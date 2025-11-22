"חלמתי ללכת אחורה, לא יהיה עוד לוזון כמאמן"

קרוב לשנה וחצי, ליתר דיוק, מאז זכייתה של מכבי פתח תקווה בגביע המדינה לאחר 72 שנים, אבי לוזון לא דיבר. גם המצב במדינה עשה את שלו וההתחייבות שלו לדבר רק לאחר שיוחזרו כל החטופים החיים וכמעט כל החטופים החללים, התקיימה השבוע.

בסופו של דבר, דווקא לאחר הזכייה, לוזון עבר את מה שהוא מגדיר "העונה הגרועה ביותר" מאז שהוא במועדון. עונה שכללה ירידה לליגה הלאומית, עונה בה הוא נאלץ להציב על הקווים את בנו תמיר לוזון ועונה שבניגוד ללא מעט שנים לאחרונה, לא כללה מכירה מרשימה של שחקן בית.

אבל כשאבי לוזון מדבר, הוא עושה זאת ללא פילטרים: בראיון בלעדי ל-ONE הוא מספר על השיקולים בקיץ האם לחזור לקדמת הבמה, עתידה של מכבי פ"ת, מכירות השחקנים, הסולחה עם רן קוז'וק ואלונה ברקת והמשך תפקידו של יו"ר ההתאחדות וחברו שינו זוארץ.

אבי לוזון (חגי מיכאלי)

עוד הוא מדבר על תפקודו של האחיין גיא לוזון כמאמן הצעירה, האם היה סיכוי להדיח את נבחרות ישראל מאירופה, הקמפיין של רן בן שמעון, ההצעות על עידן טוקלומטי, האם יהיה עוד לוזון במכבי פ"ת, הגדלת הזרים והטיפ שלו לכדורגל הישראלי.

לא דיברת קרוב לשנתיים.

"אני לא חושב שהייתי צריך לדבר. בראיון לאחר המשחק כשירדנו ליגה, שאלו אותי אם אני עצוב. אמרתי מה זה העצב שלי לעומת עצב משפחות החטופים החיים והחללים ואמרתי שאדבר רק כשהם יחזרו. לשמחתי כל החטופים החיים חזרו ונותרו עוד שלושה חללים, שאני מקווה מאוד שיחזרו בימים הקרובים".

אתה לוקח את הכדורגל היום בפרופורציות אחרות?

"בשנתיים האחרונות בפירוש כן. אני לא לוקח כל משחק כאילו הוא חיים ומוות. כדורגל הוא רק ספורט וגם אם חס חלילה ירדנו ליגה כמו שקרה לנו, זה אסון כלכלי ולא פיזי".

איך אתה רואה את העונה שלכם עד עכשיו?

"בסדר, רק בסדר. הציפיות שלי היו להיות עם עוד שש נקודות לפחות".

שחקני מכבי פתח תקווה (שחר גרוס)

בקיץ לקחת מעט את הזמן עם מינוי מאמן. לא היית שלם?

"זה ממש לא נכון. אם לא הייתי שלם הוא לא היה נשאר. התעכבתי כי רציתי לראות לאן אני הולך: לאיזה כיוון אני מוביל את מכבי פ"ת. להזכירך, בקיץ הקודם רציתי לקחת צעד אחורה ובקיץ הזה רציתי לעשות חושבים עם עצמי אם אני רוצה לחזור לקדמת הבמה ב-100%. הבנתי שאין לי ברירה ושאני חוזר, וברגע שהחלטתי שהכול עליי ועל כתפיי, אז המעורבות שלי תהיה בכל הנושאים במכבי פ"ת. סגרתי איתו את התנאים והתחלתי לסגור גם את נושא השחקנים".

למה היו שיקולים שלא להיות בקדמת הבמה? נמאס לך?

"מתבגרים, אבל אין ברירה. השנה שעברה מבחינתי הייתה השנה הגרועה ביותר והיה בה גם נזק מקצועי וגם נזק כלכלי. הבנתי שאין לי ברירה. לא הייתה לי מחשבה על איך אני חוזר לליגת העל כמו בשנים האחרונות וכלכלית ידעתי שאין לי קופה מלאת מזומנים כי בזבזתי אותה בשנה הקודמת ולא מכרתי אף שחקן מן הסתם. ידעתי שאצטרך להתמודד עם הכול".

