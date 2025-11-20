פלייאוף המונדיאל: איטליה נגד צפון אירלנד

באירופה נותרו ארבעה כרטיסים אחרונים למונדיאל 2026, לאחר שהפגרה האחרונה לשנת 2025 הגיעה לסיומה. 12 נבחרות כבר הבטיחו את מקומן בטורניר כשסיימו בראש הבית, אנגליה, סקוטלנד, נורבגיה, אוסטריה, גרמניה, שווייץ, צרפת, ספרד, פורטוגל, הולנד, בלגיה וקרואטיה. כעת, 16 נבחרות ייאבקו על ארבעת המקומות הנותרים, כאשר ההגרלה התקיימה היום (חמישי) וקבעה את מסלולי הפלייאוף.

הנבחרות חולקו לארבעה דרגים, ויוגרלו לארבעה מסלולים בני ארבע נבחרות, אחת מכל דרג. בכל מסלול יתקיימו שני משחקים: חצי גמר וגמר, כאשר בדרג א’ יפגשו את דרג ד’, ודרג ג’ יתמודד מול דרג ב’. שתי המנצחות בכל מסלול יעלו למשחק גמר ישיר על הכרטיס למונדיאל, כך שנבחרת חייבת לנצח בשני משחקים כדי להעפיל. המשחקים ייערכו ב־26 וב־31 במרץ, והפסד אחד ישאיר כל נבחרת מחוץ לטורניר שייערך בארצות הברית, מקסיקו וקנדה.

הגרלת הפלייאוף של אירופה

מסלול א’

איטליה – צפון אירלנד

וויילס – בוסניה

איטליה תשחק בחוץ בגמר אם תעפיל, מול המנצחת בין וויילס לבוסניה.

מסלול ב’

אוקראינה – שבדיה

פולין – אלבניה

המנצחת בין אוקראינה לשבדיה תארח את המנצחת בין פולין לאלבניה.

מסלול ג’

טורקיה – רומניה

סלובקיה – קוסובו

המנצחת בין סלובקיה לקוסובו תארח את המנצחת בין טורקיה לרומניה.

מסלול ד’

דנמרק – צפון מקדוניה

צ’כיה – אירלנד

המנצחת בין צ’כיה לאירלנד תארח את המנצחת בין צפון מקדוניה לדנמרק בגמר.

הגרלת הפלייאוף של הנבחרות מחוץ לאירופה:

קלדוניה החדשה – ג’מייקה. המנצחת נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בגמר הפלייאוף.

בוליביה – סורינאם. המנצחת מול עיראק בגמר הפלייאוף.