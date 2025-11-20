יום חמישי, 20.11.2025 שעה 14:11
כדורגל ישראלי

תלונה על שחקן עבר בחשד להפצת סרטוני מין

בתקופה האחרונה הוגשו למשטרה תלונות ע"י מספר בחורות בטענה כי סרטונים שלהן בעת קיום יחסי מין עם כדורגלן עבר הופצו לכאורה, כשצולמו ללא ידיעתן

|
רכב משטרה (חגי מיכאלי)
רכב משטרה (חגי מיכאלי)

למשטרה הוגשו במרוצת החודשים האחרונים מספר תלונות על ידי מספר בחורות בטענה שסרטונים שלהן הופצו לכאורה ברבים כשהן מקיימות יחסי מין עם שחקן עבר. חלק מהסרטונים צולמו בהסכמה, אבל לטענת הבחורות חלק צולמו ללא ידיעתן.

הן טוענות כי הסרטונים הופצו ברבים בלי שהן נתנו לכך אישור וכי לא ידעו מכך. לאחר התלונות הראשונות במשטרה הוחלט לסגור את התיק, לאחר שהוגשו השבוע עוד תלונה, במשטרה החליטו לפתוח את התיק מחדש.

אחת מהמתלוננות טענה בפני ONE: "אחרי עימות שהיה לי עם הבחור שהייתי בת זוג שלו הוא הודה בכך שהוא הפיץ את הסרטונים". היא מספרת וטוענת: "היו סרטונים שידעתי שצולמו אך הם היו בטלפון שלי, וללא ידיעתי הוא העתיק אותם והפיץ אותם ברבים. הייתי בשוק שנודע לי על כך”.

“בשיחה עם עוד בחורות שהיו איתו נודע לי שהוא חלק מהדברים צילם בלי שידעו. הוא שיחק בנו, מתברר בדיעבד שהוא היה עם כמה בחורות ביחד", הוסיפה. כמו כן, היא טוענת: "אנחנו יודעות שיש עוד בחורות שעברו אותו דבר. חלק לא ידעו שהסרטונים שלהן הופצו".

כמו כן, לטענת הבחורות: "יש עוד שחקן עבר שהוא גם דאג לקבל את הסרטונים, ידע בדיוק איזה סרטון לבקש, כדי שגם אח שלו ועוד חברים יצפו בכך".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "עם קבלת התלונה היא נבחנה ותיק החקירה נסגר. לאחר בחינה מחודשת, הוחלט על פתיחת התיק תוך ביצוע פעולות נוספות במטרה להגיע לחקר האמת”.