בכמה אחוזים היום אתה שלם להיות במכבי פ"ת מבחינת הרצון?

"אין שאלה של רצון, אני בפנים 101% כל עוד אלוהים ייתן לי בריאות וכוח. אני קורא כל פעם שמגיע משקיע כזה או אחר מחוץ לכדורגל או לכדורסל. ביום שיבוא משקיע רציני, אשמח שהוא ייקח את הנטל ממני".

היו התעניינויות בקיץ?

"לא היה אף אחד. היו שיחות, אבל לא שום דבר תכליתי. בסוף, כשבן אדם צריך לחתום על הצ'ק, ראית שהוא נעלם".

מכבי פ"ת יכולה בלי אבי לוזון?

"כרגע לא. מתי היא תוכל? כשיבוא מישהו שיש לו גם את היכולת הניהולית וגם את היכולת הכלכלית. ורק אני אחליט אם יש לו את זה או לא".

אבי לוזון עם האריס וסוכניו, עידן כסף וגלעד קצב (פרטי)

אתה מכין כבר את היום שאחרי?

"לא, אין לי מה להכין. כשיגיע הבן אדם, אפשר יהיה לשבת איתו ולהכין. אם לא יהיה בן אדם כזה, נצטרך לחכות ששינו זוארץ יסיים את תפקידו בהתאחדות לכדורגל".

אם אתה עכשיו צריך לשווק את מכבי פ"ת לרוכש פוטנציאלי, מה תציג לו?

"מפעל חינוכי גדול והאקדמיה הטובה בישראל לקידום שחקני כדורגל ולייצור".

אותה אקדמיה מייצרת למכבי פ"ת לפחות שניים או שלושה שחקני הרכב וזו חתיכת מתנה. ועדיין, אתם יורדים ליגה ארבע פעמים ב-13 שנים. למה?

"למה אתה לא שואל איך מכבי פ"ת, הקבוצה עם התקציב הצנוע והניהול המדהים, מחזיקה משנת 1990 ועד היום, שאלו 35 שנים, 31 שנים בליגת העל? ככה אני מסתכל על זה. אתה מסתכל על 10% מהכוס הריקה, אני מסתכל על 90% מהכוס המלאה".

דיברת על כך שלא מכרת שחקנים. מנספורד התעניין בעבר בדזנט ובעוד שחקן, היו התעניינויות כאלה ואחרות. אתה לא מצטער שלא מכרת קודם? כי עכשיו הם משחקים בליגה הלאומית ויש ירידה טבעית.

"לא. אני לא מסכים איתך על ירידה: (גיא) דזנט פתח את העונה מצוין עד שהוא נפצע וכשהוא נפצע, המחליף (עומר שירזי) תפס את מקומו. עכשיו הוא צריך לחכות לקבל את הצ'אנס המחודש. אני לא מצטער שלא מכרתי את דזנט, לא את ניב יהושע, לא את (לירן) חזן ולא את עידו כהן. הם העתיד של מכבי פ"ת ואם הייתי מקבל הצעה שאני לא יכול לסרב לה, ואל תשאל אותי סכומים כי לא אגיד לך, אז הייתי מוכר אחד מהם.

"אבל גם אם מישהו היה בא עכשיו ואומר לי: ‘אני רוצה את ארבעתם’ ובכוונה אגזים, תמורת 25 מיליון אירו, אני לא מוכר את כולם. אני חושב שגם כדי למכור צריך שכל והייתי מוכר במקסימום שחקן אחד אם הייתה הצעה לא נורמלית. אני קודם כל רוצה להחזיר את הקבוצה לליגת העל, עם כל זה שזה גורם לי להזרים עוד ועוד כספים".

אתה לא חושב שכיום הערך שלהם יורד?

"לא. אני ראיתי השבוע את המשחק של הנבחרת הצעירה מול הולנד ושניים מהיותר טובים היו עידו כהן וניב יהושע. מה הזמן המתאים שלהם? בסוף השנה וגם, רק אחד מהם. לא החלטתי מי זה, מי שאקבל עליו את ההצעה הכי גבוהה שנראית לי יוצאת מן הכלל. אשתדל כמו תמיד, שזו תהיה מכירה לחו"ל".

עידו כהן. חלק מהעתיד של מכבי פ"ת (שחר גרוס)

לא קיבלת אף הצעה שקרובה למה שדרשת?

"בתחילת העונה הייתה את ההצעה מהפועל ב"ש אבל היא לא הבשילה. למה הכחשתי? כי בסכומים שהציעו לי מבחינתי זו לא הצעה".

אז איך מכבי פ"ת מתקיימת כלכלית כיום ללא מכירת אף שחקן לאחרונה?

"באמצעות אבי לוזון. אני לא ארקדי גאידמק אבל יש לי את היכולות להביא כסף, לגייס כסף ולהזרים כסף. הלוואת בעלים כזאת או אחרת".

מה המטרות כיום של מכבי פ"ת?

"לעלות ליגה. אחרי זה? להישאר באמצע הטבלה נקרא לזה כך. אני רוצה פלייאוף עליון, אבל אני גם ריאלי. הכוונה שגם אם לא נעפיל לפלייאוף העליון, לא יהיו דפיקות לב בדרך".

ניב יהושע. ההצעה לא הבשילה (שחר גרוס)

בוא נחזור לעונה הקודמת, מה שהגדרת כעונה הכי קשה מקצועית. בוא נדבר על מה שנעשה בה ואני מתחיל בזכייה בגביע שהגיעה אחרי 72 שנים. איך קורה שמכבי פ"ת יורדת ליגה שנה לאחר מכן? לא מדבר כבר על מנויים שכיוונת לכמה אלפים.

"מנויים אף פעם לא היו האישיו במכבי פ"ת. בכל שנה יש 300 מנויים ואף פעם לא נבניתי על זה. חשבתי שאולי זה ייתן לנו איזשהו פוש להגדיל את הכמות אבל זה לא הצליח. הקהל של מכבי פ"ת כמו רוב הקהלים בארץ הוא קהל של הצלחות, שלא אוהב לשלם ורוצה בחינם. אף פעם לא בניתי שקהל האוהדים יחזיק את מכבי פ"ת כלכלית. כן בניתי שזה ייתן פוש מקצועי וטעיתי עם כל הצד המקצועי.

"חלמתי שאקח גביע ואלך צעד אחורה ונתתי את המושכות לטל בן חיים בצד המקצועי ביחד עם אופיר לוזון בצד הניהולי. זה לא הצליח, למה? אני אשם. זה לא משנה וזו כבר היסטוריה. בגלל זה קרה מה שקרה ונגמר. אני לא בא לשפוט אף אחד ובטח לא את טל בן חיים, כי הוא היה חסר ניסיון. עשיתי טעות שהסכמתי למנות מאמן חסר ניסיון (דן רומן) ומפה הכול התגלגל".

דן רומן (ראובן שוורץ)

היה לך את רן קוז'וק ביד וקצת חיכיתם.

"קוז'וק לא רצה להישאר. לא עיכבנו שום דבר ורק אני דיברתי איתו. אספר שוב את הסיפור שביום שישי, אחרי שביום חמישי בערב זכינו בגביע, צלצלתי אליו ואמרתי לו: ‘רן, התקשורת תכף תשגע אותך. תגיד לי את האמת אם אנחנו חותמים בראשון’. הוא אמר לי שכן. ידעתי שתכף יוצאת הודעה מהפועל ב"ש שאליניב ברדה מסיים את תפקידו ואמרתי לו שאני בטוח שאלונה תפנה אליו כי אני מכיר את הדעה שלה עליו. הוא אמר לי: ‘אני לא הולך לשום מקום’.

"בשבת, קרה מה שקרה עם דודו דהאן הסוכן שלו ואני לא יודע עם מי עוד. בגלל זה כעסתי עליו ולא דיברתי איתו למרות שהיינו ביחסים מצוינים. לאחרונה, הייתה את החתונה של הבן של אלונה ברקת, הוא בא אליי וזה היה לפני ראש השנה. אמרתי לו מחול לך וזהו. אני כבר לא כועס, לסחוב כעסים זה לא בריא".

השתנית? על קובי רפואה אתה סוחב כעסים כבר שמונה שנים.

