ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10552-5816עירוני קריית אתא
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

ריימן: חזרת המשחקים לארץ? אנו צריכים את זה

שחקן מכבי ת"א בהמראה לאיטליה לקראת בולוניה מחר ב-21:30: "הפועל למעלה ואנו למטה? לא מתרכזים בזה". סנטוס: "הדרבי הפסד רע". ליף נפצע וייעדר

וויל ריימן (שחר גרוס)
וויל ריימן (שחר גרוס)

בזמן שבכירי היורוליג הגיעו לישראל כדי לדון עם המועדונים על חזרת המשחקים, בינתיים מכבי תל אביב הגיעה לנתב”ג כדי לטוס לאיטליה לקראת המשחק שלה נגד בולוניה מחר (שישי, 21:30). הצהובים ינסו להתאושש מההפסד בדרבי ולהשיג ניצחון שני ברציפות ביורוליג בפעם הראשונה העונה.

ריימן: ״אנחנו עם מוטיבציה גבוהה לנצח״

מרסיו סנטוס שיתף מהשדה: “אנחנו יודעים שכל משחק ביורוליג קשה, כל הקבוצות טובות, אז אנחנו ננסה להשיג ניצחון, לשחק את ההכי טוב שלנו. אנחנו יודעים מה השמועות על הקהל שם, זה לא יכול להעסיק אותנו, אנחנו באים לשחק כדורסל. הדרבי? זה משחק גדול, תמיד אנחנו רוצים לנצח והיה הפסד רע, אבל הפנים קדימה, רוצים ניצחון נגד בולוניה. אנחנו צריכים להתקדם צעד אחר צעד, הפועל ראשונה ואנחנו בתחתית, אבל מה שחשוב זה מה שיקרה בסוף. אנחנו עובדים קשה עבור זה”.

וויל ריימן הוסיף ודיבר על חזרת היורוליג שבאוויר: “אני רק עושה את העבודה שלי וזה לשחק כדורסל, אני לא מתעסק בזה, אבל ברור שאני רוצה שהמשחקים יחזרו ואנחנו מאוד צריכים את זה. אני יודע שישראל תשמח מזה. אנחנו מתרכזים בנו, לא בהפועל. לא מתעסקים בקבוצות אחרות, משחקים על תארים בסוף העונה ולא עברנו חצי עונה. יש אווירה טובה בבולוניה, יהיה כדורסל טוב ואנחנו מתרגשים לשחק, בתקווה לחזור עם ניצחון”.

וויל ריימן ורומן סורקין לפני ההמראה לבולוניה (רועי כפיר)וויל ריימן ורומן סורקין לפני ההמראה לבולוניה (רועי כפיר)
רומן סורקין (רועי כפיר)רומן סורקין (רועי כפיר)
גג'ון דיברתולומאו (רועי כפיר)
לוני ווקר (רועי כפיר)לוני ווקר (רועי כפיר)
לוני ווקר (רועי כפיר)לוני ווקר (רועי כפיר)
גג'ימי קלארק (רועי כפיר)
תמיר בלאט (רועי כפיר)תמיר בלאט (רועי כפיר)
תמיר בלאט מחוץ לאוטובוס (רועי כפיר)תמיר בלאט מחוץ לאוטובוס (רועי כפיר)
גג'יילן הורד (רועי כפיר)
גג'ף דאוטין ג'וניור (רועי כפיר)
קליפורד אומורוי (רועי כפיר)קליפורד אומורוי (רועי כפיר)
עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)
גור לביא (רועי כפיר)גור לביא (רועי כפיר)
קלאודיו קולדבלה (רועי כפיר)קלאודיו קולדבלה (רועי כפיר)
שמעון מזרחי (רועי כפיר)שמעון מזרחי (רועי כפיר)
לוני ווקר (רועי כפיר)לוני ווקר (רועי כפיר)
האוטובוס של מכבי תל אביב (רועי כפיר)האוטובוס של מכבי תל אביב (רועי כפיר)

מבחינה מקצועית, הצהובים הודיעו שמי שלא המריא יחד איתם לאיטליה הוא טי ג’יי ליף. הגבוה נמצא בכושר טוב במשחקים האחרונים ביורוליג, אך יחמיץ את המפגש נגד בולוניה בעקבות מתיחה בשריר התאומים. מי שכן עלה על הטיסה הוא לוני ווקר, שכזכור לא שיחק בדרבי בעקבות פציעה.

