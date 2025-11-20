יום חמישי, 20.11.2025 שעה 14:11
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
3117-4012פ.ס.וו. איינדהובן1
2812-3112פיינורד2
2418-2512אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1916-2212אוטרכט5
1917-1712כרונינגן6
1820-2912ניימיכן7
1618-2012טוונטה אנסחדה8
1618-1912גו אהד איגלס9
1620-1812פורטונה סיטארד10
1624-1412ספרטה רוטרדם11
1421-1912הירנביין12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

גלוך: היה לי קשה לקבל את החילופים של הייטינחה

הקשר הישראלי התראיין בהולנד: "נגד צ'לסי אחרי האדום לטיילור ידעתי ישר שאצא, המאמן פעל מסיבות שונות, אבל זה פגע בי". וגם: הרושם מהליגה בהולנד

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אוסקר גלוך עובר תקופה מאתגרת מאז הצטרף לאייאקס, אך מדגיש כי הגשמת חלום ילדות עומדת מעל הכל. בראיון בהולנד, הקשר ההתקפי הישראלי מדבר בכנות על תחילת הדרך המורכבת, על הקושי בהחלפות המוקדמות, על ההסתגלות למדינה ולליגה ועל הקשר העמוק שלו עם המועדון שאותו עקב מגיל צעיר.

גלוך התייחס ראשית לרגעים שבהם הורד מהדשא, ומודה כי לא תמיד היה קל לקבל זאת. "לפעמים היה לי קשה לקבל את החילופים", אמר. "נגד צ'לסי ידעתי מיד אחרי הכרטיס האדום לקנת טיילור שאני אצא. כמובן שאתה רוצה להוכיח את עצמך בליגת האלופות, אז זו אכזבה. אבל המאמן הסביר לי הכל אחר כך. בסופו של דבר, זה לא עליי, זה על הקבוצה". הוא מוסיף כי אף על פי שהדקות שניתנו לו לא תמיד היו עקביות, הוא משתדל לראות את התמונה הגדולה: "ג'ון הייטינחה פעל מסיבות שונות. זה פגע בי, אבל תמיד ניסיתי לחשוב קודם על טובת הקבוצה".

לצד הקושי, גלוך מודה כי פתיחת העונה שלו לא הייתה פשוטה, בעיקר בשל היעדר כושר משחק. "חתמתי רק באוגוסט והייתי צריך להשלים זמן אבוד", הוא מסביר. "ששת השבועות הראשונים של העונה היו כמו תקופת הכנה עבורי. אנשים שחושבים שבמשחק הראשון נגד טלסטאר הייתי עוד מחפש את עצמי, הם צודקים. הייתי צריך להכיר את כולם, לדעת מה כל אחד רוצה ואיך הוא משחק".

אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)

הישראלי מודה שהליגה ההולנדית הפתיעה אותו: "אני חייב להיות אמיתי, הליגה הפתיעה אותי. אפילו הקבוצות הקטנות משחקות כדורגל טוב. לא הייתה לנו עדיין שום משחק קל".

למרות הקשיים, מבחינתו של גלוך, אייאקס היא הגשמת חלום ילדות. "בגלל העבר והרקע היהודי, החיבור מאוד גדול. לכן זה כל כך מיוחד בשבילי להיות חלק מהמועדון הזה עכשיו", אמר. "כילד עקבתי אחרי הכול. במיוחד העונה שבה הם הגיעו לחצי גמר ליגת האלופות, זה עשה עליי רושם עצום".

אוסקר גלוך (IMAGO)אוסקר גלוך (IMAGO)

גלוך מספר מי היו השחקנים שהשפיעו עליו הכי הרבה: "נהניתי מפרנקי דה יונג ואהבתי את הסגנון של דושן טאדיץ'. כל השחקנים הגדולים עשו אחר כך את קפיצת המדרגה למועדוני־על באירופה. גם לי הייתה את החלום הזה. לא ידעתי מתי, אבל ידעתי שארצה לשחק כאן. זה תמיד היה אייאקס".

לפני הגעתו לאמסטרדם שיחק גלוך ברד בול זלצבורג, שם הרשים והפך ליעד חם עבור המועדונים הגדולים. אייאקס נאלצה לשלם סכום גבוה במיוחד עבורו: לפחות 14.75 מיליון אירו, כשגובה העסקה עשוי להגיע ל־17.25 מיליון. לסיום, גלוך מסתכל קדימה באופטימיות, אך גם בהבנה שהדרך עוד ארוכה: הוא לומד, הוא מסתגל, והוא יודע שגם אם ההתחלה לא הייתה קלה, החלום שהתגשם שווה את הכל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןקורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגע
קורע: ספיד שם את הפילטר של מסי ומשתגענגן80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולם
80 רצים. 10 דקות יתרון ואחד שתפס את כולםנגןהזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחת
הזוי: הכי הרבה סלטות לתחתונים בדקה אחתנגןההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
ההפתעה שחיכתה לנועה ודניאל פרץ בטיסה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */