למשחק נגד ליון בהילוך גבוה יותר.

