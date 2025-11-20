המועמדים מול מרכוס לתפקיד מנכ"ל איגוד הכדוריד

גל לב רן, גיא פורטניאגין ועדלי מרכוס - אלו שלושת המועמדים לתפקיד מנכ"ל איגוד הכדוריד, כך נודע ל-ONE לאחר סגירת הקול הקורא להגשת המועמדות היום (חמישי).

גל לברן היה מנכ"ל איגוד האתלטיקה בעברו, גיא פורטניאגין עבד בהתאחדות לכדורגל והיה מנהל אגף הנבחרות, ועדלי מרכוס שימש כמנכ"ל מכבי תל אביב ומנכ"ל מנהלת הליגה בכדורסל.

השלושה הגישו את מועמדותם לתפקיד מנכ"ל איגוד הכדוריד הבא, וכעת הכדור עובר לוועדת האיתור, בה יישבו יו"ר האיגוד עידן מזרחי, ביחד עם חברי ההנהלה דודי פלח וצחי וייס.

וילי רוטנשטיינר ומימין גיא פורטניאגין (איציק בלניצקי)

כבר כמה שבועות שהמועמדות של עדלי מרכוס לתפקיד מנכ"ל האיגוד ידועה והפרטים מולו כבר סוכמו. באיגוד הכדוריד מכחישים זאת, אך לאחרונה היו"ר עידן מזרחי ישב לצידו במשחק כדוריד, כך שההליך לא נראה סדור לכאורה.

באיגוד טוענים כי הם פועלים בשקיפות ובהתאם להוראות הדין בליווי ייעוץ משפטי, אך יהיה מעניין לראות מה יחליט לעשות עו"ד רועי רוזן עם הליך מינוי המנכ"ל הבא, משום שבדרך כלל הוא מקפיד על כך.

עידן מזרחי (הדר ואן קולא, איגוד הכדוריד)

בעקבות כך שהיו"ר עידן מזרחי ישב לצידו של המנכ"ל המיועד עדלי מרכוס בעיצומו של ההליך לבחירת המנכ"ל הבא, יועצים משפטיים בכירים שאליהם פנתה מערכת ONE טוענים כי "עידן מזרחי חייב לפסול עצמו ולא יכול להישאר כחבר בוועדת האיתור".