"לא סוחב שום כעסים. קוז'וק ניגש אליי, התנצל ונגמר הסיפור. כל מי שיבוא ויגיד לי סליחה אגיד לו שאני מוחל. סולחה עם קובי? אין צורך בסולחה. פגשתי את קובי רפואה בשבעה של הנכדה של שלמה שרף ז"ל, לחצנו ידיים ונגמר העניין. לא צריך להתחבק ולהתנשק. לא רבנו, לא הלכנו מכות. כעסתי נקודתית, הוא לא הבין את זה והכול בסדר. שיהיה בריא".

רן קוז'וק. התנצל בפני אבי לוזון (רדאד ג'בארה)

ואיפה זה עומד עם אלונה?

"אנחנו כבר מדברים, הכול בסדר. אם זה חזר לפעם? אני לא יודע איך לבדוק את זה. אנחנו ביחסים טובים וזהו".

דיברנו על בן חיים, אופיר ורומן. הקושי הכי גדול שלך, היה תמיר הבן שלך. לא רצית למנות אותו ובסוף הוא הגיע ועזב אחרי כמה מחזורים.

"ועד היום אני מצטער שהסכמתי. טל בן חיים שיגע אותו והוא בא אליי ושיגע אותי. אמרתי לו: ‘אני לא רוצה שתאמן בוגרים’. עד היום אני אומר שאני לא רוצה שהוא יאמן בוגרים".

אבל הוא מוכשר. איך הוא יתפתח?

"שלא יתפתח. אני יודע שהוא כישרוני, אבל אני לא רוצה שהוא יאמן קבוצת בוגרים. תמיר לוזון המאמן היחיד שהביא אליפות לקבוצת הנוער של מכבי פ"ת ויותר מכך, הוא אפילו הביא שתי אליפויות. שיהיה מאמן בנוער, שיהיה מנהל מקצועי בעתיד, שיילך לכיוונים האלה. להיות מאמן בוגרים זה לא ג'וב שתורם לבריאות המאמן".

תמיר לוזון. היחיד שהביא אליפות לנוער של מכבי פ"ת (ראובן שוורץ)

איך אתה מגדיר את התקופה שלו פה?

"הוא לא הצליח, אין ספק".

איך הוא מרגיש היום?

"שלטובת הבריאות שלו והבריאות של אבא שלו הוא עזב".

לא יהיה עוד בן למשפחת לוזון שישמש כמאמן קבוצת הבוגרים של מכבי פ"ת?

"כל עוד אני חי אז לא. אין עוד לוזון שהוא פוטנציאל כרגע לאמן את קבוצת הבוגרים ואני מקווה שגם לא יהיה".

"מאמן מהיותר טובים במדינת ישראל". גיא לוזון (רדאד ג'בארה)

אפרופו לוזון, גיא לוזון. איך אתה רואה את מה שקורה איתו בנבחרת הצעירה?

"גיא לוזון הוא מאמן מהיותר טובים במדינת ישראל ועל זה אין ויכוח. הבעיה היחידה שלו היא ששם המשפחה שלו הוא לוזון. כשרצו פעם לתת סטירה לעמוס לוזון או לאבי לוזון ולא יכלו כי לא ספרנו אותם, נפלו על הילד, על גיא לוזון. זה פשוט כל ההיסטוריה. בעובדות הוא רשם הישגים שאיך הוא אומר? בעוד 40 שנים, כשהוא יהיה בקבר, אם יהיה מישהו שיגיע להישגים הללו, שיבואו ויגידו לו.

"הוא הגיע לאולימפיאדה אחרי 48 שנים שאף אחד לא הגיע, הוא הגיע לחצי גמר יורו הצעירות שאף אחד לא הגיע. הוא ניצח את אנגליה ב-2013 באליפות אירופה לנבחרות צעירות ואמר שבעוד 30 שנים נבחרת ישראל לא תנצח את אנגליה. אז עברו כבר 12 שנים ואני אומר לך שזה לא יקרה. גם בפעם הבאה שנבחרת ישראל תשחק בשלב מוקדמות עם נבחרת הולנד ותוציא ארבע נקודות מתוך שש אפשריות, גם תבוא ותגיד לי כי זה לא יקרה. בנוסף, כמו שהוא אומר, יש סעיף עובדות: גיא לוזון הביא את מכבי פ"ת למקומות השני והשלישי בליגת העל וגם לשלב הבתים בליגה האירופית: דבר שלא קרה לפניו ולא קרה אחריו".

אז מחפשים אותו? הרי הוא ניצח משחק אחד ביותר מעשרת האחרונים.

"בקמפיין הקודם לקחו לו את כל השחקנים. אמרתי לו שהמזל שלו שבקמפיין הזה, בחודש מרץ שיגיע, אין משחקים לנבחרת הבוגרת אחרת היו לוקחים לו את השחקנים שוב שלא יצליח".

אתה יודע מה הדיבור. משפחת לוזון קרובה להתאחדות, לשינו, אז הכי קל.

"עזוב שטויות. שינו לקח לו את השחקנים, לנבחרת הנוער של אופיר חיים ולנבחרת הבוגרת והשאיר אותו בלי שחקנים. אני לא מכיר מנצח על תזמורת שיכול להצליח בלי נגנים".

בעוד קרוב לשנה הוא מסיים בנבחרת הצעירה ורוצה לחזור לאימון קבוצות.

"שמעתי את זה. הוא יכול לחזור לעשות סיבוב שני בכל הגדולות אם הוא ירצה והן ירצו. זה הדבר האחרון שמטריד אותי, אבל אם הוא היה שואל אותי הייתי אומר לו לפרוש מאימון גם כן כי חבל על הבריאות. אני חושב שזה מקצוע נוראי, הכי גרוע בעולם. מזוכיסטים, סובלים, אלא אם מישהו לוקח את זה על הדרך כדי לקחת כמה לירות וללכת".

איך התפקוד של המאמן שלך כיום נועם שוהם?

"100%. חיכו בפינה? אז חיכו. ניסו לדבר על מעמדו כדי להגיד שעוד מאמן הוחלף בליגת הלאומית ושהוחלפו שבעה או שמונה מאמנים. זה נהיה ספורט לאומי. במקום שהתקשורת תגנה את תופעת פיטורי המאמנים ושיפטרו מאמן רק כשאין ברירה, לקחו את זה כספורט לאומי לפטר מאמנים".

נועם שוהם. "אמרתי לו שלא יישמע לכל הרעשים" (חגי מיכאלי)

היה את המשחק בעפולה בו ירדת לדשא בסיום והלכת אחריו. זה לא התפרש טוב.

"מה אכפת לי איך מפרשים דברים? גם כשהפסדנו לכפר קאסם בבית, ירדתי בשקט לחדר ההלבשה, אז מישהו אמר שאני הולך לפטר אותו. לא חשבתי על זה בכלל לשנייה אחת ואני אפילו אגיד לך דבר נוסף: אמרתי לנועם שלא יישמע לכל הרעשים ושלא משנה מה יהיה, את הסיבוב הראשון לפחות הוא יסיים. אמרתי לו את זה במחזור השני ולא עכשיו".

עצוב לך שבמשחקים של מכבי פ"ת כיום יש אפילו פחות אוהדים? כמה מאות בודדות?

"אני לא ספרתי אם יש מאה יותר או מאה פחות. אלו אותם 400-500 שתמיד היו באים, אולי מאה פחות עכשיו. לפעמים זה לטובה, כי בדקות שלקבוצה לא הולך, אותם מאה היו שורקים בוז ומלחיצים את השחקנים. היום אין את זה".

לא מטרידה אותך הקמת קבוצת האוהדים?

"מטרידה אותי? למה זה צריך להטריד אותי?"

אוהדי מכבי פתח תקווה (חג'אג' רחאל)

היו קבוצות אוהדים שהצליחו והגיעו לאותה ליגה עם קבוצת האם או התמזגו איתה.

"זה לא יקרה, אין סיכוי".

אתה לא מתחרט על כל ניסיונות ההסדר ביניכם שלא צלחו?

"על מה אתחרט? הם הלכו, שיהיו בריאים. אין עמק שווה, אין על מה לדבר וחבל על הזמן. אני מאחל להם בריאות והצלחה".

בוא נדבר על ההתאחדות. כמה מוחשי היה להדיח את ישראל מהמשחקים באירופה?

