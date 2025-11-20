אלבה: אין השוואה הגיונית בין מסי ללאמין ימאל

ג'ורדי אלבה התראיין בתוכנית "אל לרגרו", שם דיבר על עברו, על ההווה שלו (לפני כמה שבועות הודיע שיפרוש בסוף העונה) ועל עתידו. בנוסף, הוא התייחס להשוואה בין לאמין ימאל לליאו מסי ולביקורו של הפרעוש בקאמפ נואו לאחרונה.

"מצד אחד, אני מתגעגע. בסוף, זה מה שעשית כל החיים שלך. החיים כאן רגועים יותר. הלחץ התקשורתי פחות אינטנסיבי מאשר בארה"ב. אבל אני מאוד מרוצה מהחוויה. לא נשאר לי הרבה זמן. עכשיו אחזור לברצלונה. החוויה מבחינה משפחתית הייתה טובה מאוד. וגם מבחינה מקצועית. אבל איכות החיים בספרד היא יוצאת מן הכלל. זה שונה לגור כאן. בטוח שאתגעגע לדברים מסוימים. לחיות חיים רגועים יותר מבחינת הקריירה הספורטיבית היה אחד הגורמים שבגללם הגעתי לכאן", אמר ג’ורדי אלבה.

על האפשרות שיחזור לקאמפ נואו כמו מסי: "לא, לא, לא (צוחק). מסי הוא הגדול בהיסטוריה. זה טבעי שיש לו את המפתח לקאמפ נואו. אני אלך לראות אותו עם המשפחה שלי, למשחקים שהם ישחקו, ואהנה מזה בדרכים אחרות. מסי לא אמר לי שום דבר. אני כן מדבר בכנות. לא שאלתי אותו אפילו. אבא שלי אמר לי, אבל זה לא משהו שעניין אותי במיוחד. תמיד התמודדתי טוב עם לחץ, עם ביקורת ועם מחמאות. זאת זכות להיות בר מזל ולחלוק כל כך הרבה זמן איתו על המגרש ומחוצה לו. ליאו רוצה מחווה, ואני מקווה שזה יקרה. הוא ראוי לכך, ואני חושב שזה יקרה. זו תהיה חגיגה נהדרת. כולם מחכים לרגע הזה".

מסי וג'ורדי אלבה (IMAGO)

האפשרות שהקאמפ נואו ייקרא על שם מסי: "אני לא יודע, לא יודע... לא שואלים אותי שאלות כאלה כאן (צוחק). אני לא חושב שליאו ירצה את זה. לא דיברנו על זה, אבל קאמפ נואו זה טוב. כל מה שיעשו שם יהיה חיובי. זה מקום ייחודי".

על הפרישה אמר: "יכולתי להישאר עוד שנה, אולי שנתיים, אבל אני לא אתחרט. יש פרויקטים חדשים באופק. זו החלטה מאוד שקולה, ואני ברור לגביה. למרות שבשנים הקרובות אתגעגע לכדורגל... תמיד פעלתי מתוך תחושה. עזבתי את ברצלונה כשהיה לי עוד שנה אחת בחוזה ועוד שנה אופציונלית, והגעתי לכאן בגלל המוטיבציה שלי. ואני שמח על כל מה שהשגתי. אולי גם המניע המנטלי שלי השתנה. גם כאן אנחנו נוסעים הרבה".

האם איבד את ההתלהבות: "אני עדיין נהנה מהמשחקים, אבל קשה לי בחיי היום יום. זה יותר סביב החברים לקבוצה או הצוות, אבל ההתלהבות שהייתה לך בגיל 20 מתפוגגת בהדרגה".

"ההתלהבות מגיל 20 מתפוגגת". מסי ואלבה (רויטרס)

על אי חידוש חוזהו בברצלונה: "דיברנו על זה די הרבה זמן. לא הייתה לי בעיה לפנות את הבמה וחשבתי שזה הזמן הנכון. עברו שלושה חודשים בין החלטה להחלטה. אבל אני מרוצה".

הפרידה לצד סרחיו בוסקטס: "החלטות הן מאוד אישיות. דיברנו על זה, אבל אלו שתי ההחלטות היו אישיות ונפרדות. היה תענוג לשחק איתו כאן. אנחנו גרים קרוב, באותו אזור מגורים".

על לואיס סוארס: "אנחנו לא יודעים אם הוא יחדש חוזה או מה מצב החוזה שלו. זו החלטה אישית של כל אחד מאיתנו. כבר לא מדובר במעבר קבוצה, אלא בעזיבת שלב משמעותי בחיים. ההחלטה לא הייתה קשה עבורי בכלל. אהיה עצוב, אבל קיבלתי את זה".

לואיס סוארס (IMAGO)

מצבו של מסי: "אני רואה אותו אפילו תחרותי יותר. הוא נראה מאוד שמח כאן. לא יודע אם יישאר כאן עוד שנתיים או שלוש... זאת זכות לחלוק איתו את הקריירה שלי כאן".

על אפשרות לתואר בפרישה עם אינטר מיאמי: "סינסינטי סיימה שנייה ואנחנו סיימנו שלישיים בעונה הרגילה. זה גמר. כאן אתה אף פעם לא יודע מתי המשחק האחרון שלך. זו תחושה מוזרה. נקווה שנצליח להתקדם ולשחק בגמר הזה, ואז בגמר הגדול מול הקונפרנס השני".

על תמיכת צ'אבי בוויקטור פונט: "יש להם מערכת יחסים נהדרת, אבל אני די מחוץ למשוואה. אני לא מודע בכלל לחלק מהדברים שקורים בספרד. אבל זו תמונה שהם נראים בה טוב. אם צ'אבי החליט ללכת איתו, חייבת להיות לזה סיבה. אני לא חושב שלאפורטה צריך את התמיכה שלי אם זה יקרה. ללכת עם מועמד כלשהו? זה תלוי במה שיציעו לי (צוחק). לא, הולך להיות לי מעט מאוד זמן עכשיו עם הפרויקט החדש שלי. אני רוצה ליהנות מהמשפחה שלי גם".

לאפורטה וצ'אבי (רויטרס)

על לאמין ימאל: "אני חושב שהוא שחקן פנטסטי. אבל יש שחקנים גדולים אחרים כמו פרנקי, פדרי, גאבי... אבל להשוות אותו לליאו… אין שום מקום להשוואה. הוא ללא תחרות, לדעתי".

עזיבתו של מסי: "אני לא יודע את כל הסיפור כי לא דיברתי איתו, אבל זה היה קשה לראות את ליאו עוזב את ברצלונה. זו לא הייתה הדרך הנכונה עבורו, אבל אני מאמין שהוא יקבל את המחווה שמגיעה לו. חשבנו שהוא יחדש חוזה, גיליתי על זה מהתקשורת. זו הייתה מכה קשה לכולם".

היחס בספרד: "אני יודע מה עשיתי בקריירה שלי. זו הייתה קריירה נפלאה. זכיתי בהרבה דברים, וסטטיסטית הצגתי רמה גבוהה. היו לי משחקים טובים ורעים, כמו לכל אחד. הטמפרמנט שלי לפעמים גבר עליי. אני מאוד ישיר ושונא שקרים. אני מקבל ביקורת, אבל לעיתים קרובות הרגשתי ככה. אבל כשהאנשים מכירים אותי, הם רואים משהו אחר לגמרי. עם השנים, פחות ופחות עניין אותי מה אנשים אומרים, כי אתה צובר ניסיון".

ג'ורדי אלבה (רויטרס)

עזיבת ברצלונה בגלל בעיות גובה כילד: "זה נכון, זה לא מיתוס. אספר על זה בתוכנית אחרת. אפשר לראות סרטונים שלי כילד. ההבדל היה מאוד בולט. היו מאמנים שהאמינו בי ואחרים שלא. ידעתי שכאשר אעזוב לשם, אגיע לקורנייה. צדקתי: אמרו לי בשנה הראשונה שאם ארצה להישאר, אני יכול, אבל שאני לא אשחק. לא נתנו לי הזדמנות לשחק, ביקשתי להשתחרר וחתמתי בוולנסיה".