"הכול שטויות ואמרתי את זה כל הזמן. לא היו מעיפים את ישראל, אופ"א לא קובעת אם להעיף את ישראל ומי שקובעת היא פיפ"א. פיפ"א העבירה את המשרדים שלה לארה"ב, ג'יאני אינפנטינו, שאני מכיר אותו אישית כמי שהיה מנכ"ל בתקופתי באופ"א, מקורב מאוד לדונאלד טראמפ. טראמפ שומר עלינו ואין סיכוי שיעיפו את ישראל. תתקדם".

ג'יאני אינפנטינו. אין סיכוי שיעיף את ישראל (IMAGO)

אבי לוזון חסר כיום לליגת העל?

"לא. אני לא צריך לספק עניין. אבי לוזון חסר רק לילדים שלו ולנכדים שלו אם הוא לא נמצא בבית".

נבחרת ישראל. מתי נעלה לטורניר גדול? מה דעתך על רן בן שמעון שאימן כבר במכבי פ"ת בעבר?

"רן בן שמעון מאמן טוב שנתנו לו קדנציה של ארבע שנים. לדעתי, בקמפיין הזה הוא לא עשה שום דבר חיובי ושום דבר שלילי. הוא עשה בדיוק מה שאתה היית עושה אם היית מאמן. ניצחנו את שתי הקטנות, אסטוניה ומולדובה, והפסדנו לגדולות. גם אתה היית מפסיד ובוא נגיד שאם היינו בלי מאמן, היינו מנצחים את אלה ומפסידים לאלה. אולי זה היה שכר לימוד שלו באופן אישי לדעת ולארגן נבחרת. אגיד דבר פשוט: נבחרת ישראל חייבת להגיע ליורו 2028.

"למה היא חייבת להגיע? יש 24 נבחרות שיהיו ביורו, ולמונדיאל יותר קשה להגיע כי יש רק 16 כרטיסים מאירופה. גם בתקופתי וגם קצת אחריי, ישראל הייתה סביב המקומות 20-24. הגדלנו את מספר הנבחרות מ-16 ל-24, לאחר שהסברתי למישל פלאטיני שחייבים לתת עוד צ'אנס לעוד שמונה נבחרות בינוניות או קטנות כי אחרת הן מעולם לא יהיו ביורו. נבחרת ישראל חייבת להיות ביורו 2028, גם אם אני מאמן, אתה מאמן, רן בן שמעון מאמן, גיא לוזון מאמן או שינו זוארץ מאמן. אם לא נהיה ביורו 2028, זה כישלון ענק".

רן בן שמעון. "אם לא נהיה ביורו 2028 זה כישלון ענק" (ראובן שוורץ)

הוא צריך להמשיך לעוד קמפיין?

"הוא צריך להמשיך לעוד קמפיין וללמוד את הטעויות שהוא עשה בקמפיין האחרון. להגיע מושלם מבחינתו, לבחור נכון את השחקנים ולהעמיד נכון את הנבחרת. אנחנו עוד לא יודעים את ההגרלה, אבל מה שלא יהיה הוא חייב להגיע ליורו".

אמרת שהוא צריך להגיע מוכן לקמפיין הבא. מה ראית בקמפיין הזה?

"זה לא משנה. לא היה שום דבר בולט לשלילה או לחיוב".

אפרופו נבחרת. בוא נדבר על עידן טוקלומטי, שמפתיע את כולם בארה"ב.

"טוקלומטי הוא כוכב עליון. יש לו את היתרון שחסר לנו היהודים, מבחינת הגנים של אבא שלו. יש לו יתרון פיזי אדיר: הוא מהיר מאוד, אבל גם קופץ לגבהים ויש לו יכולות ארוביות ואן-ארוביות. הבעיה שלנו היא שאנחנו עם הספר ולא עם הספורט. אני חושב שהוא יוביל את נבחרת ישראל בקמפיין הבא".

עידן טוקלומטי. "כוכב עליון" (רויטרס)

אז אתה לא מופתע מההצלחה שלו עד עכשיו.

"לא רק שאני לא מופתע: הייתי בטוח בזה, גם כשחלק אמרו שאני מגזים ושאני מנפח לצורכי מכירה. היום אני יודע שאם הקבוצה שלו הייתה רוצה למכור אותו, היא כבר יכולה הייתה לעשות את זה ביותר מ-10 מיליון אירו כי היו הצעות מאירופה. מאיפה? לא הרבה קבוצות יכולות לשלם מעל 10 מיליון אירו אז תחשוב לבד".

שני שחקני מכבי פ"ת נמצאים גבוה בטבלת מלך השערים ב-MLS: טוקלומטי ותאי בריבו.

"כל מי שגדל באקדמיה של מכבי פ"ת לדורותיה והגיע למצב שמכרנו אותו לחו"ל, מצליח. זה לא משנה אם זה טוקלומטי, ליאל עבדה, תאי בריבו, מנור סולומון. כולם מצליחים".

מה דעתך על הגדלת הזרים?

"לא קבעתי בהחלטות כי זו ליגת העל, אבל התנגדתי ואמרתי את דעתי. קח לדוגמא את מכבי חיפה: שמונה זרים, ארבעה מתאזרחים. איפה אתם רוצים שהשחקן הישראלי ישחק? על איזה פייר פליי מדברים? יש פה 12 זרים. על מה עלי מוחמד הוגדר כישראלי? קורנו? אני כבר לא זוכר את כל השמות. השוער אפילו. זה נראה לך הגיוני? לי לא נראה הגיוני שבמדינת ישראל ובליגה הישראלית צריכים להיות 10-12 זרים בפועל".

עלי מוחמד (שחר גרוס)

יבואו ויגידו שבליגה הקפריסאית אין הגבלת זרים.

"ראינו איך הצליחה נבחרת קפריסין. היא בדרג 5 ותרד לדרג 6. אם אנחנו רוצים להיות בדרג 6? אין בעיה, תעשו 20 זרים".

אלונה שכבר אמרנו שקרובה אליך, הייתה בעד.

"היא רצתה, יענקל'ה שחר רצה, במכבי ת"א רצו ולכן זה עבר".

אתה בעד צמצום הליגה?

"אני חושב שדווקא צריך להגדיל את הליגה ל-16 קבוצות. מצד אחד רוצים 10-12 זרים, וההצדקה היא לכאורה כדי שהקבוצות יצליחו באירופה. אבל ראו איזה פלא: עם אותם שמונה זרים והמתאזרחים, מכבי חיפה עפה מאירופה, הפועל ב"ש עפה, מכבי פ"ת עפה והיחידה שעולה בכל שנה לשלב הבתים היא מכבי ת"א. אז כנראה שהגדלת הזרים לא סייעה".

אלונה ברקת. רצתה את הגדלת הזרים (רדאד ג'בארה)

אבל זה נכנס לתוקף רק מהשנה.

"נראה אם בשנה הבאה הקבוצות הללו לא יעופו מאירופה גם".

בסוף השנה יש בחירות להתאחדות לכדורגל. שינו זוארץ חברך ימשיך?

"הוא ייבחר, שלושה סימני קריאה".

הוא עושה עבודה טובה?

"הוא עושה דברים טובים וצריך לעשות דברים עוד יותר טובים. הקדנציה השנייה שלו תהיה כמו הקדנציה השנייה של טראמפ בארה"ב: הוא לא יצטרך לעשות שיקולי בחירות כי זו גם ככה תהיה הקדנציה השנייה והאחרונה שלו. הוא יצטרך לעשות רק את מה שהוא חושב לנכון וטוב לכדורגל הישראלי. סוף פסוק נקודה".

שינו זוארץ. "יש הרבה מה לעשות בפיתוח הכדורגל" (ראובן שוורץ)

מה עוד נשאר לו לעשות?

"ברוך השם יש הרבה מה לעשות בפיתוח הכדורגל. כשעופר עיני הגיע בזמנו להיות יו"ר ההתאחדות לכדורגל, הוא שאל אותי מה לדעתי צריך לעשות. אמרתי לו שהוא ייזכר לטובה רק על דבר אחד: אם הוא יצליח להביא למצב שמספר הילדים שרשומים בהתאחדות כשחקני כדורגל יגיע ל-100,000. בזמני היו 40,000 ועד היום יש אותה כמות פחות או יותר, כולל הנשים שרשומות בהתאחדות. הדבר הכי חשוב: אני מאחל לכך שהמשחקים יחזרו לארץ ושיהיה שקט במדינה".